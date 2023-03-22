'Tưởng lấy đại gia là dễ?', nhìn vào Linh Rin là biết cô phải khổ luyện vất vả như thế nào rồi đấy

Hậu trường 22/03/2023 15:25

Để có được thân hình chuẩn chỉ nhất, Linh Rin tiết lộ cô đã tập luyện đến cả 3 môn trong cùng một buổi sáng.

Thời gian gần đây, Linh Rin có lẽ là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng sau khi công bố sẽ tổ chức đám cưới với thiếu gia Phillip Nguyễn vào cuối tháng 3 sắp tới. Dẫu vậy không phải dễ dàng gì để trở thành một người đứng cạnh thiếu gia, đặc biệt là vợ của họ nữa vì vậy mới đây nhất, người đẹp đã tiết lộ quy trình tập luyện để có được thân hình hoàn hảo nhất trước giờ khắc trọng đại. 

Cụ thể, Linh Rin khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ chu trình tập luyện vô cùng nghiêm ngặt của bản thân. Để có được 1 tuần làm việc hiệu quả, cô nàng tiết lộ phải trải qua quá trình tập luyện 3 bước vô cùng nghiêm ngặt như sau. 

'Tưởng lấy đại gia là dễ?', nhìn vào Linh Rin là biết cô phải khổ luyện vất vả như thế nào rồi đấy - Ảnh 1
Linh Rin và chồng sắp cưới - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Giãn cơ đầu tuần - là một cách nhanh và ngắn nhất để đánh thức cơ thể sau hai ngày cuối tuần, cũng như chuẩn bị cho tâm trí một trạng thái tốt cho tuần mới.

Đối với Linh, những đầu tuần rất quan trọng, giống như là ngày sẽ quyết định việc duy trì tinh thần cho cả một tuần dài làm việc có tốt hay không - có giữ được sự hăng say làm việc hiệu quả hay không, và để luôn có năng lượng tốt Linh áp dụng cách thức “Giãn Cơ Đầu Tuần” là lựa chọn tạo “mood” cho tuần mới của mình."

Thức dậy - Tập yoga (15 phút)

'Tưởng lấy đại gia là dễ?', nhìn vào Linh Rin là biết cô phải khổ luyện vất vả như thế nào rồi đấy - Ảnh 2'Tưởng lấy đại gia là dễ?', nhìn vào Linh Rin là biết cô phải khổ luyện vất vả như thế nào rồi đấy - Ảnh 3

Được biết, vợ sắp cưới của thiếu gia Phillip Nguyễn thường thức dậy từ 6h sáng. " 15 phút đầu tiên khi thức giấc Linh sẽ warm up và đánh thức cơ thể rất nhẹ bằng bài “yoga flow in bed” cơ bản - không yêu cầu tập trung hay sức lực quá nhiều, chủ yếu là những flow rất tự nhiên của cơ thể - Tài liệu tham khảo là các bài 10-15’ trên youtube của bạn Jessica Richburg".

Linh Rin cũng chia sẻ bí quyết thức dậy rất hữu ích cho chị em: "Thức dậy quay người qua bên phải rồi đẩy người thức dậy uốn cong theo lực của cơ thể, việc này vừa tránh tạo áp lực lên tim vào buổi sáng, giúp sức cho tiêu hoá phía bên dạ dày được kết thúc quá trình và để các cơ phía sườn được giãn nhẹ nhàng tự nhiên sau giấc ngủ ( khi ngủ ta không kiểm soát được dáng cơ thể trong quá trình ngủ dễ dẫn đến đau vai, đau cổ)".

Sau 15 phút thực hiện chuỗi động tác yoga, Linh Rin gợi ý có thể thưởng thức một ly nước ấm ủ kỷ tử, chanh mật ong hoặc táo đỏ.

Chuẩn bị và chạy bộ đến phòng tập (20 phút)

'Tưởng lấy đại gia là dễ?', nhìn vào Linh Rin là biết cô phải khổ luyện vất vả như thế nào rồi đấy - Ảnh 4
 

10 phút sau đó, nàng dâu hào môn chuẩn bị trang phục, tai nghe... để "lên đường" đến phòng tập pilates. Quãng đường từ nhà đến phòng tập khoảng hơn hai km, cô nàng cho biết đây là giai đoạn tuyệt vời để làm nóng cơ nên quyết định chạy bộ thay vì dùng xe máy. 

Tập pilates (45 phút)

Tiếp theo, vợ sắp cưới Phillip Nguyễn dành 45 phút cho bộ môn pilates: "Khởi đầu cho mỗi bài tập pilates là tập thở nên cũng rất thích hợp với việc thư giãn sau chạy bộ và điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Tôi thường tập sớm nên luôn tập một mình với huấn luyện viên và chỉ gắn bó với một huấn luyện viên duy nhất để duy trì các bài tập ổn định cũng như phát triển bài tập theo mong muốn cá nhân". 

Chạy bộ (10 phút)

"lúc này Linh có thể thấy rõ nhất sự khác biệt từ sự hiệu quả của các bài tập, dáng người khi chạy và khi đi bộ cũng vào đúng form mà không cần cố gắng điều chỉnh".

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