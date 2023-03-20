Thương Tín bất ngờ xuất hiện trong vai trò đạo diễn, sự thật đằng sau khiến nhiều người không khỏi phần cảm động

Mới đây nghệ sĩ Thương Tín cho biết ông đang phải làm quen trong vị trí đạo diễn để có thêm tiền chăm sóc vợ 4 và con của mình.

Mới đây nghệ sĩ Thương Tín đã khiến cho khán giả phải một phen bất ngờ khi đồng ý thử sức làm đạo diễn thông qua lời đề nghị của nhạc sĩ Tô Hiếu. Được biết với vốn kinh nghiệm của mình thông qua vô số tác phẩm trước đây bản thân nam nghệ sĩ cũng tự tin rằng bản thân có thể làm tốt trong vai trò mới này. Đặc biệt khi quay phim ca nhạc, Thương Tín làm việc tập trung, chuyên nghiệp. Ông tận tình hướng dẫn các diễn viên trẻ đọc kịch bản, phân tích và cảm nhận nhân vật; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm diễn xuất cho họ.

Thương Tín - Ảnh: Internet Về dự án web-drama (phim chiếu mạng), Thương Tín đang lên ý tưởng cho biên kịch chấp bút. Ông vốn muốn làm phim truyền hình nhưng Tô Hiếu can, cho rằng thời nay nên làm thể loại web-drama hoặc sitcom sẽ thu hút người xem hơn. Cụ thể nhạc sĩ Tô Hiếu sẵn sàng lo tất tần các chi phí còn Thương Tín sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Chứng kiến cuộc sống của Thương Tín gần đây ổn định không ít fan hâm mộ cảm thấy vui mừng cho nam nghệ sĩ và hy vọng Thương Tín sẽ có một hành trang mới sau những biến cố thời gian vừa qua. Trong đó nhạc sĩ Tô Hiếu rõ ràng là người có tác động cực kỳ lớn khi đã đề nghị ông hạn chế đi một mình, đặc biệt là đi uống rượu.

Thương Tín chăm chỉ làm việc một phần vì sợ cảnh "ăn không ngồi rồi", phần vì kiếm tiền gửi cho vợ con ở Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Tô Hiếu nói: "Anh Tín kiếm được bao nhiêu đều gửi cho vợ con, không giữ đồng nào tiết kiệm cho mình. Chi - vợ anh - thường xuyên gọi nói về các vấn đề chi tiêu trong gia đình". Nhiều lần, nghệ sĩ rỗng túi, phải xin tiền Tô Hiếu để đi lại, uống café. Với Thương Tín, con gái là mối quan tâm hàng đầu của ông hiện tại. Ông gọi điện thoại hỏi thăm con mỗi ngày, cứ vài tháng về quê thăm gia đình một lần. Vợ con nghệ sĩ ở quê nhà bấp bênh, chủ yếu trang trải cuộc sống bằng số tiền ông gửi về. Vì hoàn cảnh, Thương Tín buộc phải sống xa nhà. Ông luôn đau đáu, trăn trở, tự trách mình không thể lo chu toàn cho con gái. "Tôi tuổi cao sức yếu, thân mang bệnh tật. Nếu không may có chuyện gì thì ai lo cho con đây", nghệ sĩ trải lòng.

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