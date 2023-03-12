Hậu nghi vấn tan vỡ hôn nhân với Hà Thanh Xuân, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả antifan lý do khóa facebook: 'bị kẻ gian ăn cắp thông tin'

Hậu trường 12/03/2023 17:36

''Vua cá Koi'' Thắng Ngô mới đây đã giải đáp nguyên nhân khóa Facebook của mình.

Trong ngày hôm nay 12/3, thông tin được nhiều người quan tâm nhất chính là việc ''Vua cá Koi'' và bà xã Hà Thanh Xuân đang vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm khi cả 2 bị phát hiện là đã hủy kết bạn với nhau, đồng thời xóa hết nhiều ảnh chụp chung của cặp đôi. 

Chưa kể, nam doanh nhân Thắng Ngô còn khóa Facebook cá nhân, bản thân Hà Thanh Xuân cũng chỉ đăng ảnh một mình kèm những dòng trạng thái tâm trạng. Điều này càng làm tăng thêm sự hoài nghi của fan là đúng. 

Hậu nghi vấn tan vỡ hôn nhân với Hà Thanh Xuân, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả antifan lý do khóa facebook: 'bị kẻ gian ăn cắp thông tin' - Ảnh 1
Thắng Ngô nói về việc bản thân khóa facebook - Ảnh: Internet

Trước đó để khiến cho tình hình trở nên bớt căng thẳng, nam doanh nhân Thắng Ngô đã có đôi lời trao đổi với Zing về tin đồn rạn nứt với vợ ca sĩ. Cụ thể, anh chia sẻ như sau: “Đây là cuộc sống riêng tư nên chúng tôi không nói gì hết. Những thông tin trên mạng xã hội không hề liên quan”.

Trả lời Dân Trí về việc khóa Facebook cá nhân có "tích xanh", "vua cá Koi" Thắng Ngô cho biết, ông đã thực hiện việc này từ 10 ngày trước. Nguyên nhân là do "bị kẻ gian ăn cắp thông tin và đăng tải vớ vẩn". 

Hậu nghi vấn tan vỡ hôn nhân với Hà Thanh Xuân, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả antifan lý do khóa facebook: 'bị kẻ gian ăn cắp thông tin' - Ảnh 2
Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô - Ảnh: Internet

Qua tìm hiểu, hiện tại, Thắng Ngô đang sử dụng là một tài khoản khác, không có tích xanh.

Về phía ca sĩ Hà Thanh Xuân, cô vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ dường như không mấy quan tâm về vụ việc. Hiện tại, Hà Thanh Xuân vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống cá nhân ở bên Mỹ và tập trung vào công việc ca hát vốn là đam mê của bản thân. 

Trước đó vào tháng 5/2022, cặp đôi Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã quyết định về chung 1 nhà chỉ sau vài tháng tìm hiểu đối phương. Thời điểm 2 người quen nhau cũng là lúc Thắng Ngô và vợ cũ thảo luận ly hôn. Chỉ sau 1 thời gian ngắn ly hôn với vợ cũ, "vua cá Koi" nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc mới bên nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân.

'Vua ca Koi' chính thức lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình cảm với Hà Thanh Xuân

'Vua ca Koi' chính thức lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình cảm với Hà Thanh Xuân

Mới đây nhất doanh nhân ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô đã chính thức lên tiếng về vấn đề hôn nhân của mình với Hà Thanh Xuân vì có thông tin cả 2 rạn nứt tình cảm.

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