'Vua ca Koi' chính thức lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình cảm với Hà Thanh Xuân

Mới đây nhất doanh nhân ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô đã chính thức lên tiếng về vấn đề hôn nhân của mình với Hà Thanh Xuân vì có thông tin cả 2 rạn nứt tình cảm.

Rạng sáng nay 12/3, tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô ly hôn gây xôn xao mạng xã hội đồng thời được hàng loạt trang tin, fanpage chia sẻ. Thông tin này càng được củng cố niềm tin khi cả 2 đã hủy kết bạn và xóa ảnh chụp chung cùng nhau trên MXH.

Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Zing News, doanh nhân Thắng Ngô cho biết vài giờ qua anh liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm của bạn bè, người thân. “Đây là cuộc sống riêng tư nên chúng tôi không nói gì hết. Những thông tin trên mạng xã hội không hề liên quan”, doanh nhân Thắng Ngô cho biết.

Cùng lúc, ca sĩ Hà Thanh Xuân ảnh đăng mới trên trang cá nhân với chú thích: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Nữ ca sĩ thời gian qua ở Mỹ biểu diễn.

Câu trả lời của Thắng Ngô càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về rạn nứt của cả 2 - Ảnh: Internet

Trước đó “Vua cá Koi” Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân từng khiến cả mạng xã hội "dậy sóng" bởi chuyện tình nhiều ồn ào. Tháng 05/2022, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng, chính thức về chung một nhà. Đây cũng là lúc ồn ào nổ ra khi Hà Thanh Xuân bị đồn đoán là tiểu tam còn Thắng Ngô cũng bị chỉ trích dữ dội vì bị cho là phụ bạc vợ để theo tình trẻ.

Trước bão dư luận, Thắng Ngô nhiều lần lên tiếng bảo vệ Hà Thanh Xuân. Anh khẳng định nữ ca sĩ không phải người thứ 3 và tuyên bố đã kết thúc cuộc hôn nhân với vợ cũ trước khi tiến đến với Hà Thanh Xuân. Cặp đôi mới cưới còn khiến nhiều người trầm trồ khi thường xuyên khoe ảnh ngọt ngào không kém thuở mới yêu.

Hé lộ thêm loạt bằng chứng bất ổn của Hà Thanh Xuân trước nghi vấn tan vỡ với 'Vua Cá Koi' Mới đây trong lúc dân mạng đang bàn tàn xôn xao về nghi vấn tan vỡ giữa vua cá Koi và Hà Thanh Xuân, một số người đã tìm ra loạt dấu hiệu rạn nứt trước đó của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ca-koi-chinh-thuc-len-tieng-ve-tin-on-ran-nut-tinh-cam-voi-ha-thanh-xuan-563675.html