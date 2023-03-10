Xúc động với lời nói tiễn biệt của Miu Lê dành cho ba, tiết lộ nguyên nhân không nhận sự thăm viếng: 'Nếu có kiếp sau, Nhật mong ước vẫn được làm con của ba'

Hậu trường 10/03/2023 15:03

Người hâm mộ không khỏi phần xúc động khi nghe những lời tâm sự của Miu Lê nói về người cha của mình.

Thời gian vừa qua, người hâm mộ của nữ ca sĩ Miu Lê đang cực kỳ lo lắng cho tình trạng của thần tượng khi người thân của cô qua đời. Trên mạng xã hội không ít những ngôi sao Vbiz đã gửi lời động viên cũng như hỏi thăm đến Miu Lê. 

Xúc động với lời nói tiễn biệt của Miu Lê dành cho ba, tiết lộ nguyên nhân không nhận sự thăm viếng: 'Nếu có kiếp sau, Nhật mong ước vẫn được làm con của ba' - Ảnh 1
Miu Lê - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân Miu Lê nghẹn ngào cảm ơn tới mọi người đã gửi lời chia buồn tới gia đình cô. Nữ ca sĩ cho biết, vì tang lễ của ba cô không tổ chức ở Việt Nam nên cô không thể nhận hoa cũng như để mọi người viếng thăm được. 

Xúc động với lời nói tiễn biệt của Miu Lê dành cho ba, tiết lộ nguyên nhân không nhận sự thăm viếng: 'Nếu có kiếp sau, Nhật mong ước vẫn được làm con của ba' - Ảnh 2
Bài đăng của nữ ca sĩ trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Trước sự ra đi của người thân, Miu Lê nghẹn ngào: "Lễ của ba Miu diễn ra ở Canada nên gia đình Miu không thể có cơ hội được nhận hoa và sự viếng thăm của mọi người ở Việt Nam được! Tất cả tấm lòng và thành ý của mọi người. Miu xin thay mặt gia đình gửi lời biết ơn vô cùng chân thành. Ba Miu đang rất hạnh phúc khi thấy được tình cảm của mọi người rồi".

Sự ra đi của ba là nỗi mất mát lớn trong cô và gia đình. Nữ ca sĩ ngậm ngùi: "Nhật thương ba bằng hết tấm lòng của Nhật! Nếu có kiếp sau, Nhật mong ước vẫn được làm con của ba". Khán giả gửi nhiều lời chia buồn sâu sắc tới Miu Lê.

Xúc động với lời nói tiễn biệt của Miu Lê dành cho ba, tiết lộ nguyên nhân không nhận sự thăm viếng: 'Nếu có kiếp sau, Nhật mong ước vẫn được làm con của ba' - Ảnh 3
Netizen gửi lời chia buồn đến Miu Lê - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, rất nhiều đồng nghiệp như: Karik, nhạc sĩ Only C, ca sĩ Quốc Thiên, siêu mẫu Lê Thúy, ca sĩ Phương Mỹ Chi, BTV Trần Quang Minh,...ngoài ra còn có đông đảo người hâm mộ tuyên bố luôn bên cạnh cô nàng và động viên hãy trở lại mạnh mẽ. 

Lê Ánh Nhật, nổi tiếng với nghệ danh Miu Lê, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên tay ngang nổi tiếng người Việt Nam, cô xuất hiện lần đầu vào năm 2009.

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