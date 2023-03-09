Mẹ qua đời đã lâu, con gái Phi Nhung vẫn hằng năm làm điều này cho mẹ trong nhiều năm qua khiến fan xúc động

Hậu trường 09/03/2023 10:36

Netizen không khỏi phần xúc động trước những lời chia sẻ của con gái Phi Nhung.

Trải qua nỗi đau mất đi người thân, con gái nghệ sĩ Phi Nhung đã dần cân bằng lại trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc về người mẹ của mình cô vẫn không thể nào giữ được cảm xúc. 

Mẹ qua đời đã lâu, con gái Phi Nhung vẫn hằng năm làm điều này cho mẹ trong nhiều năm qua khiến fan xúc động - Ảnh 1
Bài đăng của Wendy Pham trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, ngày hôm qua nhân ngày 8/3 - ngày phụ nữ Việt Nam, Wendy nghẹn ngào khi nhắc về mẹ: "Hi mommy! Sáng sớm Tom nhắn chúc con và nói là ngày lễ mà mẹ thích nhất. Vì mẹ, tụi con mới biết ngày này để chúc mẹ mỗi năm. Con mong là ở nơi nào đó mẹ được nhiều bông và đi spa, shopping,...thoải mái. Con nhớ và thương mẹ nhiều". 

Những dòng chia sẻ của con gái Phi Nhung  đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Một vài người còn không quên để lại dòng bình luận động viên con gái cố nghệ sĩ. 

Mẹ qua đời đã lâu, con gái Phi Nhung vẫn hằng năm làm điều này cho mẹ trong nhiều năm qua khiến fan xúc động - Ảnh 2
Netizen xúc động trước bài đăng của Wendy - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó con gái Phi Nhung cũng đã từng bước hoàn thành những di nguyện của mẹ như hát tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung qua bài hát “Mẹ là quê hương” trong show diễn “Mơ ước của Nhung” do Mạnh Quỳnh khởi xướng nhằm quyên góp tiền xây dựng trường Việt ngữ tại Mỹ theo tâm nguyện của nữ ca sĩ.

Mẹ qua đời đã lâu, con gái Phi Nhung vẫn hằng năm làm điều này cho mẹ trong nhiều năm qua khiến fan xúc động - Ảnh 3Mẹ qua đời đã lâu, con gái Phi Nhung vẫn hằng năm làm điều này cho mẹ trong nhiều năm qua khiến fan xúc động - Ảnh 4

Giữa tháng 8/2021, Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 chữa Covid-19 nhưng sức khỏe khuyển biến nặng. Nhận được sự ủy quyền của Wendy Phạm, Việt Hương đứng ra lo mọi thủ tục, để ca sĩ chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, cô đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970, tại Gia Lai. Cha của cô là người Mỹ, mẹ người Việt. Năm 10 tuổi, mẹ của Phi Nhung qua đời, cô ở với ông bà ngoại. Năm 1989, nữ ca sĩ sang Mỹ và bắt đầu sự nghiệp ca hát tại hải ngoại. Năm 2005, cô về nước hoạt động ca hát cũng như các hoạt động từ thiện. Phi Nhung cũng nhận rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, bao bọc các em. Quán quân The Voice Kids Hồ Văn Cường cũng là con nuôi của cô.

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