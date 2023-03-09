Hé lộ sự thật về đoạn clip Hoài Linh 'gây bão' trên MXH vào ngày 8/3

Sau khoảng thời gian ở ẩn, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn biết cách gây sự chú ý với màn hát tặng các chị em phụ nữ nhân ngày 8/3.

Cụ thể trong đoạn clip nam nghệ sĩ thể hiện ca khúc '' Bông Hoa Tặng Cô'' nhân ngày 8/3, dẫu vậy không phải giọng hát mà chính biểu cảm của danh hài này mới là điều khiến fan thích thú. Bằng chứng là đoạn video đã thu về số lượt xem lên đến hàng triệu người.

Ngoài ra netizen cũng đặt ra nhiều nghi vấn về sự thật của đoạn clip trên bởi trước đó vài tuần, hình ảnh của Hoài Linh trong các buổi tập kịch hay diễn sân khấu trông khác hoàn toàn.

Sau một hồi ''điều tra'', người hâm mộ đã nhanh chóng tìm ra sự thật thì đoạn clip này là clip cũ, đã xuất hiện trên kênh TikTok của nghệ sĩ Hoài Linh ngày 8/3/2021. Tất cả chỉ là trùng ngày nên ai đó muốn lấy clip cũ của nam nghệ sĩ để câu view nhưng nó cũng đã phần nào chứng mình được một điều rằng sức hút của Hoài Linh sau những drama vừa rồi là vẫn còn rất lớn, thậm chí bên dưới đoạn clip giả không ít fan hâm mộ đã tỏ ra háo hức cho sự comeback của anh.

Đoạn clip của Hoài Linh gây bão trên MXH - Ảnh: Internet

Sau thời gian kín tiếng, đầu năm 2022, nghệ sĩ Hoài Linh đang từng bước trở lại showbiz. Anh tham gia các chương trình hội chợ, diễn từ thiện...đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả hâm mộ. Tuy vậy, các tài khoản mạng xã hội của nam danh hài vẫn không có bài đăng mới, một số bộ phận khán giả cho rằng Hoài Linh làm vậy là để tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ một số thành phần anti fan trên MXH.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Võ Nguyễn Hoài Linh, thường được biết đến với nghệ danh Hoài Linh, là một diễn viên hài người Việt Nam. Hoài Linh là diễn viên đạt được nhiều giải thưởng Mai Vàng. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-su-that-ve-oan-clip-hoai-linh-gay-bao-tren-mxh-vao-ngay-83-562933.html