Hé lộ thêm loạt bằng chứng bất ổn của Hà Thanh Xuân trước nghi vấn tan vỡ với 'Vua Cá Koi'

Mới đây trong lúc dân mạng đang bàn tàn xôn xao về nghi vấn tan vỡ giữa vua cá Koi và Hà Thanh Xuân, một số người đã tìm ra loạt dấu hiệu rạn nứt trước đó của cô.

Trong ngày hôm nay, đã có rất nhiều netizen đặt ra nghi vấn "vua cá Koi" Thắng Ngô và người vợ thứ 2 Hà Thanh Xuân "đường ai nấy đi" sau gần 1 năm kết hôn. Thậm chí, điều này càng trở nên có tính xác thực hơn khi cả 2 nhân vật chính đều đã hủy kết bạn xóa ảnh chụp chung với nhau trên MXH. Hà Thanh Xuân và Vua cá Koi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại của đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn chưa hề lên tiếng vụ việc. Dẫu vậy, một số bộ phận netizen đã tìm ra thời điểm rạn nứt của cả 2 thông qua những bài đăng trên MXH của Hà Thanh Xuân.

Cụ thể ngày 3/2 vừa qua, nữ ca sĩ viết: 'Có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, thật sự những lúc buồn nhất, Xuân chọn cách im lặng và ngồi thiền. Khi ổn sẽ xuất hiện trước mọi người vì Xuân đã học rất tốt cách yêu thương bản thân mình...'. Bài đăng của Hà Thanh Xuân trên MXH - Ảnh: Internet Không những vậy, ngày 14/2 - dịp lễ tình nhân , ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ hình ảnh của bố mẹ chứ không đề cập gì đến tình yêu của mình.

Mới đây nhất là dịp 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ, Hà Thanh Xuân cũng chỉ đăng ảnh của bản thân, kèm theo đó là lời chúc đến toàn bộ chị em phụ nữ: "Ngày quốc tế phụ nữ chúc các cô ,các chị , các bạn gái luôn xinh đẹp, vui tươi và hạnh phúc nhé". Chuyện tình cảm của Vua cá Koi Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân từng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực. Thời gian đầu, khi bị dân mạng tấn công, chỉ trích, đại gia Thắng Ngô luôn sẵn sàng đáp trả, trong khi đó, Hà Thanh Xuân chọn cách im lặng và chỉ cập nhật cuộc sống, công việc của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-them-loat-bang-chung-bat-on-cua-ha-thanh-xuan-truoc-nghi-van-tan-vo-voi-vua-ca-koi-563668.html