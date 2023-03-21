Nhan sắc xinh đẹp lung linh của hot girl được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam khiến dân tình xuýt xoa

Nhan sắc của hot girl Xoài Non đang ngày càng khiến cho netizen phải phát cuồng vì quá xinh đẹp tựa như búp bê.

Nếu gọi tên một hotgirl Sài Thành sở hữu lượng người theo dõi đông bậc nhất cõi mạng, chắc chắn phải gọi tên Xoài Non. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp đỉnh cao tới mức liên tục được các diễn đàn mạng o bế đăng tải. Thậm chí một số người còn cho rằng cô nàng chính là hot girl đẹp nhất Việt Nam, dẫu vậy vẻ đẹp của Xoài Non có thực sự xuất sắc như vậy? Hãy tìm hiểu ngay sau đây. Xoài Non - Ảnh: Internet Xoài Non (tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) là cái tên không còn quá xa lạ với các bạn trẻ. Cô nàng sở hữu khuôn mặt lai Tây ấn tượng cùng thân hình nóng bỏng thu hút người nhìn. Ngay từ thời còn đi học, Xoài Non đã được coi là một hot girl có tiếng trong trường và được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ.

Sau này nhan sắc lẫn sức hút của cô còn trở nên nổi tiếng hơn khi cô chính thức dọn về chung một nhà với nam streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis. Thậm chí đám cưới của cặp đôi tại thời điểm đó đã trở thành đề tài tâm điểm được nhiều người báo chí, trong đó nhan sắc của cô dâu 18 tuổi không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xuýt xoa vì quá đỗi xinh đẹp.

Xoài Non và chồng - Ảnh: Internet Dù mới chạm mốc tuổi 18, nhưng Xoài Non đã có kha khá kinh nghiệm diễn xuất và góp mặt trong một số bộ phim sitcom, MV ca nhạc. Năm 2019, Xoài Non để lại dấu ấn trong MV ca nhạc Tìm em trong mơ của Chi Dân. Ngoài ra, cô còn là gương mặt có không ít tiếng tăm trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn. Khác với nhiều hotgirl mạng khác, Xoài Non lại tạo được dấu ấn riêng với vóc dáng mảnh mai với số đo vòng eo mơ ước, hotgirl 10X còn thuyết phục số đông người hâm mộ với làn da trắng ngần, đời tư sạch sẽ. Hiện tại cô nàng đang cùng chồng kinh doanh và sắp sửa lên kế hoạch sinh con trong thời gian tới.

"Táo kinh tế" Quang Thắng tuổi 55 sống "lủi thủi" trong căn nhà 30m2 ở Hà Nội, từng ước mơ 1 điều nhưng bất thành "Táo kinh tế" từng chia sẻ bản thân không có nhiều tiền để mua nhà to ở Hà Nội vì gom góp được bao nhiêu thì giá nhà lại lên gấp mấy lần. Đến nay anh vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ chỉ đủ che mưa, che nắng.

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