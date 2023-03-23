Choáng ngợp khung cảnh trang trọng bên trong nơi diễn ra hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn

Được biết lễ cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ được diễn ra tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish tại thủ đô Manila, Philippines.
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Trải qua một thời gian dài hẹn hò đầy ngọt ngào, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã quyết định tiến tới kết hôn. Và ngày hôm nay 23/3, hôn lễ của cặp đôi sẽ chính thức được diễn ra tại Philippines. Trước "giờ G", những hình ảnh về khung cảnh bên trong lễ cưới của cặp đôi nhận nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Được biết lễ cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ được diễn ra tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish tại thủ đô Manila, Philippines. Đây là nơi được giới thượng lưu ở Philippines chọn làm địa điểm tổ chức ngày trọng đại vì không gian cổ kính, sang trọng.
Theo một số nguồn tin, việc thuê lễ đường tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish không hề dễ. Không chỉ bỏ ra một khoản tiền đắt đỏ so với mặt bằng chung tại Philippines, những cặp đôi còn phải đặt lịch trước vài tháng nếu muốn tổ chức lễ cưới tại đây. Trước đó vào năm 2012, cặp đôi đình đám Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn cũng từng tổ chức hôn lễ tại nhà thờ này.
Mới đây trên trang cá nhân, "cô dâu mới" Linh Rin không giấu khỏi cảm xúc nghẹn ngào và hồi hộp trước giờ làm lễ tại nhà thờ. Cô cho biết: "Thấy nhịp đập tim mình tưởng như ngưng lại, rồi lại thổn thức hơn bao giờ hết. Cái chạm của một chút nhẹ nhàng và tinh tế, chút cổ điển, sự rực rỡ của tình yêu, ẩn mình trong sự mềm mại và dịu dàng ấy bước vào thánh đường".
Trước đó, ngày 22/3, nhiều sao Việt như Hoa hậu Phương Khánh, Milan Phạm và nữ ca sĩ Emily tới Manila, Philippines để dự lễ cưới của cặp đôi này.