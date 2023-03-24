Hậu ồn ào Trấn Thành khóc than 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Nguyên Vũ thắc mắc: 'Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì?'

Hậu trường 24/03/2023 20:39

Những ngày qua, Trấn Thành trở thành tâm điểm nhận về nhiều tranh cãi sau phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" tại một sự kiện.

Mới đây, khi tham gia buổi họp báo ra mắt bộ phim về cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành đã bật khóc trên sân khấu. Anh nức nở nói: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm thử 4 chữ 'hào quang rực rỡ' đi rồi biết nó là cái gì!”.

Câu nói này vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả. Một số tỏ ý thông cảm vì đây là chia sẻ của Trấn Thành sau loạt ồn ào đời tư. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng đã là nghệ sĩ thì phải chấp nhận hào quang lẫn những vất vả vì không ai bắt ai phải trở thành người của công chúng. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ cho rằng đã là người nổi tiếng thì phải chấp nhận và không có chuyện "giá như". 

Hậu ồn ào Trấn Thành khóc than 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Nguyên Vũ thắc mắc: 'Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì?' - Ảnh 1
Trấn Thành bật khóc khi cho rằng đời nghệ sĩ "khó nuốt" - Ảnh: Internet

Mới đây, mặc dù không nói rõ nhắm vào ai nhưng mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ cũng nói về "hào quang rực rỡ" và những giọt nước mắt của đồng nghiệp: "Ủa lạ…? Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì? Bạn uất ức cam chịu hay bị ai ép uổng? Bình thường anh vẫn ngưỡng mộ tài năng của em và rất đồng cảm với những giọt nuớc mắt bởi cảm xúc từ trái tim rung động và những hành động tốt mà em đã dành cho những người khác hay những tiết mục hay… Nhưng lần này thì không. Hãy nhìn những giọt nước mắt của Quan Kế Huy khi nhận giải Oscar đi, nó chứa đựng cả một niềm tự hào sự khát khao của bản thân và cả lòng biết ơn vô cùng tận khiến cho bao người xem cũng vui lây và hãnh diện dùm".

Hậu ồn ào Trấn Thành khóc than 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Nguyên Vũ thắc mắc: 'Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì?' - Ảnh 2
 Ca sĩ Nguyên Vũ cũng nói về "hào quang rực rỡ" và những giọt nước mắt của đồng nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

"Em đã có rất nhiều thứ, từ danh vọng tiền tài, đứng trên ngồi trước và cả sự ngưỡng mộ tôn trọng mà mọi người dành cho. Dĩ nhiên em cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, lao động cực lực cả tâm trí lẫn thể xác mới có được thành tựu ấy… Nhưng nghề nào mà không phải lao động vất vả mới thành công nếu không muốn nói có nhiều lần thất bại để đạt được ý nguyện hử em?

Hào Quang Rực Rỡ… bản thân nó đã nói lên tất cả. Phải đẹp phải lung linh thì mới toả hào quang, phải tươi màu phải chói sáng thì mới rực rỡ. Thế còn có những người lao động cật lực, hy sinh cả tuổi thanh xuân vẫn chưa bao giờ có được 1 giây Hào Quang Rực Rỡ thì họ oán trách hay than vãn với ai? Hãy để những giọt nước mắt làm nên giá trị cao đẹp và lòng biết ơn hơn là sự oán tránh hờn dỗi khi chúng ta đang theo đuổi một nghề vô cùng tốt mà bao nhiêu người mong ước.

Lời cuối, Vũ rất trân trọng tình anh em đồng nghiệp nhưng tôn trọng là tôn trọng, nguỡng mộ là nguỡng mộ, không phải vì thế cái gì cũng phải hùa theo. Chính vì rất sợ câu 'thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết' nên Vũ vẫn chọn lối đi 1 mình dù cô đơn (thân cô thế cô không bè không phái) nên ai hiểu thì hiểu không hiểu thì đành chịu thôi…", nam ca sĩ tiếp tục bộc bạch thêm.

Hiện tại, phát ngôn và khoảnh khắc Trấn Thành rơi nước mắt vẫn thu hút sự bàn tán của dư luận.

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Từ khóa:   Trần Thành Nguyên Vũ Sao Việt

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