Cát Phượng tiết lộ thời 'ăn chung mâm, ngủ chung giường' với Lý Hải, không quên nhắn nhủ đến Minh Hà điều này

Cát Phượng kể: "Ba cái con người này mười mấy, hai mươi năm mới chạm cái mặt nhau nè trời. Có ai tin hồi đó ba cái con người này ăn chung mâm ngủ chung giường không. Mà tui nằm giữa 2 thằng cha này mới ghê. Giờ nhắc lại có khi bé Minh Hà ghét Cát không ta".

Mới đây, Cát Phượng đăng tải dòng trạng thái nói về kỉ niệm cùng hai người bạn thân là Minh Nhí và Lý Hải trên trang cá nhân. Cô khiến ai cũng bất ngờ khi bật mí từng "ăn chung mâm, ngủ chung giường với nhau" vì cả hai nghệ sĩ này coi cô như "một đứa con trai".

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ mong bà xã của Lý Hải là Minh Hà sẽ hiểu và không ghen: "Bé Hà ơi! Bé đừng ghét chị Cát, chị như thằng đàn ông em ơi. Xưa khổ quá chỉ có chiếc chiếu với cái mùng. Đứa nào ngủ ở ngoài mùng thì muỗi cắn nên phải chui hết vô mùng. Giờ nếu có ngủ chung một mùng thì cũng y như ngày xưa thôi vì một khi trong lòng mỗi người đã xem nhau như anh em chí cốt.

Nhớ hồi cái thời nghèo khổ vậy mà nó vô tư, nó vui gì đâu. Ba anh em cơ cực mà vui, trong cái đầu ba cái con người này xem nhau hơn ruột thịt, đùm bọc nhau mà sống lay lắt qua ngày. Ngày xưa thuê căn gác 200.000 mà đến tháng không có tiền trả. Đứa nào có thì trả. Mà anh Minh Nhí với bà Cát là thay phiên nhau trả.

Hồi đó tui đã đi đóng phim vai quần chúng, vai thứ chính rồi tui đã đi hát nên tui cũng đã có tiền ít ít đó. Ông Lý Hải thì trả điện nước. Cơm nước giặt giũ tui thầu hết, tui nấu cơm cho hai cha ăn, tui giặt đồ ủi đòi cho hai cha mặc. Vui, vui lắm mọi người ạ. Giờ anh Minh và Lý Hải ai cũng giàu, cuộc sống phồn thịnh. Lý Hải là viên mãn nhất từ gia đình, vợ con đến nghề nghiệp. Ông Hải bỏ hát chuyển qua đạo diễn điện ảnh là chính xác. Ông Lý Hải lớn hơn bà Cát 1 tuổi mà bà Cát không quen gọi ông bằng anh nha. Cứ gọi ông Hải riết rồi quen".

Cát Phượng đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng Minh Nhí và Lý Hải - Ảnh: FBNV

Cát Phượng mong rằng nếu có kiếp sau, cả ba người sẽ vẫn là anh em tốt: "Chúc hai ông anh luôn nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ, công việc luôn hanh thông thuận lợi nhé. Luôn trân quý tình bạn này. Nếu có kiếp sau, ba thằng mình xin làm ba chị em gái nha. Ba cô gái đẹp rồi là đẹp, chân dài miên man, giàu sang nhưng không chảnh chọe. Có thiệt nhiều tiền đi giúp đời, cứu người".