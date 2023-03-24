Cát Phượng tiết lộ thời 'ăn chung mâm, ngủ chung giường' với Lý Hải, không quên nhắn nhủ đến Minh Hà điều này

Hậu trường 24/03/2023 21:13

Nghệ sĩ Cát Phượng đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng Minh Nhí và Lý Hải kèm tiết lộ về những kỉ niệm của cả ba.

Mới đây, Cát Phượng đăng tải dòng trạng thái nói về kỉ niệm cùng hai người bạn thân là Minh Nhí Lý Hải trên trang cá nhân. Cô khiến ai cũng bất ngờ khi bật mí từng "ăn chung mâm, ngủ chung giường với nhau" vì cả hai nghệ sĩ này coi cô như "một đứa con trai".

Cát Phượng kể: "Ba cái con người này mười mấy, hai mươi năm mới chạm cái mặt nhau nè trời. Có ai tin hồi đó ba cái con người này ăn chung mâm ngủ chung giường không. Mà tui nằm giữa 2 thằng cha này mới ghê. Giờ nhắc lại có khi bé Minh Hà ghét Cát không ta".

 

Cát Phượng tiết lộ thời 'ăn chung mâm, ngủ chung giường' với Lý Hải, không quên nhắn nhủ đến Minh Hà điều này - Ảnh 1
Cát Phượng nhắc kỉ niệm cùng hai người bạn thân là Minh Nhí và Lý Hải trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ mong bà xã của Lý Hải là Minh Hà sẽ hiểu và không ghen: "Bé Hà ơi! Bé đừng ghét chị Cát, chị như thằng đàn ông em ơi. Xưa khổ quá chỉ có chiếc chiếu với cái mùng. Đứa nào ngủ ở ngoài mùng thì muỗi cắn nên phải chui hết vô mùng. Giờ nếu có ngủ chung một mùng thì cũng y như ngày xưa thôi vì một khi trong lòng mỗi người đã xem nhau như anh em chí cốt.

Nhớ hồi cái thời nghèo khổ vậy mà nó vô tư, nó vui gì đâu. Ba anh em cơ cực mà vui, trong cái đầu ba cái con người này xem nhau hơn ruột thịt, đùm bọc nhau mà sống lay lắt qua ngày. Ngày xưa thuê căn gác 200.000 mà đến tháng không có tiền trả. Đứa nào có thì trả. Mà anh Minh Nhí với bà Cát là thay phiên nhau trả.

Hồi đó tui đã đi đóng phim vai quần chúng, vai thứ chính rồi tui đã đi hát nên tui cũng đã có tiền ít ít đó. Ông Lý Hải thì trả điện nước. Cơm nước giặt giũ tui thầu hết, tui nấu cơm cho hai cha ăn, tui giặt đồ ủi đòi cho hai cha mặc. Vui, vui lắm mọi người ạ. Giờ anh Minh và Lý Hải ai cũng giàu, cuộc sống phồn thịnh. Lý Hải là viên mãn nhất từ gia đình, vợ con đến nghề nghiệp. Ông Hải bỏ hát chuyển qua đạo diễn điện ảnh là chính xác. Ông Lý Hải lớn hơn bà Cát 1 tuổi mà bà Cát không quen gọi ông bằng anh nha. Cứ gọi ông Hải riết rồi quen".

Cát Phượng tiết lộ thời 'ăn chung mâm, ngủ chung giường' với Lý Hải, không quên nhắn nhủ đến Minh Hà điều này - Ảnh 2
Cát Phượng đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng Minh Nhí và Lý Hải - Ảnh: FBNV

 

Cát Phượng mong rằng nếu có kiếp sau, cả ba người sẽ vẫn là anh em tốt: "Chúc hai ông anh luôn nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ, công việc luôn hanh thông thuận lợi nhé. Luôn trân quý tình bạn này. Nếu có kiếp sau, ba thằng mình xin làm ba chị em gái nha. Ba cô gái đẹp rồi là đẹp, chân dài miên man, giàu sang nhưng không chảnh chọe. Có thiệt nhiều tiền đi giúp đời, cứu người".

Hậu ồn ào Trấn Thành khóc than 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Nguyên Vũ thắc mắc: 'Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì?'

Hậu ồn ào Trấn Thành khóc than 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Nguyên Vũ thắc mắc: 'Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì?'

Những ngày qua, Trấn Thành trở thành tâm điểm nhận về nhiều tranh cãi sau phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" tại một sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng Lý Hải sao Việt Minh Nhí

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang