Khán giả tuyên bố 'nghỉ xem, tẩy chay phim' Đất Rừng Phương Nam vì để Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi

Hậu trường 26/03/2023 10:05

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngán ngẩm, thất vọng tràn trề khi biết tin Trấn Thành đảm nhận vai diễn Bác Ba Phi trong Đất Rừng Phương Nam.

Đất Rừng Phương Nam là dự án điện ảnh được đầu tư khủng do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cầm trịch. Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên, khán giả đã dành sự quan tâm lớn cho dự án này.

Khán giả tuyên bố 'nghỉ xem, tẩy chay phim' Đất Rừng Phương Nam vì để Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi - Ảnh 1

Tuy nhiên, phim truyền hình Đất Phương Nam đã quá thành công nên nhiều khán giả có suy nghĩ ê-kíp phim điện ảnh khó có thể vượt qua cái bóng lớn này. Mỗi khi các diễn viên của phim Đất Rừng Phương Nam được tiết lộ, cư dân mạng lại đặt lên bàn cân so sánh với bản truyền hình và có nhiều ý kiến trái chiều.

Được biết, Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi trong phim Đất rừng phương Nam và còn tham gia đầu tư vào bộ phim. Bác Ba Phi trong tác phẩm Đất rừng phương Nam là nhân vật mang đến niềm vui cho mọi người. Bác là nhân vật đại diện cho mong ước về cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Khán giả tuyên bố 'nghỉ xem, tẩy chay phim' Đất Rừng Phương Nam vì để Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi - Ảnh 2

Khi thông tin Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi được công khai, nhiều khán giả phản ứng dữ dội vì cho rằng, nam diễn viên này không hợp vai và họ mong được nhìn thấy một gương mặt mới mẻ hơn.

Khán giả Kendavid nói: "Đạo diễn đã nói họ nhắm đến khán giả mới (chắc lớp trẻ) nghĩa là những ai cũ hay đã xem phim cũ thì đừng coi nữa. Vậy cho khỏe".

Khán giả Ngoc Tin cho rằng: "Có thể casting thêm diễn viên mới được không, đã nói là tiếp cận giới trẻ với những thứ mới lạ mà, diễn viên trẻ Việt Nam mình đâu thiếu, thiếu là đất dụng võ thôi, như tác phẩm Mắt biếc, đã khá thành công với những gương mặt mới mẻ trẻ đẹp. Chứ nói thật, phim này tôi mê lắm, nhưng có Mr Cry gì gì đấy là tôi nói thẳng rằng tôi ghét rồi, muốn ủng hộ cũng phải suy nghĩ!".

Khán giả tuyên bố 'nghỉ xem, tẩy chay phim' Đất Rừng Phương Nam vì để Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi - Ảnh 3

Khán giả Minh Sỹ bình luận: "Sao lại để Trấn Thành đóng bác Ba Phi. Chưa nói đến khả năng diễn xuất, chỉ việc Trấn Thành quá trẻ là không phù hợp rồi. Lại hóa trang nửa nạc, nửa mỡ không giống ai. Có vẻ đạo diễn muốn tận dụng tiếng tăm của Trấn Thành nhưng dạo này tiếng không được tốt lắm thì phải".

Trước những phản ứng có phần không tích cực của công chúng về vai diễn của Trấn Thành, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết một nền điện ảnh muốn phát triển cần những người thích trải nghiệm, thử thách mới trong nghề như Trấn Thành học Mai Tài Phến (đảm nhận vai Võ Tòng) vậy.

Khán giả tuyên bố 'nghỉ xem, tẩy chay phim' Đất Rừng Phương Nam vì để Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi - Ảnh 4

"Với tôi, dự án này rất áp lực, nhưng đồng thời cũng có điểm lợi là được công chúng sớm quan tâm. Diễn viên giống nhân vật là một thế mạnh, nhưng nghề đóng phim cũng cần người có khả năng thay đổi, biến hóa, nếu không một người chỉ có thể đóng được một vài dạng vai. Ví dụ, Leonardo Dicaprio có thể diễn các vai rất khác anh ấy ngoài đời. Tôi nghĩ một nền điện ảnh muốn phát triển cần những người thích trải nghiệm, thử thách mới trong nghề." - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho hay.

Giữa lùm xùm phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành bất ngờ nhắc đến tên một sao nam này đã vắng bóng khỏi hội bạn thân

Giữa lùm xùm phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành bất ngờ nhắc đến tên một sao nam này đã vắng bóng khỏi hội bạn thân

Mới đây, bà xã Trấn Thành đã đăng tải vlog đi du lịch Đà Lạt cùng ông xã Trấn Thành và hội bạn thân thiết như diễn viên Uyển Ân, Anh Đức, Lê Giang…

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Nguyễn Quang Dũng Đất Rừng Phương Nam

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang