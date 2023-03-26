Khán giả tuyên bố 'nghỉ xem, tẩy chay phim' Đất Rừng Phương Nam vì để Trấn Thành thủ vai Bác Ba Phi

Đất Rừng Phương Nam là dự án điện ảnh được đầu tư khủng do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cầm trịch. Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên, khán giả đã dành sự quan tâm lớn cho dự án này.

Được biết, Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi trong phim Đất rừng phương Nam và còn tham gia đầu tư vào bộ phim. Bác Ba Phi trong tác phẩm Đất rừng phương Nam là nhân vật mang đến niềm vui cho mọi người. Bác là nhân vật đại diện cho mong ước về cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Tuy nhiên, phim truyền hình Đất Phương Nam đã quá thành công nên nhiều khán giả có suy nghĩ ê-kíp phim điện ảnh khó có thể vượt qua cái bóng lớn này. Mỗi khi các diễn viên của phim Đất Rừng Phương Nam được tiết lộ, cư dân mạng lại đặt lên bàn cân so sánh với bản truyền hình và có nhiều ý kiến trái chiều.

Khi thông tin Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi được công khai, nhiều khán giả phản ứng dữ dội vì cho rằng, nam diễn viên này không hợp vai và họ mong được nhìn thấy một gương mặt mới mẻ hơn.

Khán giả Kendavid nói: "Đạo diễn đã nói họ nhắm đến khán giả mới (chắc lớp trẻ) nghĩa là những ai cũ hay đã xem phim cũ thì đừng coi nữa. Vậy cho khỏe".

Khán giả Ngoc Tin cho rằng: "Có thể casting thêm diễn viên mới được không, đã nói là tiếp cận giới trẻ với những thứ mới lạ mà, diễn viên trẻ Việt Nam mình đâu thiếu, thiếu là đất dụng võ thôi, như tác phẩm Mắt biếc, đã khá thành công với những gương mặt mới mẻ trẻ đẹp. Chứ nói thật, phim này tôi mê lắm, nhưng có Mr Cry gì gì đấy là tôi nói thẳng rằng tôi ghét rồi, muốn ủng hộ cũng phải suy nghĩ!".

Khán giả Minh Sỹ bình luận: "Sao lại để Trấn Thành đóng bác Ba Phi. Chưa nói đến khả năng diễn xuất, chỉ việc Trấn Thành quá trẻ là không phù hợp rồi. Lại hóa trang nửa nạc, nửa mỡ không giống ai. Có vẻ đạo diễn muốn tận dụng tiếng tăm của Trấn Thành nhưng dạo này tiếng không được tốt lắm thì phải".

Trước những phản ứng có phần không tích cực của công chúng về vai diễn của Trấn Thành, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết một nền điện ảnh muốn phát triển cần những người thích trải nghiệm, thử thách mới trong nghề như Trấn Thành học Mai Tài Phến (đảm nhận vai Võ Tòng) vậy.

"Với tôi, dự án này rất áp lực, nhưng đồng thời cũng có điểm lợi là được công chúng sớm quan tâm. Diễn viên giống nhân vật là một thế mạnh, nhưng nghề đóng phim cũng cần người có khả năng thay đổi, biến hóa, nếu không một người chỉ có thể đóng được một vài dạng vai. Ví dụ, Leonardo Dicaprio có thể diễn các vai rất khác anh ấy ngoài đời. Tôi nghĩ một nền điện ảnh muốn phát triển cần những người thích trải nghiệm, thử thách mới trong nghề." - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho hay.