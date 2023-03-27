Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn nổi bật với nhan sắc xinh tươi dù diện trang phục trang dị

Sao Việt 27/03/2023 11:31

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa với nhan sắc trong veo khi trở thành Đại sứ Chiến dịch Giờ Trái Đất 2023.

Đỗ Thị Hà, 22 tuổi, quê Thanh Hóa. Cô đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m. Cô từng phải sang Puerto Rico hai lần để dự thi Miss World 2021 do Covid-19. Người đẹp vào top 13 chung cuộc. Cô xem khoảnh khắc được xướng tên tại sân chơi nhan sắc quốc tế là kỷ niệm đáng nhớ trong hai năm qua.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn nổi bật với nhan sắc xinh tươi dù diện trang phục trang dị - Ảnh 1

Mới đây, cô đã được mời làm Đại sứ chiến dịch Giờ Trái Đất 2023 nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường với thông điệp "Tiết kiệm điện - thành thói quen".

Nàng hậu nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động của chương trình như đạp xe khởi động chiến dịch Giờ Trái Đất, kêu gọi mọi người hưởng ứng Giờ Trái Đất tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cùng tham gia tắt điện trong 1 tiếng đồng hồ nhằm góp phần tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường...

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn nổi bật với nhan sắc xinh tươi dù diện trang phục trang dị - Ảnh 2

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn nổi bật với nhan sắc xinh tươi dù diện trang phục trang dị - Ảnh 3

Dù diện quần jeans, áo thun đồng phục của chương trình nhưng ở bất kỳ đâu, Đỗ Thị Hà cũng trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ tràn đầy năng lượng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn nổi bật với nhan sắc xinh tươi dù diện trang phục trang dị - Ảnh 4Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn nổi bật với nhan sắc xinh tươi dù diện trang phục trang dị - Ảnh 5

Nàng hậu tâm sự rằng cô luôn nhắc nhở gia đình và bản thân tập hình thành thói quen không chỉ tắt đèn trong một giờ mà luôn tắt các thiết bị điện khi không sử dụng đến.

Hiện tại Đỗ Thị Hà đã trao lại vương miệng cho người kế nhiệm, nhưng cái tên Đỗ Thị Hà vẫn luôn được mọi người quan tâm bởi nhan sắc tinh khôi, nhẹ nhàng cùng tính cách thân thiện của mình. Cô cũng chia sẻ sẽ luôn tiếp tục với sứ mệnh của mình, thực hiện các dự án thiện nguyện và lan tỏa nhiều điều tốt đẹp đến cộng đồng.

 

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