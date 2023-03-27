Chân dung nữ ca sĩ bật khóc dừng diễn ở Hà Nội vì bị chê béo

Sofia là con gái cố nghệ sĩ Kim Loan, cô được đánh giá là giọng ca gen Z nội lực với tư duy âm nhạc mới mẻ. Nữ ca sĩ từng chịu áp lực nặng nề vì bị miệt thị ngoại hình, ép bản thân giảm 13 kg trong 6 tháng.
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Tối 25/3, sau đêm nhạc diễn ra tại một phòng trà nổi tiếng tại Hà Nội, nữ ca sĩ Sofia Phạm đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc cô bật khóc và phải kết thúc phần trình diễn sớm hơn dự kiến. Cô viết: "Nếu lời nói bodyshaming (miệt thị ngoại hình) người khác có thể khiến bạn vui hơn thì cứ nói đi. Chưa bao giờ đi hát mà gặp phải chuyện như vậy. Buồn!".
Tiếp đó, Sofia chia sẻ thêm: "Em xin lỗi khán giả hôm nay tại Hà Nội. Lẽ ra, em muốn dành tặng thêm và hát thật nhiều bài hát ngoài dự kiến tặng mọi người, nhưng em không ngăn được cảm xúc và giọt nước mắt của mình. Em thành thật xin lỗi".
Sofia chia sẽ nói: "Hiện tại, tôi không muốn nhắc nhiều tới chuyện này vì tôi thấy mình vẫn còn tổn thương. Tôi sợ nói tới, tôi lại không giữ được cảm xúc, lại khóc nữa thì không hay".
Tuy nhiên, một bộ phận khán giả thường có nhận xét tiêu cực nhắm vào Sofia và nói rằng cô mập hơn so với mặt bằng số đông ca sĩ khác.
Sofia tên thật là Đan Trang, sinh năm 2000. Cô là con gái của cố nghệ sĩ Kim Loan, qua đời hồi tháng 4/2019 vì ung thư gan. Sofia từng tham gia khá nhiều cuộc thi âm nhạc để tìm cơ hội tỏa sáng. Năm 2018, cô giành quán quân cuộc thi Ca sĩ thần tượng. Tháng 1/2021, cô ra mắt sản phẩm đầu tay - MV Nhớ người hay nhớ gây chú ý với 25 triệu lượt xem trên YouTube.
Cô nhận được nhiều hơn sự chú ý khi tham gia Rap Việt với vai trò ca sĩ hỗ trợ. Khán giả nhận xét Sofia có giọng hát nội lực. Trong cuộc sống đời thường, Sofia theo đuổi phong cách cá tính. Theo nhận xét của số đông khán giả, Sofia là nữ ca sĩ có ngoại hình đầy đặn, săn chắc.
Tháng 5/2021, Sofia từng ra MV Là do em xui thôi nói về tâm tư cô gái đem lòng yêu thầm một người nhưng gặp trở ngại do ngoại hình kém nổi bật, vụng về. Ca khúc được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết từ chính câu chuyện thực tế về Sofia. Nữ ca sĩ cho biết, cô từng nhận nhiều bình luận thiếu tích cực về ngoại hình, bị cho rằng khó tiến xa dù giọng hát tốt. Nữ ca sĩ mong muốn cổ vũ mọi người đừng đánh mất lòng tin vào sự tốt đẹp, ai cũng xứng đáng được yêu, gặp gỡ người tốt trong đời.