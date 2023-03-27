Chân dung nữ ca sĩ bật khóc dừng diễn ở Hà Nội vì bị chê béo

Sofia là con gái cố nghệ sĩ Kim Loan, cô được đánh giá là giọng ca gen Z nội lực với tư duy âm nhạc mới mẻ. Nữ ca sĩ từng chịu áp lực nặng nề vì bị miệt thị ngoại hình, ép bản thân giảm 13 kg trong 6 tháng.

Tối 25/3, sau đêm nhạc diễn ra tại một phòng trà nổi tiếng tại Hà Nội, nữ ca sĩ Sofia Phạm đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc cô bật khóc và phải kết thúc phần trình diễn sớm hơn dự kiến. Cô viết: "Nếu lời nói bodyshaming (miệt thị ngoại hình) người khác có thể khiến bạn vui hơn thì cứ nói đi. Chưa bao giờ đi hát mà gặp phải chuyện như vậy. Buồn!". Tiếp đó, Sofia chia sẻ thêm: "Em xin lỗi khán giả hôm nay tại Hà Nội. Lẽ ra, em muốn dành tặng thêm và hát thật nhiều bài hát ngoài dự kiến tặng mọi người, nhưng em không ngăn được cảm xúc và giọt nước mắt của mình. Em thành thật xin lỗi".

Câu chuyện ca sĩ Sofia bị body shaming (miệt thị ngoại hình - PV) đang được khán giả chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết cô đã khóc trong show diễn tại Hà Nội tối 25/3 sau khi nghe lời lẽ không hay từ khán giả nói về mình. Cô từng đưa vấn đề này lên đứa con tinh thần của mình. Ca khúc Là do em xui thôi lấy cảm hứng từ những lời body shaming mà Sofia từng trải qua. Trong một cuộc phỏng vấn, ca sĩ cho hay ngày đi học phải thay áo sơ mi vì ngực quá lớn, bị các bạn nam trêu chọc. “Có lần tôi bị bung cúc áo ra nên bị trêu quá trời, tôi muốn phẫu thuật cắt ngực đi cho rồi”, ca sĩ kể. Ngoài đời hay trên sân khấu, Sofia đều trung thành với phong cách quyến rũ, trưởng thành, phù hợp với lối trang điểm kiểu Tây thiên về tông màu trầm hoặc nude cô theo đuổi. Sofia chia sẽ nói: "Hiện tại, tôi không muốn nhắc nhiều tới chuyện này vì tôi thấy mình vẫn còn tổn thương. Tôi sợ nói tới, tôi lại không giữ được cảm xúc, lại khóc nữa thì không hay". Có thời điểm, ca sĩ bộc bạch cô áp lực, buồn khi đọc những lời chê bai ngoại hình trên mạng xã hội. Cô từng trải qua chế độ tập luyện đặc biệt trong khoảng 6 tháng để có thể giảm bớt 13 kg. Cô được nhiều khán giả biết đến khi hỗ trợ thí sinh trong chương trình Rap Việt mùa 2. Trước đó, cô từng giành quán quân cuộc thi Ca sĩ thần tượng năm 2018 nhưng không hoạt động, chủ yếu dành thời gian luyện tập thanh nhạc. Chất giọng Sofia được đánh giá nội lực, giàu cảm xúc, cách luyến láy đậm phong cách Âu Mỹ… Tuy nhiên, một bộ phận khán giả thường có nhận xét tiêu cực nhắm vào Sofia và nói rằng cô mập hơn so với mặt bằng số đông ca sĩ khác.

Sofia tên thật là Đan Trang, sinh năm 2000. Cô là con gái của cố nghệ sĩ Kim Loan, qua đời hồi tháng 4/2019 vì ung thư gan. Sofia từng tham gia khá nhiều cuộc thi âm nhạc để tìm cơ hội tỏa sáng. Năm 2018, cô giành quán quân cuộc thi Ca sĩ thần tượng. Tháng 1/2021, cô ra mắt sản phẩm đầu tay - MV Nhớ người hay nhớ gây chú ý với 25 triệu lượt xem trên YouTube. Cô nhận được nhiều hơn sự chú ý khi tham gia Rap Việt với vai trò ca sĩ hỗ trợ. Khán giả nhận xét Sofia có giọng hát nội lực. Trong cuộc sống đời thường, Sofia theo đuổi phong cách cá tính. Theo nhận xét của số đông khán giả, Sofia là nữ ca sĩ có ngoại hình đầy đặn, săn chắc. Sofia trong MV "Là do em xui thôi". Tháng 5/2021, Sofia từng ra MV Là do em xui thôi nói về tâm tư cô gái đem lòng yêu thầm một người nhưng gặp trở ngại do ngoại hình kém nổi bật, vụng về. Ca khúc được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết từ chính câu chuyện thực tế về Sofia. Nữ ca sĩ cho biết, cô từng nhận nhiều bình luận thiếu tích cực về ngoại hình, bị cho rằng khó tiến xa dù giọng hát tốt. Nữ ca sĩ mong muốn cổ vũ mọi người đừng đánh mất lòng tin vào sự tốt đẹp, ai cũng xứng đáng được yêu, gặp gỡ người tốt trong đời.

Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại Khoe concept thời trang trẻ trung với tông màu hường phấn làm chủ đạo, thế nhưng đôi chân của "Bà trùm điền quân" quê Vũng Tàu lại đặt ở vị trí từng khiến bao ngôi sao bị chỉ trích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nu-ca-si-bat-khoc-dung-dien-o-ha-noi-vi-bi-che-beo-566778.html