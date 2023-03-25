Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý?

Hình ảnh được Lê Long Dũng đăng từ tháng 1. Tuy nhiên, khi Vanessa Nattacha Wenk, thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, gây tranh cãi vì mặc áo dài thiết kế gợi cảm quá đà khi tới TP.HCM chiều 23/3, hình ảnh của Ngọc Châu bị chú ý trở lại. Vanessa Nattacha Wenk - Miss Grand Saraburi 2023 (Hoa hậu Hòa bình tỉnh Saraburi) cũng mặc áo dài có thiết kế gợi cảm, chất liệu xuyên thấu trước ngực.

Ngày 24/3, hình ảnh Hoa hậu Ngọc Châu mặc áo dài chất liệu xuyên thấu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây tranh cãi. Trong hai hình ảnh do nhà thiết kế Lê Long Dũng đăng, Ngọc Châu mặc áo dài cách tân với phần bra bên ngoài. Trong một hình ảnh, hoa hậu khoác thêm blazer dáng dài. Ngoài ra, Ngọc Châu để màu tóc sáng và tạo dáng cá tính.

“Tôi không phản đối mặc áo dài cách tân nhưng cách tân kiểu này thì lố quá rồi, mất hết ý nghĩa của áo dài”, “Nhiều người biện luận không phải là áo dài, nhưng nhìn phần cổ và xẻ tà đi”, “Trang phục truyền thống thì không nên thiết kế như thế dù có không mang ra trước công chúng”… cư dân mạng để lại ý kiến.

Hình ảnh của Ngọc Châu khiến công chúng không hài lòng. Họ cho rằng hoa hậu và ê-kíp có thể cách tân áo dài nhưng không nên theo hướng sexy, thậm chí khá phản cảm như hiện tại.

Hình ảnh của Ngọc Châu khiến công chúng không hài lòng.

Hình ảnh gây "dậy sóng" của Ngọc Châu.

Một fan của Ngọc Châu cho biết đây là bộ hình không công khai, được chụp khi thử đồ nhưng không hiểu nhà thiết kế đăng lên vì mục đích gì. Những loạt ảnh này được nhà thiết kế Lê Long Dũng đăng tải. Sau khi tranh cãi nổ ra, anh xóa đi 2 tấm hình có liên quan đến Ngọc Châu. Quản lý Hoa hậu Ngọc Châu cho hay chưa có câu trả lời. Phía ê-kíp đăng tải bộ ảnh cũng không có phản hồi về vấn đề này.

Trước đó, một nàng hậu từng gây xôn xao dư luận khi mặc áo dài mỏng, ôm là Mai Phương Thuý. Người đẹp mặc áo dài trắng, ôm khít cơ thể khoe đường cong mềm mại nhưng chưa chạm tới vẻ đẹp nghệ thuật. Vì thế, mà cô nhận về nhiều chê trách. Đó cũng là hình ảnh mà có lẽ nàng hậu muốn quên đi trong đời.

Trước đó một nàng hậu từng gây xôn xao dư luận khi mặc áo dài mỏng, ôm là Mai Phương Thuý.

Áo dài là một trong những trang phục rất dễ phạm sai lầm khi cách tân. Nhiều người vin vào hai từ "cách tân" để thay đổi áo dài một cách quá giới hạn, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục.

Ngoài Mai Phương Thuý, mặc áo dài mắc lỗi thời trang còn có hoa hậu Tiểu Vy, người mẫu Minh Tú.

Tiểu Vy mắc lỗi chọn nội y khi mặc áo dài xuyên thấu.

Tiểu Vy mặc áo dài xuyên thấu, để lộ nội y màu nude. Hình ảnh của cô nhận về những ý kiến trái chiều khi mặc áo dài tham gia một sự kiện lớn, gặp mặt và giao lưu với siêu sao quốc tế. Thay vào đó, cô có thể mặc bodysuit màu nude bên trong để tạo nên tổng thể thống nhất, hài hòa. Bởi so với áo ngực màu nude, khả năng lộ diện dưới lớp vải lưới là rất cao, không che chắn hết phần thân trên của người mặc.

Dù mặc áo dài kín đáo, Minh Tú vẫn bị trừ điểm vì chọn nội y có gam màu nổi bật, gây chú ý người nhìn đối diện.

Ngọc Châu sinh năm 1994 tại Tây Ninh, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp có chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-63-92,5 cm. Cô từng giành nhiều giải thưởng như Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và vào top 10.

Tháng 1/2023, Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2022 tổ chức ở Mỹ. Dù được khán giả trong nước đánh giá cao, người đẹp không giành được thành tích nào trong đêm chung kết.

Thời gian gần đây, Ngọc Châu vướng ồn ào khai gian tốt nghiệp đại học, nhận nhiều chỉ trích là "hoa hậu chưa tốt nghiệp đại học" và không xứng đáng vương miện.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày đầu. Tôi xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu Miss Universe", Ngọc Châu chia sẻ sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Thời gian sau đó, cô vướng ồn ào khai gian tốt nghiệp đại học, nhận nhiều chỉ trích là "hoa hậu chưa tốt nghiệp đại học" và không xứng đáng vương miện.