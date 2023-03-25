Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý?

Sao Việt 25/03/2023 13:38

Hình ảnh Hoa hậu Ngọc Châu với tạo hình lạ, mặc áo dài cách tân mỏng tang, lộ nội y kết hợp cùng quần jean và áo blazer khoác ngoài gây tranh cãi.

 

Ngày 24/3, hình ảnh Hoa hậu Ngọc Châu mặc áo dài chất liệu xuyên thấu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây tranh cãi. Trong hai hình ảnh do nhà thiết kế Lê Long Dũng đăng, Ngọc Châu mặc áo dài cách tân với phần bra bên ngoài. Trong một hình ảnh, hoa hậu khoác thêm blazer dáng dài. Ngoài ra, Ngọc Châu để màu tóc sáng và tạo dáng cá tính.

Hình ảnh được Lê Long Dũng đăng từ tháng 1. Tuy nhiên, khi Vanessa Nattacha Wenk, thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, gây tranh cãi vì mặc áo dài thiết kế gợi cảm quá đà khi tới TP.HCM chiều 23/3, hình ảnh của Ngọc Châu bị chú ý trở lại. Vanessa Nattacha Wenk - Miss Grand Saraburi 2023 (Hoa hậu Hòa bình tỉnh Saraburi) cũng mặc áo dài có thiết kế gợi cảm, chất liệu xuyên thấu trước ngực.

Hình ảnh của Ngọc Châu khiến công chúng không hài lòng. Họ cho rằng hoa hậu và ê-kíp có thể cách tân áo dài nhưng không nên theo hướng sexy, thậm chí khá phản cảm như hiện tại.

“Tôi không phản đối mặc áo dài cách tân nhưng cách tân kiểu này thì lố quá rồi, mất hết ý nghĩa của áo dài”, “Nhiều người biện luận không phải là áo dài, nhưng nhìn phần cổ và xẻ tà đi”, “Trang phục truyền thống thì không nên thiết kế như thế dù có không mang ra trước công chúng”… cư dân mạng để lại ý kiến.

Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý? - Ảnh 1
Hình ảnh của Ngọc Châu khiến công chúng không hài lòng.
Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý? - Ảnh 2
Hình ảnh gây "dậy sóng" của Ngọc Châu.

Một fan của Ngọc Châu cho biết đây là bộ hình không công khai, được chụp khi thử đồ nhưng không hiểu nhà thiết kế đăng lên vì mục đích gì. Những loạt ảnh này được nhà thiết kế Lê Long Dũng đăng tải. Sau khi tranh cãi nổ ra, anh xóa đi 2 tấm hình có liên quan đến Ngọc Châu. Quản lý Hoa hậu Ngọc Châu cho hay chưa có câu trả lời. Phía ê-kíp đăng tải bộ ảnh cũng không có phản hồi về vấn đề này.

Trước đó, một nàng hậu từng gây xôn xao dư luận khi mặc áo dài mỏng, ôm là Mai Phương Thuý. Người đẹp mặc áo dài trắng, ôm khít cơ thể khoe đường cong mềm mại nhưng chưa chạm tới vẻ đẹp nghệ thuật. Vì thế, mà cô nhận về nhiều chê trách. Đó cũng là hình ảnh mà có lẽ nàng hậu muốn quên đi trong đời.

Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý? - Ảnh 3
Trước đó một nàng hậu từng gây xôn xao dư luận khi mặc áo dài mỏng, ôm là Mai Phương Thuý.

Áo dài là một trong những trang phục rất dễ phạm sai lầm khi cách tân. Nhiều người vin vào hai từ "cách tân" để thay đổi áo dài một cách quá giới hạn, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục.

Ngoài Mai Phương Thuý, mặc áo dài mắc lỗi thời trang còn có hoa hậu Tiểu Vy, người mẫu Minh Tú.

Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý? - Ảnh 4
Tiểu Vy mắc lỗi chọn nội y khi mặc áo dài xuyên thấu.

Tiểu Vy mặc áo dài xuyên thấu, để lộ nội y màu nude. Hình ảnh của cô nhận về những ý kiến trái chiều khi mặc áo dài tham gia một sự kiện lớn, gặp mặt và giao lưu với siêu sao quốc tế. Thay vào đó, cô có thể mặc bodysuit màu nude bên trong để tạo nên tổng thể thống nhất, hài hòa. Bởi so với áo ngực màu nude, khả năng lộ diện dưới lớp vải lưới là rất cao, không che chắn hết phần thân trên của người mặc.

Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý? - Ảnh 5
Dù mặc áo dài kín đáo, Minh Tú vẫn bị trừ điểm vì chọn nội y có gam màu nổi bật, gây chú ý người nhìn đối diện. 

Ngọc Châu sinh năm 1994 tại Tây Ninh, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp có chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-63-92,5 cm. Cô từng giành nhiều giải thưởng như Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và vào top 10.

Tháng 1/2023, Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2022 tổ chức ở Mỹ. Dù được khán giả trong nước đánh giá cao, người đẹp không giành được thành tích nào trong đêm chung kết.

 

Hoa hậu Ngọc Châu bị chỉ trích mặc áo dài xuyên thấu, lặp lại scandal Mai Phương Thuý? - Ảnh 6
Thời gian gần đây, Ngọc Châu vướng ồn ào khai gian tốt nghiệp đại học, nhận nhiều chỉ trích là "hoa hậu chưa tốt nghiệp đại học" và không xứng đáng vương miện.

 "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày đầu. Tôi xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu Miss Universe", Ngọc Châu chia sẻ sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Thời gian sau đó, cô vướng ồn ào khai gian tốt nghiệp đại học, nhận nhiều chỉ trích là "hoa hậu chưa tốt nghiệp đại học" và không xứng đáng vương miện.

Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước

Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước

Có lẽ 2023 này sẽ là một năm đầy "thị phi" với Ngọc Châu khi chỉ trong 3 tháng đầu năm thì người đẹp đã vướng vào loạt ồn ào không hay.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Châu áo dài phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm