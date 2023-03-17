Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước

Hậu trường 17/03/2023 20:44

Có lẽ 2023 này sẽ là một năm đầy "thị phi" với Ngọc Châu khi chỉ trong 3 tháng đầu năm thì người đẹp đã vướng vào loạt ồn ào không hay.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu xuất sắc vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký như Thảo Nhi Lê, Thủy Tiên, Hương Ly, Lê Hoàng Phương... để đăng quang ngôi vị cao nhất. Thời điểm đó, kết quả Top 5 được đánh giá là ổn áp nhất lịch sử cuộc thi, đồng thời chiến thắng của Ngọc Châu cũng được đông đảo khán giả nhận xét rằng hoàn toàn xứng đáng.

Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước - Ảnh 1

Mới đây, dân tình tiếp tục "bắt bẻ" nàng hậu vì nhận giải thưởng nhưng không có hành động thiết thực. Cụ thể, Ngọc Châu đã nhận được giải thưởng phụ Đại sứ môi trường trong phần thi Người đẹp Bản lĩnh thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhờ việc tìm hiểu, đưa ra nhiều dẫn chứng, số liệu về nội dung để thuyết phục ban giám khảo.

Nhưng đã gần 1 năm kể từ khi đương nhiệm cũng như nhận được giải, Ngọc Châu chưa có dự án hay hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Chính vì điều này, cô đã nhận về không ít chỉ trích rằng vô trách nhiệm, nói được mà lại không làm được.

Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước - Ảnh 2

Trước đó, vào cuối tháng 1/2023, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp lan truyền ảnh chụp kết quả học tập của một sinh viên chưa tốt nghiệp và bị quá hạn đào tạo tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Trong đó, mã số sinh viên, họ tên trùng với hoa hậu Ngọc Châu. Thông tin gây chú ý khán giả, nhưng hoa hậu và đơn vị quản lý giữ im lặng.

Không lâu sau đó, đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận với truyền thông việc Ngọc Châu chưa tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Phủ nhận thông tin khai gian hồ sơ dự thi của người đẹp Tây Ninh, đại diện BTC cũng cho biết sẽ tạo điều kiện cho Ngọc Châu hoàn thành chương trình học trong thời gian tới.

Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước - Ảnh 3

Hiện tại, những chủ đề xoay quanh Hoa hậu Ngọc Châu và danh hiệu "Người đẹp bản lĩnh - Đại sứ môi trường", chuyện học vấn, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ vẫn thu hút nhiều sự quan tâm. Khán giả vẫn chờ đợi nàng Hậu quê Tây Ninh chính thức lên tiếng làm rõ các ồn ào.

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