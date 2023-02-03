Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận chưa tốt nghiệp đại học nhưng khẳng định bản thân không khai gian bằng cấp

Thời gian gần đây, tin đồn Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học lan truyền rộng rãi trên MXH thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

Hồi cuối tháng 1/2023, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp lan truyền ảnh chụp kết quả học tập của một sinh viên chưa tốt nghiệp và bị quá hạn đào tạo tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Trong đó, mã số sinh viên, họ tên trùng với hoa hậu Ngọc Châu. Thông tin gây chú ý khán giả, nhưng hoa hậu và đơn vị quản lý giữ im lặng.

Mới đây, đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận với truyền thông việc Ngọc Châu chưa tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Phủ nhận thông tin khai gian hồ sơ dự thi của người đẹp Tây Ninh, đại diện BTC cũng cho biết sẽ tạo điều kiện cho Ngọc Châu hoàn thành chương trình học trong thời gian tới. "Đối với trường hợp của Châu thì mình muốn chia sẻ dưới góc độ BTC của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ở thời điểm bạn thi, hồ sơ tham gia của bạn đã được khai khá trung thực: Trình độ 12/12, và bạn đang theo học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng - ngành Công Nghiệp Sinh Học. Và Châu chưa tốt nghiệp. Và thông tin này không có gì mới mẻ với BTC cả, và mọi người đã có trao đổi với Châu trong quá trình bạn dự thi. Và BTC cũng nhận được thông tin, hầu như Châu đã hoàn thành phần lớn các môn học bên trường và bạn đang chọn thời điểm thích hợp để tốt nghiệp. Sau khi Châu đăng quang trong nước thì bạn phải tất bật chuẩn bị để đi thi thế giới nên chưa thể sắp xếp để hoàn thành những môn như đề án hay thực tập.

Và chắc chắn trong thời gian sắp tới, Ngọc Châu sẽ cố gắng sắp xếp để hoàn thành được việc này. Trong thời gian Châu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, BTC cũng biết được nghề nghiệp của bạn là người mẫu chứ bạn không ghi mình là cử nhân hay đã tốt nghiệp gì hết. Và kể cả khi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới thì bạn cũng ghi học vấn tương tự như vậy. Nên hoàn toàn không có việc Ngọc Châu gian dối về trình độ học vấn. Ngoài ra, trước đó có những thông tin mọi người chia sẻ trên các bài báo về trình độ học vấn thì cái này hoàn toàn từ BTC và từ Châu. Tuy nhiên, mình cũng rất xin lỗi về vấn đề hiểu lầm này. Hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn dành cho Châu". Ngọc Châu từ Mỹ về nước hôm 17/1 sau khi cuộc thi Miss Universe 2022 kết thúc, kết quả không vào top. Cô vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng người thân ở Tây Ninh, hiện trở lại TP.HCM, tham gia các sự kiện, hoạt động.

Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022 Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên sau hơn một ngày khép lại hành trình tham gia cuộc thi Miss Universe 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ).

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