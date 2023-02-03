Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận chưa tốt nghiệp đại học nhưng khẳng định bản thân không khai gian bằng cấp

Hậu trường 03/02/2023 09:21

Thời gian gần đây, tin đồn Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học lan truyền rộng rãi trên MXH thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

Hồi cuối tháng 1/2023, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp lan truyền ảnh chụp kết quả học tập của một sinh viên chưa tốt nghiệp và bị quá hạn đào tạo tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Trong đó, mã số sinh viên, họ tên trùng với hoa hậu Ngọc Châu. Thông tin gây chú ý khán giả, nhưng hoa hậu và đơn vị quản lý giữ im lặng.

Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận chưa tốt nghiệp đại học nhưng khẳng định bản thân không khai gian bằng cấp - Ảnh 1

Mới đây, đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận với truyền thông việc Ngọc Châu chưa tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Phủ nhận thông tin khai gian hồ sơ dự thi của người đẹp Tây Ninh, đại diện BTC cũng cho biết sẽ tạo điều kiện cho Ngọc Châu hoàn thành chương trình học trong thời gian tới.

"Đối với trường hợp của Châu thì mình muốn chia sẻ dưới góc độ BTC của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ở thời điểm bạn thi, hồ sơ tham gia của bạn đã được khai khá trung thực: Trình độ 12/12, và bạn đang theo học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng - ngành Công Nghiệp Sinh Học. Và Châu chưa tốt nghiệp. Và thông tin này không có gì mới mẻ với BTC cả, và mọi người đã có trao đổi với Châu trong quá trình bạn dự thi. Và BTC cũng nhận được thông tin, hầu như Châu đã hoàn thành phần lớn các môn học bên trường và bạn đang chọn thời điểm thích hợp để tốt nghiệp. Sau khi Châu đăng quang trong nước thì bạn phải tất bật chuẩn bị để đi thi thế giới nên chưa thể sắp xếp để hoàn thành những môn như đề án hay thực tập.

Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận chưa tốt nghiệp đại học nhưng khẳng định bản thân không khai gian bằng cấp - Ảnh 2

Và chắc chắn trong thời gian sắp tới, Ngọc Châu sẽ cố gắng sắp xếp để hoàn thành được việc này. Trong thời gian Châu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, BTC cũng biết được nghề nghiệp của bạn là người mẫu chứ bạn không ghi mình là cử nhân hay đã tốt nghiệp gì hết. Và kể cả khi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới thì bạn cũng ghi học vấn tương tự như vậy. Nên hoàn toàn không có việc Ngọc Châu gian dối về trình độ học vấn.

Ngoài ra, trước đó có những thông tin mọi người chia sẻ trên các bài báo về trình độ học vấn thì cái này hoàn toàn từ BTC và từ Châu. Tuy nhiên, mình cũng rất xin lỗi về vấn đề hiểu lầm này. Hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn dành cho Châu".

Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận chưa tốt nghiệp đại học nhưng khẳng định bản thân không khai gian bằng cấp - Ảnh 3

Ngọc Châu từ Mỹ về nước hôm 17/1 sau khi cuộc thi Miss Universe 2022 kết thúc, kết quả không vào top. Cô vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng người thân ở Tây Ninh, hiện trở lại TP.HCM, tham gia các sự kiện, hoạt động.

Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022

Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022

Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên sau hơn một ngày khép lại hành trình tham gia cuộc thi Miss Universe 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ).

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Châu Hoa hậu Ngọc Châu khai gian học vấn Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang