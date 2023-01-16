Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022

Hậu trường 16/01/2023 16:18

Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên sau hơn một ngày khép lại hành trình tham gia cuộc thi Miss Universe 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ).

Chung kết Miss Universe 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mỹ. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Châu không may mắn khi trượt Top 16 chung cuộc. Kết quả này khiến cộng đồng yêu nhan sắc Việt tiếc nuối bởi ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, Hoa hậu Ngọc Châu được loạt chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao.

Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022 - Ảnh 1

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đêm chung kết Miss Universe 2022 kết thúc. Người đẹp gốc Tây Ninh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể hô to hai tiếng Việt Nam nhiều lần trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

"Xin lỗi và biết ơn! Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đến những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên. Tôi xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi biết ơn vì được bước lên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ, được đại diện cho đất nước Việt Nam thân yêu. Đó là một niềm tự hào to lớn mà tôi có được.

Hành trình tại Hoa hậu Hoàn vũ lần này đã cho tôi nhiều điều tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những điều tốt đẹp đó, một hành trình tuyệt vời của thanh xuân.

Khi một cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc hành trình mới bắt đầu. Hành trình và sứ mệnh của tôi sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình, sẵn sàng hành động và cống hiến hết mình", Hoa hậu Ngọc Châu trải lòng.

Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022 - Ảnh 2

Hoa hậu Ngọc Châu không quên gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vì luôn chào đón, yêu thương, chăm sóc cho cô suốt hai tuần qua. Người đẹp khẳng định: "Khoảng thời gian tuyệt vời này, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong trái tim mình!".

Dòng tâm sự của Ngọc Châu nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Thảo Nhi Lê và nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời động viên Ngọc Châu. Những người theo dõi hoa hậu an ủi rằng cô đã cố gắng hết mình tại cuộc thi nên đừng buồn nhiều.

Miss Universe lần thứ 71 được nhận định là mùa giải rất khốc liệt, tính cạnh tranh cao khi thay đổi format, chọn lần lượt top 16 - 5 - 3. Kết quả top 16 gây bất ngờ, nhiều khán giả bày tỏ hụt hẫng khi những ứng viên tiềm năng như người đẹp Thái Lan, Philippines và Việt Nam phải dừng chân sớm.

Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022 - Ảnh 3

Trước giờ G, Ngọc Châu có mặt trong danh sách dự đoán top 16 của Global Beauties. Người đẹp có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Ở đêm bán kết, cô có phần thể hiện tương đối tốt.

Ngọc Châu (29 tuổi) sinh ra trong một gia đình làm nông, mồ côi bố từ khi mới lên 5 tuổi. Mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi nấng ba chị em. Từ nhỏ, Ngọc Châu đã có niềm đam mê với nghệ thuật.

Năm 2016, cô tham gia Vietnam's Next Top Model và giành giải Quán quân. Hai năm sau, chân dài gốc Tây Ninh tiếp tục ghi danh tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất. Năm 2022, Hoa hậu Ngọc Châu đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành vương miện.

 

Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Universe 2022

Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Universe 2022

Nhà thiết kế thời trang 28 tuổi người Mỹ vượt qua 83 thí sinh để giành vương miện trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Châu Miss Universe Hoa hậu Hoàn vũ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang