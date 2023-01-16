Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022

Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên sau hơn một ngày khép lại hành trình tham gia cuộc thi Miss Universe 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ).

Chung kết Miss Universe 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mỹ. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Châu không may mắn khi trượt Top 16 chung cuộc. Kết quả này khiến cộng đồng yêu nhan sắc Việt tiếc nuối bởi ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, Hoa hậu Ngọc Châu được loạt chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đêm chung kết Miss Universe 2022 kết thúc. Người đẹp gốc Tây Ninh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể hô to hai tiếng Việt Nam nhiều lần trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

"Xin lỗi và biết ơn! Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đến những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên. Tôi xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi biết ơn vì được bước lên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ, được đại diện cho đất nước Việt Nam thân yêu. Đó là một niềm tự hào to lớn mà tôi có được. Hành trình tại Hoa hậu Hoàn vũ lần này đã cho tôi nhiều điều tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những điều tốt đẹp đó, một hành trình tuyệt vời của thanh xuân.

Khi một cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc hành trình mới bắt đầu. Hành trình và sứ mệnh của tôi sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình, sẵn sàng hành động và cống hiến hết mình", Hoa hậu Ngọc Châu trải lòng. Hoa hậu Ngọc Châu không quên gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vì luôn chào đón, yêu thương, chăm sóc cho cô suốt hai tuần qua. Người đẹp khẳng định: "Khoảng thời gian tuyệt vời này, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong trái tim mình!". Dòng tâm sự của Ngọc Châu nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Thảo Nhi Lê và nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời động viên Ngọc Châu. Những người theo dõi hoa hậu an ủi rằng cô đã cố gắng hết mình tại cuộc thi nên đừng buồn nhiều. Miss Universe lần thứ 71 được nhận định là mùa giải rất khốc liệt, tính cạnh tranh cao khi thay đổi format, chọn lần lượt top 16 - 5 - 3. Kết quả top 16 gây bất ngờ, nhiều khán giả bày tỏ hụt hẫng khi những ứng viên tiềm năng như người đẹp Thái Lan, Philippines và Việt Nam phải dừng chân sớm. Trước giờ G, Ngọc Châu có mặt trong danh sách dự đoán top 16 của Global Beauties. Người đẹp có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Ở đêm bán kết, cô có phần thể hiện tương đối tốt. Ngọc Châu (29 tuổi) sinh ra trong một gia đình làm nông, mồ côi bố từ khi mới lên 5 tuổi. Mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi nấng ba chị em. Từ nhỏ, Ngọc Châu đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Năm 2016, cô tham gia Vietnam's Next Top Model và giành giải Quán quân. Hai năm sau, chân dài gốc Tây Ninh tiếp tục ghi danh tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất. Năm 2022, Hoa hậu Ngọc Châu đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành vương miện.

Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Universe 2022 Nhà thiết kế thời trang 28 tuổi người Mỹ vượt qua 83 thí sinh để giành vương miện trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe 2022.

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