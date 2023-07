Nhan sắc lai cuốn hút, profile cực khủng của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Cô hiện điều hành dòng quần áo thân thiện với môi trường của riêng mình. Theo thông tin trên một số trang sắc đẹp, cô có tài sản khoảng một triệu USD.

Ngoài ra, R’Bonney Gabriel còn là người dạy may tại lớp học của chương trình MAKR Collective, một tổ chức phi lợi nhuận. Đây là nơi cung cấp các kỹ năng sống khác nhau cho các nạn nhân chấn thương, bao gồm cả nạn nhân bạo lực gia đình, với hy vọng họ có thể học một kỹ năng mới.

Cô từng giúp đỡ nhiều phụ nữ bị bạo lực gia đình, những nạn nhân của nạn buôn người.

Chiến thắng của R’Bonney Gabriel không gây nhiều bất ngờ, khi cô được đánh giá cao từ những ngày đầu nhập cuộc. Tại chung kết, R’Bonney tỏa sáng với 2 phần trình diễn ấn tượng, và 2 phần thi ứng xử khéo léo, thông minh.

Top 3 nhận được câu hỏi chung với nội dung: "Nếu chiến thắng cuộc thi, bạn sẽ làm gì để chứng minh đây là tổ chức tiến bộ và giúp trao quyền cho phụ nữ?". Gabriel trả lời: "Tôi sẽ trở thành nhà lãnh đạo. Trong suốt 13 năm qua, tôi đã làm nhà tạo mẫu và tận dụng các mẫu thời trang của mình cho mục đích ý nghĩa. Tôi đã tổ chức lớp dạy may cho phụ nữ bị bạo hành gia đình, nạn nhân của nạn buôn người. Chúng ta hãy sử dụng tài năng để tạo sự khác biệt và tận dụng nó để tạo ra sự thay đổi".

Trước đó, ở phần thi của top 5, khi được hỏi về việc Hoa hậu Hoàn vũ thay đổi, cho phép mẹ đơn thân và người đã có gia đình tham gia từ năm 2023, R'Bonney Gabriel mạnh dạn nêu quan điểm cần gia tăng độ tuổi cho thí sinh. Ngoài ra, cô khéo léo lồng ghép thông điệp bản thân yêu thích vào phần trả lời. Đó là câu nói "If Not Now, Then When?” (Nếu không phải bây giờ thì khi nào?).

Cũng chính thông điệp này R'Bonney Gabriel sử dụng để thiết kế áo choàng cho vòng thi bikini. Người đẹp giới thiệu tấm áo choàng được lấy cảm hứng từ câu chuyện về phượng hoàng trỗi dậy, vượt qua nghịch cảnh để trở nên mạnh mẽ, thông minh và quyền lực hơn. Gabriel tự nhuộm vải, may, dùng các chất liệu bền vững. R'Bonney Gabriel cho biết cô có thương hiệu thời trang riêng và giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ kém may mắn.

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về kết quả, nhưng với những màn trình diễn và trả lời ứng xử tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, nhiều người cho rằng thí sinh Mỹ xứng đáng đăng quang.