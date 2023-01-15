Ngọc Châu gây tiếc nuối khi trượt top 16 tại chung kết Miss Universe 2022

Dù được nhiều khán giả kỳ vọng, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Châu gây tiếc nuối khi sớm dừng chân tại Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Miss Universe).

Sáng 15.1 (giờ Việt Nam), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra tại Mỹ với màn tranh tài của hơn 80 người đẹp. Trước đó, các cô gái đã có 2 tuần tham gia các hoạt động bên lề như phỏng vấn kín, thi trang phục dân tộc và bán kết. Một số đại diện được đánh giá cao, có khả năng cạnh tranh vương miện như Curacao, Venezuela, Thái Lan, Philippines, Mỹ... Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh năm 1994, quê Tây Ninh. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nóng bỏng với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-63-92,5. Trước khi "mang chuông đi đánh xứ người", Ngọc Châu từng có thời gian huấn luyện cùng các chuyên gia ở Philippines và Mỹ. Người đẹp đặt kỳ vọng ghi tên mình vào top 3 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Ngọc Châu tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Ảnh: Chụp màn hình Mở đầu, Ngọc Châu và các thí sinh đồng diễn, hô tên trong sự cổ vũ của khán giả. Người đẹp đến từ Việt Nam xuất hiện cuối cùng, diện chiếc váy hồng, tự tin hô vang "Việt Nam" trong sự cổ vũ của khán giả. Khác với kiểu tóc cột cao trong đêm bán kết, Ngọc Châu chọn kiểu tóc thẳng, rẽ ngôi cho phần mở màn. Sau màn đồng diễn, các cô gái trở lại sân khấu để lắng nghe công bố kết quả top 16. Theo format của chương trình, sẽ có 15 thí sinh ghi tên mình vào vòng trong nhờ điểm của giám khảo. Cô gái còn lại thắng giải bình chọn trên hệ thống Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Top 16 Miss Universe 2022 gọi tên các đại diện của: Puerto Rico, Haiti, Australia, Cộng hòa Dominica, Lào, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Canada, Peru, Trinidad & Tobago, Curacao, Ấn Độ, Venezuela, Tây Ban Nha, Mỹ và Colombia. Sự xuất hiện của đại diện Lào khiến nhiều người bất ngờ. Năm nay là năm đầu tiên Lào có thí sinh lọt vào top tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Trước chung kết, đại diện của Lào đã duy trì vị trí số một bảng xếp hạng Thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Trước chung kết, Ngọc Châu đứng thứ 17 bảng xếp hạng của Missosology và nằm trong top 16 do Global Beauties bình chọn. Như vậy, dù được nhiều khán giả kỳ vọng song Ngọc Châu không làm nên kỳ tích. Cô trượt top 16 trong sự tiếc nuối của khán giả. Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN 1993), từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và vào Top 10 chung cuộc, giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Dự đoán Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Ngọc Châu gặp khó trước loạt đối thủ mạnh này! Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đang bước vào chặng cuối cùng và người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ngọc Châu.

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