Xúc động tâm thư của Tiến Linh khi thầy Park sắp chia tay đội tuyển Việt Nam

Sau hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có trận đấu cuối cùng trên sân Mỹ Đình khi ông cùng học trò hòa đội Thái Lan trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 vào tối 13/1.

Với tư cách là người học trò ưu tú, được HLV Park Hang Seo uốn nắn trong những năm qua, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không giấu được sự xúc động khi sắp chia tay người thầy đáng kính.

Trong chuyến làm khách đến xứ sở chùa Vàng vào ngày 16/1 sắp tới để tranh chức vô địch, thầy Park sẽ có trận cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam .

Ngay sau trận đấu đêm qua trên sân Mỹ Đình, trên trang fanpage của Tiến Linh đã có bài đăng gây chú ý. Gửi lời cảm ơn thầy Park, anh cũng hy vọng người hâm mộ sẽ đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra trên đất Thái Lan vào ngày 16/1 tới đây.

"5 năm qua nhanh như chớp mắt. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với vai trò HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Cảm ơn thầy thật nhiều vì những bài học thầy dạy, vì những cơ hội thầy trao trong suốt nửa thập kỷ qua.

Chúng ta vẫn còn trận đấu cuối cùng. Hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành và cổ vũ gấp đôi của người hâm mộ trong trận đấu cuối cùng", trích bài đăng.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người vào động viên Tiến Linh cũng như gửi lời tri ân tới thầy Park.

Trong trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình diễn ra vào 19h30 phút ngày 13/1, tuyển Việt Nam đã hòa Thái Lan với tỷ số 2 - 2. Người ghi bàn thắng cho đội chủ nhà là Tiến Linh (phút 25) và Văn Thanh (phút 88).

Về phía thầy Park, trả lời họp báo sau trận đấu, ông gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi không thể có trận thắng trên sân Mỹ Đình.

Ông nói: "Đây là trận cuối cùng của tôi trên sân nhà với tư cách HLV trưởng tuyển Việt Nam nên tôi và các cầu thủ rất muốn thắng trận này để làm món quà gửi lời cảm ơn người hâm mộ.

Nhưng tôi xin lỗi vì chúng tôi không đạt được kết quả đó. Tôi cảm ơn cầu thủ, họ đã không từ bỏ trận đấu và nỗ lực tới giây phút cuối cùng".

"Sau 5 năm, chúng tôi đã có rất nhiều giải đấu. Cá nhân tôi cũng có nhiều bạn bè ở VIệt Nam. Tôi được người hâm mộ yêu thương, khích lệ. Tình cảm này tôi không bao giờ quên.

Tôi luôn luôn ghi nhớ và luôn giữ nó ở trong lòng", ông Park nói thêm.