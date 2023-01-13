'Chảo lửa' Mỹ Đình như 'nổ tung' khi Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Phút 24, Tiến Linh mở tỷ số sau quả tạt bóng như đặt của Quế Ngọc Hải từ cánh phải.

Tối nay (13/1), chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa 2 đội Việt Nam và Thái Lan đã chính thức diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình.

Gặp đối thủ đầy duyên nợ, thầy trò HLV Park Hang Seo ra sân với tinh thần thi đấu cực cao.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, cả 2 đội đã có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Không để fans chờ lâu, ngay khi hiệp 1 diễn ra chưa được bao lâu, Tiến Linh đã ghi bàn.

Người hâm mộ phủ kín sân cổ vũ các chàng trai áo đỏ.

Trả lời trước trận đấu với truyền thông, Madam - trưởng đoàn bóng đá Thái Lan có chia sẻ gây chú ý.

Nữ đại gia cho hay: "Việt Nam có thứ hạng FIFA cao hơn, đội hình giàu tính chiến đấu và chưa thủng lưới bàn nào. Đối đầu với họ chắc chắn là thử thách lớn nhất của chúng tôi ở giải đấu năm nay.

Chúng tôi là nhà đương kim vô địch và sẽ cố gắng hết sức có kết quả tốt trên sân Mỹ Đình trước khi về thi đấu trên sân nhà.

Tôi tin rằng đây sẽ là một trận đấu hay giữa hai đội, và sau trận đấu Thái Lan và Việt Nam lại là những người bạn tốt".

Về phía tuyển Việt Nam, thầy Park cũng bày tỏ mong muốn sẽ thắng Thái Lan để đòi lại "món nợ" thua đối thủ ở bán kết AFF Cup 2020.

Đến nay, trận thua Thái Lan 0-2 tại Singapore cuối năm 2021 vẫn là thất bại duy nhất của HLV Park Hang Seo ở sân chơi AFF Cup

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tấn Tài, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh.

Đội tuyển Thái Lan: Kampon, Sasalak, Theerathon, Pansa, Sarach, Peeradol, Adisak, Suphanan, Weerathep, Poramet, Kritsada.

Dự đoán Chung kết AFF Cup 2022: Tin vui cho đội tuyển Việt Nam? Không ít chuyên gia tự tin rằng tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng trước Thái Lan tối nay.

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