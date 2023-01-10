Cầu thủ Indonesia ngã như 'điện giật' để cài bẫy Văn Hậu, bị trọng tài bóc mẽ

Tình huống diễn ra ở phút 74 trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, khi tuyển Việt Nam đang dẫn trước Indonesia 2-0 tại Mỹ Đình.

Bên cạnh 2 bàn thắng, đại chiến Việt Nam - Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 trở nên "nóng rực" vì hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ đôi bên khiến trận đấu liên tục gián đoạn. Trong đó, Đoàn Văn Hậu và Marc Klok là những cái tên được nhắc tới nhiều hơn cả.

Các tuyển thủ Indonesia cũng liên tục gây áp lực đòi trọng tài chính Araki Yusuke rút thẻ đối với Văn Hậu.

Trong một pha tổ chức đá phạt góc của tuyển Việt Nam, Marc Anthony Klok theo kèm Đoàn Văn Hậu như hình với bóng. Sau khi trọng tài Yusuke Araki ra dấu cho cầu thủ áo đỏ thực hiện quả phạt góc, Marc Anthony Klok bỗng dưng lăn đùng ra sân tỏ vẻ đau đớn dù hậu vệ quê Thái Bình không về có tác động.

Tuy nhiên, "vua áo đen" người Nhật Bản đứng sau hai cầu thủ trong tình huống này, nhờ vậy phát hiện ra màn "ăn vạ" lộ liễu của Marc Klok. Cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam bình an vô sự, trong khi Kambuaya còn bị ông Yusuke Araki "tặng" cho chiếc thẻ vàng vì lỗi phản ứng vô cớ.

Các cầu thủ Indonesia đòi trọng tài rút thẻ phạt đối với Văn Hậu một cách đầy vô lý. Ảnh: Vietnamnet

Trả lời truyền thông Việt Nam sau trận đấu, Văn Hậu cũng lên tiếng chỉ trích tình huống tiểu xảo của Marc Klok: “Cầu thủ Indonesia là những diễn viên, tôi không quan tâm lắm”.

Trước đó, ở phút 61, Văn Hậu chủ động bắt chuyện Klok, thậm chí xin bắt tay nhưng cầu thủ gốc Hà Lan rụt tay lại và tỏ thái độ hằn học. Dường như việc bị dẫn 0-2 khiến đội khách không còn giữ được bình tĩnh.

Văn Hậu nhận thẻ vàng từ phút 37, vì vậy các cầu thủ Indonesia liên tục khiêu khích anh bằng cách phạm lỗi, chơi rắn hòng "câu" thẻ đỏ. Dù vậy, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn tỏ ra tỉnh táo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ khung thành Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu trở thành mục tiêu tấn công của đội tuyển Indonesia. Ảnh: VnExpress

Trong trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, Văn Hậu chơi rất năng nổ, chưa kể là anh cũng thường xuyên có những pha tranh chấp quyết liệt, khiến cho phía đối phương không còn giữ được cái đầu lạnh.

Sau trận đấu, Văn Hậu được Ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ thi đấu tích cực nhất trận. Đây là sự đánh giá và động viên rất xứng đáng với số 5 của đội tuyển Việt Nam.

"Điều quan trọng là đội bóng giành chiến thắng. Chúng tôi muốn dành tặng trận thắng này cho người hâm mộ", Văn Hậu chia sẻ.

Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận chung kết AFF Cup 2022 là đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Malaysia. Ở trận bán kết lượt đi diễn ra tại Bukit Jalil, Malaysia giành chiến thắng 1-0, có lợi thế trước trận lượt về, diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10/1 trên SVĐ Thammasat.

Nói về đối thủ ở trận chung kết, Văn Hậu cho biết: "Vấn đề là toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất. Gặp đối thủ nào không quan trọng".