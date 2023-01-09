Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam, lấy nước mắt hàng trăm phạm nhân

Tin tức giải trí 09/01/2023 13:47

Hành trình "Mang xuân về trại giam" của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả.

Mới đây, Đàm vĩnh Hưng đăng tải loạt ảnh cùng các nghệ sĩ như Cát Phượng, Nam Thư, nhóm hài Tấn Beo… và các chiến sĩ công an tổ chức Tết cho các tù nhân tại các trại giam thu hút được sự quan tâm của dư luận. Nam ca sĩ chia sẻ: “Hành trình ‘Mang xuân về với trại giam’ chính thức trở lại. Năm nay Hưng đi 3 điểm trại giam tại Hậu Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. Đây là một số hình ảnh trong điểm dừng chân đầu tiên tại Trại giam Kênh 5 (Vị Thanh, Hậu Giang).

Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các vị lãnh đạo, cán bộ quản lý tại Trại giam Kênh 5 cùng các vị khán giả quá đặc biệt này! Mong các bạn có nhiều động lực, cải tạo tốt để có cơ hội đoàn tụ với gia đình trong tương lai! Xin được mang mùa xuân về với các bạn”.

Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam, lấy nước mắt hàng trăm phạm nhân - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam, lấy nước mắt hàng trăm phạm nhân - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam Hậu Giang. Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng đã làm cho bầu không khí trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Mr. Đàm chiêu đãi loạt ca khúc hit đình đám đã gắn liền với tên tuổi của anh như: Vùng trời bình yên, Xin lỗi tình yêu, Xuân yêu thương, Yêu em cả trong giấc mơ,…

Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tái ngộ với phạm nhân đã từng song ca cùng mình trong một chuyến Mang xuân về với trại giam cách đây 5 năm. Tại đây, Mr. Đàm và người quen một lần nữa tái hiện lại ca khúc Xuân này con không về và đã lấy đi nhiều nước mắt của các phạm nhân.

Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam, lấy nước mắt hàng trăm phạm nhân - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng “chơi lớn” hát ca khúc chưa được phát hành mang tên Chuyến xe chiều 30 Tết. Sản phẩm dự kiến được ra mắt vào 19h ngày 11/01 nhưng trước tình cảm quá chân thành, nồng nhiệt của các phạm nhân, Mr Đàm quyết định dành tặng cho những khán giả đặc biệt này với hi vọng các phạm nhân sẽ cải tạo tốt, nhanh chóng về ăn tết, sum họp với gia đình. 

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa gắn liền với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bắt đầu từ năm 2018. Ngoài việc biểu diễn nghệ thuật tại trại giam, nam ca sĩ còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực cải tạo thật tốt, sớm về với gia đình.

Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam, lấy nước mắt hàng trăm phạm nhân - Ảnh 4

Những câu chuyện được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên YouTube như nữ phạm nhân xúc động gặp lại cha bị động kinh và con nhỏ hay câu chuyện giúp mẹ của phạm nhân Tuấn xây nhà, có chỗ che nắng mưa đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem.

Đây là hoạt động mà Đàm Vĩnh Hưng luôn cố gắng duy trì mỗi năm, mang xuân về đến những nơi vô cùng đặc biệt để lan toả hạnh phúc, niềm vui trong dịp lễ Tết, tiếp thêm động lực, niềm tin để họ cải tạo tốt, sớm đoàn tụ với gia đình. 

Bán kết lượt về AFF Cup 2022: Chuyên gia dự đoán tuyển Việt Nam hưởng niềm vui trọn vẹn

Bán kết lượt về AFF Cup 2022: Chuyên gia dự đoán tuyển Việt Nam hưởng niềm vui trọn vẹn

Tiếp đón đội tuyển Indonesia tại sân Mỹ Đình, chuyên gia và các nhà báo trong khu vực Đông Nam Á đặt niềm tin Việt Nam sẽ biết cách hóa giải đối thủ để giành vé vào Chung kết AFF Cup 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng hát ở trại giam Nam Thư

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 2 giờ 0 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43