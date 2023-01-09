Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam, lấy nước mắt hàng trăm phạm nhân

Hành trình "Mang xuân về trại giam" của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả.

Mới đây, Đàm vĩnh Hưng đăng tải loạt ảnh cùng các nghệ sĩ như Cát Phượng, Nam Thư, nhóm hài Tấn Beo… và các chiến sĩ công an tổ chức Tết cho các tù nhân tại các trại giam thu hút được sự quan tâm của dư luận. Nam ca sĩ chia sẻ: “Hành trình ‘Mang xuân về với trại giam’ chính thức trở lại. Năm nay Hưng đi 3 điểm trại giam tại Hậu Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. Đây là một số hình ảnh trong điểm dừng chân đầu tiên tại Trại giam Kênh 5 (Vị Thanh, Hậu Giang). Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các vị lãnh đạo, cán bộ quản lý tại Trại giam Kênh 5 cùng các vị khán giả quá đặc biệt này! Mong các bạn có nhiều động lực, cải tạo tốt để có cơ hội đoàn tụ với gia đình trong tương lai! Xin được mang mùa xuân về với các bạn”.

Đàm Vĩnh Hưng mang xuân về với trại giam Hậu Giang. Ảnh: FBNV Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng đã làm cho bầu không khí trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Mr. Đàm chiêu đãi loạt ca khúc hit đình đám đã gắn liền với tên tuổi của anh như: Vùng trời bình yên, Xin lỗi tình yêu, Xuân yêu thương, Yêu em cả trong giấc mơ,… Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tái ngộ với phạm nhân đã từng song ca cùng mình trong một chuyến Mang xuân về với trại giam cách đây 5 năm. Tại đây, Mr. Đàm và người quen một lần nữa tái hiện lại ca khúc Xuân này con không về và đã lấy đi nhiều nước mắt của các phạm nhân.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng “chơi lớn” hát ca khúc chưa được phát hành mang tên Chuyến xe chiều 30 Tết. Sản phẩm dự kiến được ra mắt vào 19h ngày 11/01 nhưng trước tình cảm quá chân thành, nồng nhiệt của các phạm nhân, Mr Đàm quyết định dành tặng cho những khán giả đặc biệt này với hi vọng các phạm nhân sẽ cải tạo tốt, nhanh chóng về ăn tết, sum họp với gia đình. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa gắn liền với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bắt đầu từ năm 2018. Ngoài việc biểu diễn nghệ thuật tại trại giam, nam ca sĩ còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực cải tạo thật tốt, sớm về với gia đình. Những câu chuyện được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên YouTube như nữ phạm nhân xúc động gặp lại cha bị động kinh và con nhỏ hay câu chuyện giúp mẹ của phạm nhân Tuấn xây nhà, có chỗ che nắng mưa đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Đây là hoạt động mà Đàm Vĩnh Hưng luôn cố gắng duy trì mỗi năm, mang xuân về đến những nơi vô cùng đặc biệt để lan toả hạnh phúc, niềm vui trong dịp lễ Tết, tiếp thêm động lực, niềm tin để họ cải tạo tốt, sớm đoàn tụ với gia đình.

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