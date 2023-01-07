Á hậu Phương Nhi trao tặng 20 con bò cho bà con khó khăn ở Thanh Hóa

Việc làm nhân văn của Á hậu 10X nhận được nhiều lời khen ngợi từ fan sắc đẹp.

Kể từ khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi luôn được công chúng quan tâm vì nhan sắc xinh đẹp. Nhiều người còn ví cô là "thần tiên tỉ tỉ". Không chỉ xinh đẹp, thông tuệ, Phương Nhi còn được khen ngợi giàu lòng nhân ái. Mới đây, mỹ nhân quê Thanh Hóa chính thức về lại quê hương và trao tặng 20 con bò tới bà con khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán với mong muốn họ sẽ có được một cái Tết no đủ, ấm cúng hơn. Hành động thiết thực của người đẹp khiến ai nấy đều gửi tới những lời "có cánh".

Theo đó, Phương Nhi đã tự tay dắt bò về làng trao cho người nông dân khó khăn tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây chính là một trong những địa điểm khó khăn nhất cả nước và rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cũng như các đơn vị, cá nhân có sức ảnh hưởng trong xã hội. Xuất hiện ở quê nhà, Á hậu 10x ăn vận hết sức giản dị. Cô không trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ nét đẹp mộc mạc như "thần tiên tỷ tỷ". Ngoài ra, Phương Nhi còn được khen vì sự gần gũi, thân thiện, lễ phép khi thăm hỏi, giao lưu với bà con.

Bên cạnh bò giống, Á hậu Phương Nhi còn trao tặng một số phần quà khác như nồi cơm điện, tiền mặt, bóng đèn... tới bà con xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Người đẹp lúc nào cũng vui vẻ, lan tỏa năng lượng tích cực đến bà con và các em nhỏ nơi đây. Trên mạng xã hội, người đẹp Thanh Hóa cũng chia sẻ cảm xúc trong ngày dẫn bò tặng nông dân: "Đây là dự án mà Nhi nghĩ rằng sẽ tạo được nhiều động lực cho bà con để mọi người có thể cố gắng, phát triển cuộc sống hơn nữa. Bên cạnh đó, Nhi tin đây sẽ là những niềm hy vọng, niềm vui của bà con trước dịp Tết sắp tới. Giúp bà con nơi đây, quê hương Thanh Hóa của Nhi có một mùa Tết thật đầm ấm, hạnh phúc". Phương Nhi tên đầy đủ là Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, quê Thanh Hoá. Cô giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 ngay lần đầu ghi danh tại đấu trường nhan sắc trong nước. Phương Nhi sở hữu chiều cao 1m7 và số đo ba vòng lần lượt là: 80-57-88 cm. Cô là thí sinh có vòng eo nhỏ nhất tại Miss World Vietnam 2022. Hiện tại, Á hậu Phương Nhi học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Cô thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và Tây Ban Nha. Tháng 4/2021, Phương Nhi đăng ký hiến tạng khi tròn 19 tuổi. Hành động này được coi là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái của cô. Từ lâu, 10x luôn mong có thể tự thực hiện một dự án cộng đồng nên việc tham gia những chương trình ý nghĩa, nhân văn giúp cô chạm hơn tới ước mơ.

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