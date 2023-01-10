Đỗ Hùng Dũng nén nỗi đau bà ngoại qua đời, nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo trong trận thắng Indonesia

Tin tức giải trí 10/01/2023 14:22

Bà ngoại mất chiều 8/1, nhưng đội trưởng Đỗ Hùng Dũng vẫn nén nỗi buồn để cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Indonesia, tại AFF Cup 2022.

Tối qua (9/1) tại trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022, các chiến binh sao vàng đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Indonesia, giành vé vòng chung kết. Trong trận đấu tối qua, Tiến Linh đã tỏa sáng với 2 bàn thắng đẹp được ghi vào lưới đối thủ.

Thế nhưng, để tạo nên bàn thắng đó không thể không nhắc tới công của những người đồng đội, một trong số đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng

Đỗ Hùng Dũng nén nỗi đau bà ngoại qua đời, nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo trong trận thắng Indonesia - Ảnh 1
Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng được coi là linh hồn của tuyển Việt Nam, góp phần quan trọng vào chiến thắng trước Indonesia vào đêm 9/1. Ảnh: FBNV

Cả 2 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh đều có công kiến tạo của Hùng Dũng. Suốt cả mùa giải, anh đã thi đấu hết mình và có tới 3 bàn kiến tạo chỉ sau 6 trận đấu. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau sự nỗ lực ấy, Hùng Dũng đã phải nén lại nỗi đau mất mát người thân.

Được biết bà ngoại của Hùng Dũng mất vào chiều 8/1, sau khi nhận được tin báo, anh chỉ có thể chia buồn cùng gia đình qua điện thoại mà không về nhà, nhằm tập trung tối đa cho trận bán kết lượt về với Indonesia diễn ra một ngày sau đó. 

Đỗ Hùng Dũng nén nỗi đau bà ngoại qua đời, nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo trong trận thắng Indonesia - Ảnh 2
Nén đau buồn người thân qua đời, Đỗ Hùng Dũng ra sân với tâm băng đội trưởng trên tay. Ảnh: FBNV

Và hôm nay (10/1), Hùng Dũng mới tranh thủ xin HLV Park Hang Seo tạt qua nhà một chút để thắp hương cho bà trước khi di quan.

Sau đó, anh nhanh chóng trở lại đội để chuẩn bị cho buổi tập diễn ra vào buổi chiều. "Dũng luôn là người tập trung tối đa cho công việc. Anh luôn biết nén lại cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ quốc gia trước đã", người đại diện của Hùng Dũng chia sẻ.

Hết lòng vì đội tuyển là điều luôn đáng trân trọng ở Hùng Dũng. SEA Games 31 trên sân nhà hồi tháng 5/2022, Hùng Dũng cũng không về được khi bác mất. Anh nén đau thương để hoàn thành trách nhiệm. 

Đến tháng 9, ông nội Hùng Dũng mất ngay trước trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Singapore ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 tại TP.HCM. Trận đấu không quá quan trọng, nên ông Park đã cho anh bay về Hà Nội thắp nhang cho ông nội rồi quay trở lại với đội.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã vào chung kết AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ lại nỗ lực thi đấu nhằm đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Đặc biệt là với Hùng Dũng như món quà tri ân cho bà ngoại thân yêu vừa mất.

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Từ khóa:   Đỗ Hùng Dũng AFF Cup 2022 HLV Park Hang Seo

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