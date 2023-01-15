Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Universe 2022

Hoa hậu Mỹ R'Bonney Gabriel, 28 tuổi, cao 1,7m, từng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang và đang là người mẫu, đã được gọi tên cho ngôi vị cao nhất.

Sáng nay 15/1 (giờ Việt Nam), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 ( Miss Universe ) diễn ra tại Mỹ với sự tranh tài của 84 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu đến từ Ấn Độ đã trao lại vương miện cho R'Bonney Gabriel.

Ban tổ chức Miss Unvierse cũng thông báo El Salvador sẽ là nơi tổ chức vòng chung kết Miss Universe 2023.

Nhan sắc tân Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Ảnh: Internet

R’Bonney Gabriel sinh năm 1994, mang dòng máu lai Mỹ - Philippines. Cô đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang và đang theo đuổi công việc thiết kế quần áo thân thiện với môi trường.

Trước khi tìm ra ngôi vị cao nhất, top 3 gồm người đẹp Mỹ, Venezuela và Cộng hòa Dominica cùng trả lời câu hỏi: Nếu chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ, bạn sẽ làm gì để tăng thêm tầm ảnh hưởng của cuộc thi - tổ chức truyền cảm hứng và trao quyền cho phụ nữ?

Hoa hậu Cộng hòa Dominica trả lời: "Tôi đấu tranh cho quyền phụ nữ, đấu tranh vì nó hàng ngày. Tôi luôn tin rằng bạn tới từ đâu không quan trọng, bạn phải có động lực và nỗ lực hàng ngày vì đam mê và những điều bạn quyết tâm theo đuổi".

Hoa hậu Mỹ: "Tôi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo. Tôi là nhà tạo mẫu thời trang 13 năm qua, dùng các thiết kế thời trang của mình cho mục đích tốt đẹp. Tôi tổ chức lớp dạy may cho phụ nữ bị bạo hành gia đình và nạn nhân của nạn buôn người. Các bạn ấy đã sử dụng tài năng hiếm có của mình để tạo ra sự khác biệt".

Hoa hậu Venezuela: "Hoa hậu Hoàn vũ đã tìm ra những cô gái có những thông điệp và biến thông điệp đó thành hành động. Tôi là nhà thiết kế thời trang nhưng cũng là nhà thiết kế ước mơ với tư cách một phụ nữ".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Ngọc Châu được đánh giá cao về nhan sắc khi tham gia cuộc thi, tuy nhiên phải từng chân ở Top 16 gây tiếc nuối.