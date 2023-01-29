Hoa hậu Ngọc Châu bị hàng chục nghìn người 'tẩy chay' sau ồn ào khai gian học vấn

Hậu trường 29/01/2023 11:30

Nghi vấn chưa tốt nghiệp Đại học của Hoa hậu Ngọc Châu vừa mới nổ ra, trang cá nhân của người đẹp đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt hủy theo dõi.

Sau khi kết thúc hành trình chinh chiến của mình tại Miss Universe 2022 trong sự tiếc nuối của khán giả, Ngọc Châu đã chính thức trở về nước ít ngày trước. Tại sân bay, cô cũng đã được các chị em như Khánh Vân, Kim Duyên và kể cả fans vây kín để có thể thể hiện tình yêu thương với nàng Hậu. Đáng chú ý, dù out top 16 chung cuộc, song người đẹp gốc Tây Ninh vẫn rất đắt show trong nước và xuất hiện ở nhiều sự kiện đình đám.

Hoa hậu Ngọc Châu bị hàng chục nghìn người 'tẩy chay' sau ồn ào khai gian học vấn - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới netizen bất ngờ phát hiện Ngọc Châu hiện vẫn chưa hoàn thành việc học tại Đại học. Ngay lập tức, dân tình đã chia ra làm nhiều luồng ý kiến trái ngược trước sự việc này.

Hoa hậu Ngọc Châu bị hàng chục nghìn người 'tẩy chay' sau ồn ào khai gian học vấn - Ảnh 2

Theo đó, nhiều người cho rằng Ngọc Châu chưa từng nhận rằng cô đã tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Trong mọi bài phỏng vấn, nàng hậu chỉ cho biết cô đang theo học tại ngôi trường này. Chính vì thế, không thể nói rằng Ngọc Châu đã gian dối học vấn với khán giả.

Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng việc Ngọc Châu chưa tốt nghiệp khó có thể chấp nhận. Theo họ, Hoa hậu là đại diện cho sắc đẹp và trí tuệ của một đất nước nên bằng Đại học là một chứng nhận "cơ bản" người đẹp nào cũng cần có.

Hoa hậu Ngọc Châu bị hàng chục nghìn người 'tẩy chay' sau ồn ào khai gian học vấn - Ảnh 3

Hoa hậu Ngọc Châu bị hàng chục nghìn người 'tẩy chay' sau ồn ào khai gian học vấn - Ảnh 4

Ngay sau khi tranh cãi nổ ra, trang Instagram của Ngọc Châu bất ngờ "bay màu" gần chục nghìn lượt theo dõi. Điều này cho thấy được thái độ của khán giả đối với sự việc lần này của người đẹp Tây Ninh. Hiện tại, cả công ty quản lý và Ngọc Châu đều chọn cách giữ im lặng về vấn đề này.

Rộ tin Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học nhưng khai gian học vấn

Rộ tin Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học nhưng khai gian học vấn

Thông tin trên ngay lập tức khiến nhiều khán giả trở nên hoang mang.

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