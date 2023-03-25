Bị chê hết thời, "nói nhiều như đàn bà", Tuấn Hưng đáp trả một câu vừa hay vừa thấm

Mới đây trên trang cá nhân, Tuấn Hưng chia sẻ dòng trạng thái đầy ý nghĩa: "Nửa đời may mắn được thương yêu, nên nửa đời còn lại cống hiến cho những người thương yêu mình.

Tuấn Hưng vốn nổi tiếng là người nóng nảy, thẳng tính trong làng giải trí Việt. Thế nhưng thời gian gần đây dường như cách ứng xử của nam ca sĩ với những người xung quanh đã thay đổi rất nhiều.

Thế nhưng ngay bên dưới bài đăng, 1 cư dân mạng để lại bình luận khá khó nghe về chia sẻ của Tuấn Hưng: "Nói nhiều như đàn bà".

Yêu nơi mình sinh ra và quyết sẽ tô đẹp thêm nét văn hoá nơi mình sinh ra. Sống phải có ý nghĩa".

Trước nhận xét khó nghe này nam ca sĩ cũng lập tức đáp lại, anh bình luận ngắn gọn: “Đàn bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất”. Anh còn nói thêm: “Đàn bà nói nhiều là còn yêu. Hết yêu thì không thèm nói luôn ý, đừng có tưởng”.

Không hề cay cú hơn thua với người có nhận xét không hay về mình, Tuấn Hưng dường như đã bình tĩnh và có cách xứng xử rất điềm đạm so với trước đây.

Màn đối đáp này của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng: “Quá đỉnh anh ơi”, “Anh nói chuẩn quá”, “Hưng vừa hài vừa chuẩn đấy”…

Cách đối đáp bình thản, đúng mực của Tuấn Hưng đối với anti-fan khiến không ít người thêm yêu mến anh.

Màn đối đáp này của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng

Tuấn Hưng ngày càng "ghi điểm" về cách ứng xử với cư dân mạng

Bản thân Tuấn Hưng cũng thừa nhận anh đã thay đổi rất nhiều từ khi có con, đặc biệt là sau khi con gái anh chào đời:

"Sau mỗi lần chào đón một đứa con tôi lại có sự thay đổi tích cực. Khi có cậu con trai đầu lòng tôi tập trung hơn vào công việc và sự nghiệp cũng vì thế mà có sự thăng hoa hơn hẳn.

Tôi bắt đầu biết sợ, tôi sợ rằng nếu mình làm điều gì không hay sẽ ảnh hưởng đến vợ con và gia đình. Tôi sợ nếu mình cứ tham hào quang sân khấu quá sẽ không có thời gian dành cho các con và người thân".

Từ khi có con gái, Tuấn Hưng thay đổi rất nhiều

Trước đó khi bị khán giả chê hết thời, anh liền lên tiếng. Theo đó, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh là một ca sĩ không được học hành bài bản nhưng đến nay đã có 24 năm đứng trên sân khấu. Đó là cả quá trình và sự nỗ lực. "Các bạn thấy đến bây giờ tôi vẫn có studio riêng, vẫn chỉn chu trong chương trình livestream mà các bạn đang xem... Mặc dù mình đã quen với những việc như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy cái văn hóa dùng Facebook của các bạn trẻ bây giờ phải xem lại", Tuấn Hưng bày tỏ.

Tuấn Hưng thẳng thắn cho rằng văn hóa sử dụng Facebook của nhiều bạn trẻ hiện nay có vấn đề.

Có thể thấy cách đối đáp bình thản, đúng mực của Tuấn Hưng đối với anti-fan khiến không ít người thêm yêu mến anh.