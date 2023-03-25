Là con trai thứ sáu của NSND - soạn giả Viễn Châu, nhạc sĩ Trương Minh Châu (SN 1960) là người gắn bó với hai chương trình Vầng trăng cổ nhạc và Chuông vàng vọng cổ do HTV tổ chức trong nhiều năm liền.

Tối 24/3, gia đình nhạc sĩ Trương Minh Châu báo tin ông qua đời lúc 17 giờ 12 ngày 24/3 tại nhà riêng sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi đã di căn đến não. Thọ 64 tuổi. Một năm qua, nhạc sĩ Trương Minh Châu được điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cách đây vài tháng bệnh đã di căn não và xương. Gia đình đã đồng ý tiến hành nhiều biện pháp theo chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa như: xạ trị, hóa trị... nhưng đến một giai đoạn, sức khỏe của nhạc sĩ Trương Minh Châu đã yếu, không thể tiếp nhận thêm liệu pháp điều trị nào khác.

Nhạc sĩ Trương Minh Châu qua đời lúc 17 giờ 12 ngày 24/3 tại nhà riêng NSƯT Ngọc Huyền đến thăm cố nhạc sĩ Trương Minh Châu trước khi qua đời. Khoảnh khắc NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ khi chụp ảnh cùng nhạc sĩ Trương Minh Châu. Ít ngày trước khi quay đời, nam nhạc sĩ phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tuy nhiên bệnh tình của ông ngày một trở nặng. Vì không muốn nhạc sĩ phải chịu thêm nhiều đau đơn nên gia đình đã đưa ông về nhà chăm sóc những ngày cuối đời. Kể từ thời điểm đó đi khi nhạc sĩ Minh Châu trút hơi thở cuối cùng, ông phải thở bình oxy, không thể giao tiếp. Được biết nam nghệ sĩ qua đời lúc 17h 24/3 tại nhà riêng ở TP HCM.

Trước sự ra đi của nhạc sĩ Trương Minh Châu, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại lời tiếc thương, bày tỏ sự đau xót trước mất mát lớn của nền nghệ thuật nước nhà. Trước sự ra đi của nhạc sĩ Trương Minh Châu, NSƯT Ngọc Huyền đã để lại lời tiếc thương, NSƯT Ngọc Huyền viết: "Kính tiễn anh! Người NSƯT Trương Mình Châu mà em yêu quí nhất!". NSƯT Hữu Quốc viết lời tiếc thương đến cố nhạc sĩ: "Thêm một nhạc sĩ tài hoa của sân khấu cải lương đã ra đi. Anh là một trong những người con của NSND Bảy Bá (soạn giả Viễn Châu). Anh đã góp phần tạo nên cái hồn cho nhiều vở diễn sân khấu và video cải lương. Em xin cúi đầu chào tạm biệt anh Châu". NSƯT Hữu Quốc viết lời tiếc thương đến cố nhạc sĩ Năm 2020, cuộc sống của nhạc sĩ và gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Trước đó, ông bị tai nạn giao thông gãy chân trái, phải thay khớp nhân tạo nên phải dừng sáng tác, biểu diễn nhiều tháng liền. Nhạc sĩ Trương Minh Châu và NSND Lệ Thủy bên ngôi mộ của cố soạn giả, NSND Viễn Châu Nhạc sĩ Trương Minh Châu và mẹ, cùng với NSND Ngọc Giàu trong ngày hoàn chỉnh khu mộ của cố soạn giả NSND - Viễn Châu tại Nghĩa trang Bình Dương Tên tuổi của nhạc sĩ Trương Minh Châu được giới mộ điệu ca cổ và sân khấu cải lương yêu mến bởi sự đóng góp của ông đối với các chương trình sân khấu cải lương truyền hình. Không chỉ có ngón đờn tuyệt vời như cha, nhạc sĩ Trương Minh Châu còn tham gia sáng tác những bài ca cổ, chặp cải lương, kịch bản sân khấu phục vụ cho việc dàn dựng để biểu diễn, phát sóng trên màn ảnh nhỏ.

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