Biến căng: "Công chúa" Lâm Khánh Chi bất ngờ ẩn ý "được ăn sung, mặc sướng mà không biết điều"

Sao Việt 24/03/2023 18:53

Dân mạng đang đồn đoán nhân vật nào khiến mỹ nhân chuyển giới tức giận.

Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới nổi tiếng, được nhiều khán giả quan tâm và yêu mến. Trước khi chuyển giới, cô từng là một nam ca sĩ nổi tiếng được xem như một hiện tượng âm nhạc với nhiều ca khúc "hit" vào những năm 1990 đầu những năm 2000.

Mới đây trên trang cá nhân, mỹ nhân chuyển giới bất ngờ "dằn mặt" ai đó khiến dân mạng xôn xao. Cụ thể Lâm Khánh Chi cho biết: "Được ăn sung, mặc sướng. Được ăn trên,ngồi trước mà còn không biết điều!". 

Biến căng: 'Công chúa' Lâm Khánh Chi bất ngờ ẩn ý 'được ăn sung, mặc sướng mà không biết điều' - Ảnh 1

Biến căng: 'Công chúa' Lâm Khánh Chi bất ngờ ẩn ý 'được ăn sung, mặc sướng mà không biết điều' - Ảnh 2

Trước đó, diễn viên Quý Bình cũng đăng tải dòng trạng thái tương tự. Động thái này từ phía hai nghệ sĩ nổi tiếng đã dấy lên sự tò mò của khán giả về danh tính người bí ẩn bị Lâm Khánh Chi và Quý Bình "réo tên".

Biến căng: 'Công chúa' Lâm Khánh Chi bất ngờ ẩn ý 'được ăn sung, mặc sướng mà không biết điều' - Ảnh 3

Biến căng: 'Công chúa' Lâm Khánh Chi bất ngờ ẩn ý 'được ăn sung, mặc sướng mà không biết điều' - Ảnh 4

Ở dưới phần bình luận bài viết của hai nghệ sĩ, đa số khán giả đều ra sức suy đoán ẩn ý đằng sau dòng trạng thái trên, Thậm chí một số người còn suy đoán Lâm Khánh Chi và Quý Bình có thể đang nói về màn khóc sướt mướt gây tranh cãi của T.T trong những ngày vừa qua.

Chưa biết lý do đằng sau câu nói ẩn ý trên nhắm vào ai nhưng sự việc đã khiến dân mạng xôn xao, bàn tán.

Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì?

Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì?

Loạt hành động này của Lâm Khánh Chi sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến khán giả bức xúc và hiện tại hình ảnh này đã được cô xoá khỏi trang cá nhân.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi sao Việt Vbiz

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