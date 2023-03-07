Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 07/03/2023 19:55

Dù có lòng đến tiễn đưa NSƯT Vũ Linh lần cuối, Lâm Khánh Chi vẫn bị chỉ trích vì ăn diện quá lộng lẫy, khiến nhiều người cảm thấy khá phản cảm.

Vào trưa ngày 5/3 vừa qua, NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Thông tin trên được soạn giả Hoàng Song Việt xác nhận. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra sáng 6/3, lễ động quan ngày 9/3 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1

Sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và xót xa. Không chỉ có người hâm mộ. rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đến viếng và chia buồn với gia đình NSƯT Vũ Linh. Tuy nhiên mới đây, việc Lâm Khánh Chi có mặt tại tang lễ của cố nghệ sĩ đã gây xôn xao cõi mạng.

Cụ thể Lâm Khánh Chi đã đăng loạt ảnh ở tang lễ của NSƯT Vũ Linh và cho biết bản thân tranh thủ thời gian qua viếng khi đã hoàn thành công việc. Tuy nhiên việc nữ ca sĩ ăn vận điệu đà và trang điểm đậm đã dấy lên luồng ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Ngoài ra cô còn đăng tải một khoảnh khắc cười mỉm bên cạnh một người bạn.

Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2

Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh - Ảnh 3

Trước đó Lâm Khánh Chi đã chủ động đăng hình ảnh cáo phó của NSƯT Vũ Linh trên page Facebook cá nhân và cho biết: "Con Khánh Chi cầu siêu cho linh hồn chú nghệ sĩ Vũ Linh ra đi thanh thản. Xin chia buồn cùng gia đình em gái ca sĩ Hồng Phượng".

Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh - Ảnh 4

Hồi tháng 10/2022, nữ ca sĩ từng phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn. Tuy nhiên, đến hiện tại Lâm Khánh Chi vẫn chưa có được giọng nói như mong muốn. Trước những lo lắng của người hâm mộ cho rằng giọng nói của cô dường như đã hỏng, người đẹp chuyển giới cho biết làm đẹp hay phẫu thuật thì đều cần thời gian để hoàn thiện.

Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh - Ảnh 5

"Tôi mong mọi người có thể chờ đợi thêm và đánh giá cũng không muộn màng. Thật sự vì công việc nên tôi buộc phải nói chuyện khi giọng chưa hoàn chỉnh. Tôi cũng biết trước sẽ có những bình luận không hay nhưng tôi tin chắc khi giọng nói của tôi dần hoàn thiện sẽ rất nữ tính và có phần ngọt ngào hơn. Tôi mong khán giả có thể chờ đợi và đón nhận giọng nói mới của tôi sau khi đã hoàn thiện.", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì

Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì

Những ngày cuối đời, ông được nhiều nghệ sĩ gọi đến thăm hỏi, động viên sức khoẻ nhưng vì khả năng không cho phép, ông không thể nói chuyện được.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Vũ Linh Lâm Khánh Chi NSƯT Vũ Linh qua đời ca sĩ Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 35 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 57 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 1 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang