Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh

Vào trưa ngày 5/3 vừa qua, NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Thông tin trên được soạn giả Hoàng Song Việt xác nhận. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra sáng 6/3, lễ động quan ngày 9/3 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Cụ thể Lâm Khánh Chi đã đăng loạt ảnh ở tang lễ của NSƯT Vũ Linh và cho biết bản thân tranh thủ thời gian qua viếng khi đã hoàn thành công việc. Tuy nhiên việc nữ ca sĩ ăn vận điệu đà và trang điểm đậm đã dấy lên luồng ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Ngoài ra cô còn đăng tải một khoảnh khắc cười mỉm bên cạnh một người bạn.

Sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và xót xa. Không chỉ có người hâm mộ. rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đến viếng và chia buồn với gia đình NSƯT Vũ Linh. Tuy nhiên mới đây, việc Lâm Khánh Chi có mặt tại tang lễ của cố nghệ sĩ đã gây xôn xao cõi mạng.

Trước đó Lâm Khánh Chi đã chủ động đăng hình ảnh cáo phó của NSƯT Vũ Linh trên page Facebook cá nhân và cho biết: "Con Khánh Chi cầu siêu cho linh hồn chú nghệ sĩ Vũ Linh ra đi thanh thản. Xin chia buồn cùng gia đình em gái ca sĩ Hồng Phượng".

Hồi tháng 10/2022, nữ ca sĩ từng phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn. Tuy nhiên, đến hiện tại Lâm Khánh Chi vẫn chưa có được giọng nói như mong muốn. Trước những lo lắng của người hâm mộ cho rằng giọng nói của cô dường như đã hỏng, người đẹp chuyển giới cho biết làm đẹp hay phẫu thuật thì đều cần thời gian để hoàn thiện.

"Tôi mong mọi người có thể chờ đợi thêm và đánh giá cũng không muộn màng. Thật sự vì công việc nên tôi buộc phải nói chuyện khi giọng chưa hoàn chỉnh. Tôi cũng biết trước sẽ có những bình luận không hay nhưng tôi tin chắc khi giọng nói của tôi dần hoàn thiện sẽ rất nữ tính và có phần ngọt ngào hơn. Tôi mong khán giả có thể chờ đợi và đón nhận giọng nói mới của tôi sau khi đã hoàn thiện.", Lâm Khánh Chi chia sẻ.