Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì

Những ngày cuối đời, ông được nhiều nghệ sĩ gọi đến thăm hỏi, động viên sức khoẻ nhưng vì khả năng không cho phép, ông không thể nói chuyện được.
- NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi
- Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời
Những ngày qua, thông tin về NSƯT Vũ Linh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hôm 5/3 vừa qua, cố nghệ sĩ Vũ Linh đã trút hơi thở cuối cùng ở nhà riêng (Phú Nhuận, TP.HCM). Sự ra đi này đã để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với đồng nghiệp, gia đình và khán giả.
Theo chia sẻ của NSƯT Vũ Luân (con nuôi NSƯT Vũ Linh) với Zingnews, những ngày cuối đời, ông được nhiều nghệ sĩ gọi đến thăm hỏi, động viên sức khoẻ nhưng vì khả năng không cho phép, ông không thể nói chuyện được. Đặc biệt, 10 ngày trước khi ra đi, ông còn nửa tỉnh nửa mê. Đến sáng 5/3, ba Vũ Linh mong muốn được gia đình đưa về nhà.
Lúc này, nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ đã gọi về để nói với NSƯT Vũ Linh những lời cuối. Nghe tiếng của người bạn diễn thân thiết, NSƯT Vũ Linh không nói được mà chỉ chảy nước mắt. Sau đó, ông ra đi trong vòng tay của người thân trong gia đình, đồng nghiệp.
Nhiều năm qua, nghệ sĩ Tài Linh đã không còn hoạt động trong nghề nhưng bà vẫn quan tâm đến tình hình, thông tin liên quan đến các anh em đồng nghiệp. Mỗi dịp về nước được gặp ông, nghệ sĩ Tài Linh đều “cầu xin” ông bỏ bớt thói quen thức khuya, hút thuốc,...
NSƯT Vũ Linh là một trong ba nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ Tài Linh. Vừa qua, bà cũng đã có dự định về Việt Nam thăm gia đình, thăm NSƯT Vũ Linh vào tháng 3 nhưng bà lại bất ngờ có việc, không thu xếp về được. Đây là nỗi tiếc nuối lớn đối với bà.