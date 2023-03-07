Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì

Hậu trường 07/03/2023 11:28

Những ngày cuối đời, ông được nhiều nghệ sĩ gọi đến thăm hỏi, động viên sức khoẻ nhưng vì khả năng không cho phép, ông không thể nói chuyện được.

Những ngày qua, thông tin về NSƯT Vũ Linh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hôm 5/3 vừa qua, cố nghệ sĩ Vũ Linh đã trút hơi thở cuối cùng ở nhà riêng (Phú Nhuận, TP.HCM). Sự ra đi này đã để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với đồng nghiệp, gia đình và khán giả.

Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì - Ảnh 1
Sự ra đi của NS Vũ Linh đã để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với đồng nghiệp, gia đình và khán giả - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của NSƯT Vũ Luân (con nuôi NSƯT Vũ Linh) với Zingnews, những ngày cuối đời, ông được nhiều nghệ sĩ gọi đến thăm hỏi, động viên sức khoẻ nhưng vì khả năng không cho phép, ông không thể nói chuyện được. Đặc biệt, 10 ngày trước khi ra đi, ông còn nửa tỉnh nửa mê. Đến sáng 5/3, ba Vũ Linh mong muốn được gia đình đưa về nhà. 

Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì - Ảnh 2
Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì - Ảnh 3
Nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ đã gọi về để nói với NSƯT Vũ Linh những lời cuối. Nghe tiếng của người bạn diễn thân thiết, NSƯT Vũ Linh không nói được mà chỉ chảy nước mắt - Ảnh: Internet

Lúc này, nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ đã gọi về để nói với NSƯT Vũ Linh những lời cuối. Nghe tiếng của người bạn diễn thân thiết, NSƯT Vũ Linh không nói được mà chỉ chảy nước mắt. Sau đó, ông ra đi trong vòng tay của người thân trong gia đình, đồng nghiệp. 

Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì - Ảnh 4
Nhiều năm qua, nghệ sĩ Tài Linh đã không còn hoạt động trong nghề nhưng bà vẫn quan tâm đến tình hình, thông tin liên quan đến các anh em đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Tài Linh đã không còn hoạt động trong nghề nhưng bà vẫn quan tâm đến tình hình, thông tin liên quan đến các anh em đồng nghiệp. Mỗi dịp về nước được gặp ông, nghệ sĩ Tài Linh đều “cầu xin” ông bỏ bớt thói quen thức khuya, hút thuốc,... 

Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì - Ảnh 5
NSƯT Vũ Linh là một trong ba nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ Tài Linh - Ảnh: Internet

NSƯT Vũ Linh là một trong ba nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ Tài Linh. Vừa qua, bà cũng đã có dự định về Việt Nam thăm gia đình, thăm NSƯT Vũ Linh vào tháng 3 nhưng bà lại bất ngờ có việc, không thu xếp về được. Đây là nỗi tiếc nuối lớn đối với bà.

Nhiều nghệ sĩ Việt đến viếng cố NSƯT Vũ Linh: Thương Tín xuất hiện với diện mạo lạ, Quyền Linh, Hồng Vân đi xe máy

Nhiều nghệ sĩ Việt đến viếng cố NSƯT Vũ Linh: Thương Tín xuất hiện với diện mạo lạ, Quyền Linh, Hồng Vân đi xe máy

Đặc biệt, tối 6/3, theo ghi nhận, nhiều nghệ sĩ như NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Duy Phương, đạo diễn Phước Sang, MC Quyền Linh, diễn viên Tiến Luật - Thu Trang,... đã đến lễ đưa tiễn người nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương.

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