Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của NS Vũ Linh và Tài Linh: Nghe tiếng người bạn thân thiết, chỉ chảy nước mắt không nói được gì

Những ngày qua, thông tin về NSƯT Vũ Linh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hôm 5/3 vừa qua, cố nghệ sĩ Vũ Linh đã trút hơi thở cuối cùng ở nhà riêng (Phú Nhuận, TP.HCM). Sự ra đi này đã để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với đồng nghiệp, gia đình và khán giả.

Sự ra đi của NS Vũ Linh đã để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với đồng nghiệp, gia đình và khán giả - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của NSƯT Vũ Luân (con nuôi NSƯT Vũ Linh) với Zingnews, những ngày cuối đời, ông được nhiều nghệ sĩ gọi đến thăm hỏi, động viên sức khoẻ nhưng vì khả năng không cho phép, ông không thể nói chuyện được. Đặc biệt, 10 ngày trước khi ra đi, ông còn nửa tỉnh nửa mê. Đến sáng 5/3, ba Vũ Linh mong muốn được gia đình đưa về nhà.