Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời

Hậu trường 07/03/2023 08:28

Trong suốt tang lễ, NSƯT Vũ Luân tất bật tiếp khách và lo lắng cho các lễ trong đám tang của cha nuôi.

Trưa 5/3, làng giải trí Việt đã đón nhận tin buồn khi NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. Lễ tang của cố NSƯT Vũ Linh được tổ chức tại nhà riêng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả từ khắp mọi miền đã đến để đưa tiễn nam nghệ sĩ tài hoa lần cuối.

Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời - Ảnh 1
NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh - Ảnh: Internet

Thấy dòng người đổ về lễ tang ngày một đông, số lượng khán giả muốn đích thân vào viếng cố NSƯT Vũ Linh cũng ngày một nhiều, con trai nuôi của "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" - nghệ sĩ Vũ Luân đã phải ra ngoài, lên tiếng xin khán giả bỏ qua những sơ sót.

Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời - Ảnh 2
 Số lượng khán giả muốn đích thân vào viếng cố NSƯT Vũ Linh cũng ngày một nhiều - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Vũ Luân thay mặt gia đình chia sẻ: "Ngày hôm nay con rất cảm ơn quý khán giả gần xa đã đến đây để thắp hương cho ba của con, nhưng vì đêm nay nghệ sĩ đồng nghiệp của ba đến rất là đông, quý cô bác yêu thương có thể đứng ở phía ngoài xá hoặc là đợi một lát rồi xếp hàng vào thắp hương cho ba. Con và gia đình cũng cảm ơn cô bác rất nhiều".

Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời - Ảnh 3
Nghệ sĩ Vũ Luân thay mặt gia đình cám ơn khán giả - Ảnh: Internet

Được biết, trong suốt tang lễ, NSƯT Vũ Luân tất bật tiếp khách và lo lắng cho các lễ trong đám tang của cha nuôi. Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật, nghệ sĩ NSƯT Vũ Luân cho biết ba nuôi ra đi nhưng vẫn còn nhiều tâm nguyện, trong đó điều lớn nhất là ông luôn mong mỏi trở lại với sân khấu.

"Lúc ba bệnh thì tôi có lên thăm. Ba ngồi nói chuyện và cũng chỉ cho tôi mấy vai diễn mà ba chuẩn bị diễn.

Diễn trên sân khấu đó là tâm nguyện của ba, nhưng mà ba lại nói là khi nào ba hết bệnh ba sẽ tham gia sân khấu với tôi. Nhưng ba lại không thể thực hiện được cái điều mà ba mong ước, ba đã bỏ sân khấu về với phật rồi" – NSƯT Vũ Luân nghẹn ngào.

Được ba nuôi Vũ Linh dìu dắt, truyền nghề trên khấu cải lương, không ít khán giả gọi NSƯT Vũ Luân là "tiểu Vũ Linh". Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng nam nghệ sĩ quá giống cố nghệ sĩ. NSƯT Vũ Luân cho rằng đó là điều may mắn cho anh khi làm nghề.

Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời - Ảnh 4
Vũ Luân được không ít khán giả gọi là "tiểu Vũ Linh" - Ảnh: Internet

“Ba có tâm nguyện nếu có sức khỏe sẽ truyền nghề cho thế hệ sau nữa. Ba đã thực hiện làm người đưa đò, ba luôn muốn truyền nghề nhiều hơn cho thế hệ trẻ cũng như con cháu để giữ bộ môn nghệ thuật tuồng cổ của ba” – NSƯT Vũ Luân tâm sự.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc nghẹn, chắp tay cảm ơn khán giả trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mong ước cuối cùng trước lúc ra đi

Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc nghẹn, chắp tay cảm ơn khán giả trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mong ước cuối cùng trước lúc ra đi

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những "cô đào" gắn liền với hình ảnh cố NSƯT Vũ Linh, cũng có mặt để nhìn đàn anh lần cuối.

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