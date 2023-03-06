Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc nghẹn, chắp tay cảm ơn khán giả trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mong ước cuối cùng trước lúc ra đi

Mới đây, làng giải trí Việt đón nhận tin buồn khi NSƯT Vũ Linh - ngôi sao sáng của sân khấu cải lương đã qua đời trưa 5/3, hưởng thọ 65 tuổi. Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, NSƯT Vũ Linh đã ra đi mãi mãi. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh sẽ được diễn ra vào 3h 6/3, lễ động quan sẽ được diễn ra vào 11h30 9/3. Sau đám tang, gia đình sẽ an táng cố nghệ sĩ tại nghĩa trang Bình Dương.

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những "cô đào" gắn liền với hình ảnh cố NSƯT Vũ Linh một thời cũng chia sẻ hình ảnh cùng "đàn anh". Cô nhắn gửi đầy xúc động: "Hình đẹp của anh em tôi đây! Xã hội hay tuồng cổ vẫn đáng yêu như vậy. Anh yêu ơi… Em đang về bên anh đây". Sau đó, nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng có mặt để nhìn đàn anh lần cuối. Nàng phi Giao diện áo dài và chắp tay cảm ơn khán giả khi ra xe di chuyển đi diễn bởi lịch trình không hủy được.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng có mặt để nhìn đàn anh lần cuối - Ảnh: Internet

Theo nhà báo Song Minh tiết lộ về mong ước cuối cùng của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" là được ra đi tại nhà: "Vũ Linh muốn ra đi tại nhà! NSƯT Vũ Linh đã nằm viện hơn 10 ngày qua. Cậu lúc tỉnh lúc mê. Sáng nay 5/3, Vũ Linh tỉnh táo và muốn về nhà… Gia đình đã chiều ý cậu! Cậu về nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình mấy chục năm qua… NS Tài Linh từ Mỹ gọi điện về khóc, cậu vẫn nghe rồi chảy nước mắt… Sau một hồi kinh, cậu đã ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình, hưởng thọ 66 tuổi! Di ảnh thờ cũng là bức ảnh trên cáo phó, cũng là bức ảnh Vũ Linh thích nhất do nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh chụp… Còn lại những bức ảnh kèm theo này sáng mai, khán giả đến viếng Vũ Linh sẽ nhìn thấy được trưng bày, đây cũng là những vai diễn huyền thoại của cậu!

Nhà báo Song Minh tiết lộ về mong ước cuối cùng của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" là được ra đi tại nhà - Ảnh: Internet

Hiện tại, những nữ diễn viên từng gắn liền tên tuổi Vũ Linh: Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Vân Hà…đã có mặt tại nhà riêng để nhìn đồng nghiệp lần cuối. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và Tài Linh chưa về kịp nhưng theo thông tin sẽ về nước tiễn biệt đồng nghiệp thân thiết.