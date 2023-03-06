Xúc động lời chia sẻ của NSƯT Vũ Linh vào lần cuối cùng đứng trên sân khấu

Hậu trường 06/03/2023 08:12

Những năm tháng cuối đời, NSƯT Vũ Linh phải sống trong cảnh bệnh tật, không vợ, không con.

Mới đây, trưa 5/3, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh khiến cả làng giải trí Việt bàng hoàng, xót xa. Được biết, tang lễ của cố nghệ sĩ sẽ được tổ chức tại nhà riêng (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Lễ nhập quan sẽ được diễn ra vào 3h 6/3, lễ động quan sẽ được diễn ra vào 11h30 9/3. Sau đám tang, gia đình sẽ an táng cố nghệ sĩ tại nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ. 

Xúc động lời chia sẻ của NSƯT Vũ Linh vào lần cuối cùng đứng trên sân khấu - Ảnh 1
 Thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh khiến cả làng giải trí Việt bàng hoàng, xót xa - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, những năm tháng cuối đời, NSƯT Vũ Linh phải sống trong cảnh bệnh tật, không vợ, không con. May mắn là được sự chăm sóc của cháu ruột là nghệ sĩ Hồng Phượng và con nuôi Bình Tinh, Vũ Luân. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống. Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Linh từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi.

Xúc động lời chia sẻ của NSƯT Vũ Linh vào lần cuối cùng đứng trên sân khấu - Ảnh 2
Nghệ sĩ Thoại Mỹ túc trực tại đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Internet

Nhớ lại đầu năm 2022 là khoảnh khắc cuối cùng mà cố NSƯT Vũ Linh được đứng trên sân khấu trong một chương trình của nghệ sĩ Hồng Nga. Tại đây, nam nghệ sĩ nghẹn ngào gửi lời tri ân đến khán giả của mình: "Lâu lắm rồi, đã hơn 2 năm tôi mới trở lại, sau một cơn bạo bệnh rất nặng. Và bây giờ tôi được trở lại sân khấu, được tình cảm của quý vị khán giả và những tràn vỗ tay khích lệ, tôi thật sự rất xúc động".

Xúc động lời chia sẻ của NSƯT Vũ Linh vào lần cuối cùng đứng trên sân khấu - Ảnh 3
Xúc động lời chia sẻ của NSƯT Vũ Linh vào lần cuối cùng đứng trên sân khấu - Ảnh 4
Nhớ lại đầu năm 2022 là khoảnh khắc cuối cùng mà cố NSƯT Vũ Linh được đứng trên sân khấu trong một chương trình của nghệ sĩ Hồng Nga - Ảnh: Internet

NSƯT Vũ Linh là ngôi sao sáng của sân khấu cải lương, được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng". Được biết NSƯT Vũ Linh đã lui về sau sân khấu từ năm 2019. Thời điểm đó NSƯT Vũ Linh thông báo dừng công việc đi diễn vì sức khoẻ không cho phép.

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