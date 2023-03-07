Nhiều nghệ sĩ Việt đến viếng cố NSƯT Vũ Linh: Thương Tín xuất hiện với diện mạo lạ, Quyền Linh, Hồng Vân đi xe máy

Đặc biệt, tối 6/3, theo ghi nhận, nhiều nghệ sĩ như NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Duy Phương, đạo diễn Phước Sang, MC Quyền Linh, diễn viên Tiến Luật - Thu Trang,... đã đến lễ đưa tiễn người nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương.
- Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối
- Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời
Những ngày qua, người hâm mộ cải lương và dàn sao Việt không khỏi bàng hoàng xót xa trước sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Tại đám tang, rất nhiều đồng nghiệp, đàn em và khán giả từ gần đến xa đều đổ về để tiễn đưa cố nghệ sĩ đoạn đường cuối.
Đặc biệt, tối 6/3, theo ghi nhận, nhiều nghệ sĩ như NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Duy Phương, đạo diễn Phước Sang, MC Quyền Linh, diễn viên Tiến Luật - Thu Trang,... đã đến lễ đưa tiễn người nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương. Đáng chú ý, diễn viên Thương Tín cũng bất ngờ xuất hiện tại lễ tang với diện mạo lạ nhưng trông khỏe hơn nhiều sau biến cố sức khỏe hồi cuối năm 2022. Một số nghệ sĩ mặc đồ đơn giản, đi xe máy đến đưa tiễn cố nghệ sĩ.
Bên ngoài khu vực tang lễ, hàng chục YouTuber, Streamer cũng có mặt để cập nhật những hình ảnh về lễ tang, tạo nên khung cảnh đông đúc, chen chúc nhau.
Trước đó, từ năm 2019, NSƯT Vũ Linh đã lui về sau sân khấu vì sức khoẻ không cho phép. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống. Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Linh từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Lần cuối cùng mà cố NSƯT Vũ Linh đứng trên sân khấu là trong một chương trình của nghệ sĩ Hồng Nga, diễn ra hồi đầu năm 2022. Những ngày cuối đời, cố nghệ sĩ vẫn mong muốn được trở lại sân khấu.