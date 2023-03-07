Nhiều nghệ sĩ Việt đến viếng cố NSƯT Vũ Linh: Thương Tín xuất hiện với diện mạo lạ, Quyền Linh, Hồng Vân đi xe máy

Những ngày qua, người hâm mộ cải lương và dàn sao Việt không khỏi bàng hoàng xót xa trước sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Tại đám tang, rất nhiều đồng nghiệp, đàn em và khán giả từ gần đến xa đều đổ về để tiễn đưa cố nghệ sĩ đoạn đường cuối.

Nghệ sĩ Duy Phương - Ảnh: Internet

Đặc biệt, tối 6/3, theo ghi nhận, nhiều nghệ sĩ như NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Duy Phương, đạo diễn Phước Sang, MC Quyền Linh, diễn viên Tiến Luật - Thu Trang,... đã đến lễ đưa tiễn người nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương. Đáng chú ý, diễn viên Thương Tín cũng bất ngờ xuất hiện tại lễ tang với diện mạo lạ nhưng trông khỏe hơn nhiều sau biến cố sức khỏe hồi cuối năm 2022. Một số nghệ sĩ mặc đồ đơn giản, đi xe máy đến đưa tiễn cố nghệ sĩ.