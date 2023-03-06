Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối

Hậu trường 06/03/2023 11:10

Tối ngày 5/3, nhiều khán giả không quản đường xa có mặt tại nhà NSƯT Vũ Linh để tiễn đưa ông đoạn đường cuối.

Trưa 5/3, thông tin nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè đồng nghiệp và cả những người hâm mộ. Được biết, ông mất tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, hưởng thọ 65 tuổi.

Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối - Ảnh 1
Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối - Ảnh 2
Thông tin nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè đồng nghiệp và cả những người hâm mộ - Ảnh: Internet

Theo ghi nhận của Zingnews, tối cùng ngày, nhiều khán giả không quản đường xa có mặt tại nhà NSƯT Vũ Linh để tiễn đưa ông đoạn đường cuối. Nhiều nghệ sĩ khác cũng gửi vòng hoa đến viếng cho cố nghệ sĩ. Trong thời gian chưa được vào viếng cố nghệ sĩ, khán giả tụ tập đông đúc trước cửa và quanh khu vực nhà. Người ngồi bệt ở vệ đường, người ngồi trên xe chờ nghe tin tức về tang lễ.

Anh Hải (41 tuổi, Long An) cho biết, bản thân rất bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời: "Tôi thần tượng Vũ Linh lắm, từ thời bé đã nghe chú hát. Nhà tôi ai cũng mê giọng hát của ông trùm cải lương Hồ Quảng, không trích đoạn nào chú diễn mà tôi không nghe. Thời đó còn băng đĩa, nhà tôi nghe đi nghe lại đến xước cả băng luôn.

Chiều nay đọc tin chú mất, thật sự tôi không tin nổi nên phải đi từ nhà lên đây để xác thực. Vì thời gian qua trên mạng nhiều thông tin giả lắm. Người ta cứ tung tin nghệ sĩ này mất, nghệ sĩ kia qua đời để câu view, mình cũng không biết tin nào là thật".

Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối - Ảnh 3
Tối 5/3, nhiều khán giả không quản đường xa có mặt tại nhà NSƯT Vũ Linh để tiễn đưa ông đoạn đường cuối - Ảnh: Zingnews

Chị Huyền Thanh (52 tuổi, Bình Dương) cũng vừa khóc vừa nói: "Nghe tin Vũ Linh mất, tôi rất buồn dù trước đó đã biết ông bị bệnh nặng. Nhà tôi ở xa nhưng vẫn muốn lên nhìn mặt ông lần cuối, vì thần tượng mà. Tôi bắt xe ôm công nghệ từ Bình Dương lên đây, mất 130.000 đồng. Bây giờ ở lại đêm nay, đến mai được vào viếng thì mới về ngủ ngon được".

Bên cạnh đó, những khán giả khác ở Bình Phước, Đồng Nai... cũng không ngại vất vả, vượt quãng đường xa để tìm đến tận nhà, tiễn đưa cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đa phần người hâm mộ của ông ở tuổi trung niên, đã theo dõi, thần tượng tiếng hát của ông hàng chục năm. Những vai diễn để đời của Vũ Linh trong các vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh ĐàiXử án Bàng Quý Phi, Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Thái Tử Đan giả gái, Trảm Trịnh Ân... vẫn nằm lòng đối với nhiều người yêu thích cải lương.

Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối - Ảnh 4
Nhiều khán giả vượt đường xa đến khi nghe tin Vũ Linh qua đời - Ảnh: Zingnews

Anh Văn Hậu (47 tuổi, TP.HCM) cho biết, tình hình streamer tụ tập quay clip diễn ra từ lúc có tin Vũ Linh qua đời. Nhiều khán giả như anh đến viếng phải đeo khẩu trang kín mặt, không dám đứng nơi đông người và ngại phát ngôn vì sợ lọt vào ống kính của các streamer. Cho đến khuya, nhiều người vẫn chưa rời đi. Bên trong căn nhà nhỏ, các nghệ sĩ đến tiễn biệt Vũ Linh lần cuối, đoàn hộ niệm cũng thay phiên nhau cầu nguyện cho ông.

Nói về sự ra đi của đàn anh, chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam, NSƯT Thoại Mỹ nói với chúng tôi trong nước mắt: "Anh Vũ Linh muốn được đứng trên sân khấu đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi hy vọng có phép màu đến với anh nhưng đã không có rồi. Sân khấu đã mất một nghệ sĩ tài danh. Chúng tôi mất một người anh lớn".

Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối - Ảnh 5
Streamer tụ tập rất đông trước nhà cố nghệ sĩ - Ảnh: Zingnews

Chia sẻ về những ngày cuối đời của nghệ sĩ Vũ Linh, Thoại Mỹ không giấu được sự nghẹn ngào xúc động: "Hai tuần trước, anh phải nhập viện vì đau và khó thở. Căn bệnh ung thư thực quản đã hành anh đau đớn. Anh phát hiện bị bệnh vài năm qua nhưng đã từ chối phẫu thuật. Bác sĩ điều trị cho biết nếu mổ, có thể sẽ ảnh hưởng đến giọng hát của anh. Với người tâm huyết, sống chết với nghề như anh Vũ Linh, giọng hát và khát khao được hát trước khán giả là hạnh phúc lớn nhất. Anh cũng tâm niệm cha mẹ đã cho anh giọng hát, anh sẽ sống chết với nghề vì vậy anh chọn cách điều trị thay vì phẫu thuật".

Khán giả không quản đường xa, ở lại qua đêm chờ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh đoạn đường cuối - Ảnh 6
Nghệ sĩ Thoại Mỹ túc trực tại tang lễ của đàn anh - Ảnh: Internet

Sau ba ngày tang lễ, linh cữu của nghệ sĩ Vũ Linh được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu

Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu

Trong suốt thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ Vũ Linh giữ tinh thần lạc quan. Anh luôn có niềm tin lớn rằng mình sẽ được trở lại sân khấu.

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