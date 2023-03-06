Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu

Hậu trường 06/03/2023 08:51

Trong suốt thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ Vũ Linh giữ tinh thần lạc quan. Anh luôn có niềm tin lớn rằng mình sẽ được trở lại sân khấu.

Trưa 5/3, cả làng giải Việt đặc biệt là những người hâm mộ cải lương không khỏi bàng hoàng, xót xa trước thông tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo. Là người đồng nghiệp, người em thân thiết, Thoại Mỹ cho biết chị không muốn tin vào sự thật dù biết rõ sức khỏe và bệnh tình của anh.

Chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam, NSƯT Thoại Mỹ nói với chúng tôi trong nước mắt: "Anh Vũ Linh muốn được đứng trên sân khấu đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi hy vọng có phép màu đến với anh nhưng đã không có rồi. Sân khấu đã mất một nghệ sĩ tài danh. Chúng tôi mất một người anh lớn".

Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu - Ảnh 1
Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu - Ảnh 2
Nghệ sĩ Thoại Mỹ không cầm được nước mắt trước sự ra đi của đàn anh - Ảnh: Internet

 

Chia sẻ về những ngày cuối đời của nghệ sĩ Vũ Linh, Thoại Mỹ không giấu được sự nghẹn ngào xúc động: "Hai tuần trước, anh phải nhập viện vì đau và khó thở. Căn bệnh ung thư thực quản đã hành anh đau đớn. Anh phát hiện bị bệnh vài năm qua nhưng đã từ chối phẫu thuật. Bác sĩ điều trị cho biết nếu mổ, có thể sẽ ảnh hưởng đến giọng hát của anh. Với người tâm huyết, sống chết với nghề như anh Vũ Linh, giọng hát và khát khao được hát trước khán giả là hạnh phúc lớn nhất. Anh cũng tâm niệm cha mẹ đã cho anh giọng hát, anh sẽ sống chết với nghề vì vậy anh chọn cách điều trị thay vì phẫu thuật".

Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu - Ảnh 3
Thoại Mỹ xúc động chia sẻ: "Căn bệnh ung thư thực quản đã hành anh đau đớn. Anh phát hiện bị bệnh vài năm qua nhưng đã từ chối phẫu thuật" Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ Vũ Linh giữ tinh thần lạc quan. Anh luôn có niềm tin lớn rằng mình sẽ được trở lại sân khấu. Vì vậy, trong lúc chữa trị bệnh, thỉnh thoảng anh vẫn đi hát chầu ở đình hoặc tham gia vở diễn cùng đồng nghiệp. Lần cuối Vũ Linh xuất hiện trong một vở cải lương là Mạnh Thường Quân cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long và Thoại Mỹ vào tháng 3/2022.

Nữ nghệ sĩ nhớ mãi về lần cuối diễn cùng đàn anh. "Hôm đó, anh chỉ diễn một cảnh. Anh bước ra sân khấu, chúng tôi ai cũng lo lắng, run rẩy. Nhưng bước ra sân khấu, anh ca rất hay, dáng vẻ phong độ, không có dấu hiệu của người bệnh. Có lẽ Tổ thương anh. Có lẽ bước ra sân khấu anh đã dốc hết sức lực, rút hết 'ruột gan' để phục vụ khán giả. Không ngờ đó là lần cuối anh Vũ Linh đứng trên sân khấu" - Thoại Mỹ nhớ lại.

Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu - Ảnh 4
Trong ký ức của Thoại Mỹ, Vũ Linh là người nghệ sĩ có tâm hồn lớn, bao dung - Ảnh : Internet

Trước đó, chị thường xuyên qua nhà thăm đàn anh. "Tôi cùng Bình Tinh, Võ Minh Lâm… thường qua nhà thăm anh, kể cho anh nghe chuyện đời, chuyện nghề để anh vơi bớt nỗi nhớ sân khấu, quên phần nào cơn đau. Chúng tôi mong có phép màu nhưng điều kỳ diệu đã không đến với người anh của mình" - nữ nghệ sĩ tâm sự.

Trong ký ức của Thoại Mỹ, Vũ Linh là người nghệ sĩ có tâm hồn lớn, bao dung. Gắn bó với đàn anh từ đoàn hát, khi chỉ đóng vai phụ, Thoại Mỹ kể cô được Vũ Linh chỉ dạy từng cử chỉ, cách diễn, giọng hát để ngày càng trưởng thành hơn.

Là ngôi sao lớn của nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ được đồng nghiệp tôn trọng nhưng ngoài đời, Vũ Linh thân thiện, cở mở và có tình thương lớn với đàn em. Trong mỗi lần đi diễn, Vũ Linh luôn nấu những món ăn ngon cho đồng nghiệp.

Ước nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Bệnh hành đau đớn vẫn từ chối phẫu thuật để giữ giọng hát, mong sớm trở lại sân khấu - Ảnh 5
 Tên tuổi NS Vũ Linh gắn với nhiều vở diễn như: Xa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần Nữ Đâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ, Bức Ngôn Đồ Đại Việt… - Ảnh: Internet

Vũ Linh là ngôi sao hàng đầu, được đặt biệt danh là "ông hoàng" sân khấu tuồng cổ trong thời kỳ vàng son của nghệ thuật cải lương đầu thập niên 1980-1990. Cố nghệ sĩ mê và theo học hát khá sớm với thầy Văn Vĩ.

Sau đó nghệ sĩ theo đoàn Đồng ấu Hoa Thế Hệ, rồi gánh hát Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Tên tuổi NS Vũ Linh gắn với nhiều vở diễn như: Xa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần Nữ Đâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ, Bức Ngôn Đồ Đại Việt

Xúc động lời chia sẻ của NSƯT Vũ Linh vào lần cuối cùng đứng trên sân khấu

Xúc động lời chia sẻ của NSƯT Vũ Linh vào lần cuối cùng đứng trên sân khấu

Những năm tháng cuối đời, NSƯT Vũ Linh phải sống trong cảnh bệnh tật, không vợ, không con.

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