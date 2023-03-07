NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi

Hậu trường 07/03/2023 08:55

Tại tang lễ, NSƯT Vũ Luân và Bình Tinh mặc áo tang chịu tang cho cha bên cạnh người thân của NSƯT Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Luân cũng có mặt từ sớm để lo chu toàn cho đám tang của cha nuôi.

Trưa 5/3, làng giải trí Việt đã đón nhận tin buồn khi NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. Lễ tang của cố NSƯT Vũ Linh được tổ chức tại nhà riêng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả từ khắp mọi miền đã đến để đưa tiễn nam nghệ sĩ tài hoa lần cuối.

NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi - Ảnh 1
 NSƯT Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh - Ảnh: Internet

Tại tang lễ, NSƯT Vũ Luân và Bình Tinh mặc áo tang chịu tang cho cha bên cạnh người thân của NSƯT Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Luân cũng có mặt từ sớm để lo chu toàn cho đám tang của cha nuôi.

NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi - Ảnh 2
NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi - Ảnh 3
NSƯT Vũ Luân và Bình Tinh mặc áo tang chịu tang cho cha bên cạnh người thân của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

Được biết, dù không chung dòng máu nhưng từ ngoại hình đến tướng đi, cách hát của NSƯT Vũ Luân giống "ông hoàng cải lương Hồ quảng" như tạc. Đây cũng là một trong những lý do mà nghệ sĩ Vũ Linh đã nhận Vũ Luân làm con nuôi, nâng đỡ trên con đường nghệ thuật.

NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi - Ảnh 4
Không chung dòng máu nhưng từ ngoại hình đến tướng đi, cách hát của NSƯT Vũ Luân giống NSƯT Vũ Linh như tạc - Ảnh: Internet

Vũ Luân tâm sự mối lương duyên cha con giữa anh và Vũ Linh là có từ kiếp trước. Anh kể lại khi phát hiện ra mình, Vũ Linh đã tới nhà xin phép gia đình được nhận anh làm con nuôi.

"Tôi cũng bất ngờ khi được nhiều người nhận xét giống cha. Nhưng đây là điều tự nhiên, tôi không hề bắt chước theo cha. Tôi luôn nghĩ đó là điều may mắn khi làm nghề. Thậm chí nhiều khán giả dưới tỉnh không tin và cho rằng tôi là con rơi của Vũ Linh vì tôi quá giống với cha. Tôi chỉ biết cười thôi và không dám nói gì nữa"- Anh tâm sự.

Cố NSƯT Vũ Linh từng chia sẻ rằng: "Với Vũ Luân, tôi nhận thấy em có những bước tiến trong nghề, mà quý nhất là nỗ lực gây dựng một sân khấu cho bản thân. Tôi đã nhận Vũ Luân làm con nuôi, đỡ đầu em trong quá trình phát triển nghệ thuật và từng bước điều chỉnh để em thoát khỏi cách ca diễn, để chỉ là mang âm hưởng, chứ đừng quá rập khuôn sẽ mất đi cái nét riêng của mình. Và Vũ Luân đã làm được".

Những ngày cuối đời khi còn tỉnh táo, Vũ Linh vẫn chỉ dẫn nhiệt tình cho Vũ Luân những vai diễn để đời của ông. "Lúc tỉnh, tôi lên thăm, cha chỉ cho Luân những vai diễn. Cha còn nói khi hết bệnh sẽ trở lại sân khấu cùng Luân nhưng không thể thực hiện được.", Vũ Luân kể.

NSƯT Vũ Luân chịu tang cho cố NSƯT Vũ Linh, tiết lộ mối lương duyên cha-con đặc biệt giữa anh và cha nuôi - Ảnh 5
Vũ Luân tâm sự mối lương duyên cha con giữa anh và Vũ Linh là có từ kiếp trước - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật, nghệ sĩ NSƯT Vũ Luân cho biết ba nuôi ra đi nhưng vẫn còn nhiều tâm nguyện, trong đó điều lớn nhất là ông luôn mong mỏi trở lại với sân khấu.

"Lúc ba bệnh thì tôi có lên thăm. Ba ngồi nói chuyện và cũng chỉ cho tôi mấy vai diễn mà ba chuẩn bị diễn. Diễn trên sân khấu đó là tâm nguyện của ba, nhưng mà ba lại nói là khi nào ba hết bệnh ba sẽ tham gia sân khấu với tôi. Nhưng ba lại không thể thực hiện được cái điều mà ba mong ước, ba đã bỏ sân khấu về với phật rồi" – NSƯT Vũ Luân nghẹn ngào.

Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời

Trong tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng xin khán giả một điều, tiết lộ tâm nguyện của 'cha nuôi' lúc còn sinh thời

Trong suốt tang lễ, NSƯT Vũ Luân tất bật tiếp khách và lo lắng cho các lễ trong đám tang của cha nuôi.

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