Lâm Khánh Chi bức xúc vì bị chê bai ngoại hình, miệt thị giới tính, tức giận 'run tay' đáp trả

Hậu trường 26/02/2023 09:04

Bị anti-fan xúc phạm về ngoại hình và giới tính của bản thân, Lâm Khánh Chi không khỏi tức giận và đáp trả gay gắt trên mạng xã hội.

Vừa qua, Lâm Khánh Chi đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Người đẹp vô cùng nữ tính trong chiếc áo dài màu tím thướt tha khoe trọn vóc dáng thon thả quyến rũ của mình. 

Lâm Khánh Chi bức xúc vì bị chê bai ngoại hình, miệt thị giới tính, tức giận 'run tay' đáp trả - Ảnh 1

Đáng chú ý, bên cạnh những bình luận khen ngợi, Lâm Khánh Chi đã nhận về một bình luận khá nặng lời của một netizen. Người này đã dùng những lời lẽ vô cũng cay nghiệt và khó nghe để chê bai ngoại hình của nữ ca sĩ cũng như miệt thị về giới tính của cô nàng. Người này thậm chí gọi Lâm Khánh Chi bằng "anh", kèm theo nghệ danh trong quá khứ.

Lâm Khánh Chi bức xúc vì bị chê bai ngoại hình, miệt thị giới tính, tức giận 'run tay' đáp trả - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi bị mỉa mai giới tính.

Bức xúc trước thái độ của người này, giọng ca chuyển giới cũng đã chụp lại bình luận của người phụ nữ này nói về cô và phản ứng gay gắt. Cô thậm chí cho biết chân tay bủn rủn khi đọc được bình luận công kích.

"Trong cuộc sống này không có gì gọi là hoàn hảo hết. Chị may mắn hơn em, chị được làm con gái từ lúc trong bụng mẹ. Còn em muốn làm con gái, em phải trả giá rất nhiều thứ, em phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí bằng cả tính mạng mới có được như ngày hôm nay.

Tại sao chị buông lời cay đắng, xúc phạm, mỉa mai em hả chị? Em thương chị và tội nghiệp cho chị quá, chị có sao không chị? Em hỏi thật, chị ổn không chị?

Chị có xinh đẹp nhưng phát ngôn của chị quá kém cỏi, em rất tiếc cho chị. Mọi người vào xem lời bình luận của chị H. Mọi người cho em xin ý kiến, em đọc mà em run tay không viết được luôn, em sửa tới sửa lui 3 lần mới viết được", Lâm Khánh Chi bày tỏ.

Lâm Khánh Chi bức xúc vì bị chê bai ngoại hình, miệt thị giới tính, tức giận 'run tay' đáp trả - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi bức xúc trước lời lẽ kém duyên của người phụ nữ này.

Bên cạnh đó, dưới phần bình luận cô còn nói thêm: "Trời ơi, sao xúc phạm nặng lời vậy quý vị, em đâu có làm gì sai sao lại vào trang em chửi nặng lời vậy". Bài viết của Lâm Khánh Chi nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và ai nấy cũng bức xúc thay cô nàng.

Lâm Khánh Chi sinh năm 1977, là mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng showbiz Việt. Trước đó, Lâm Khánh Chi quyết định chuyển giới ở độ tuổi 33. Vào năm 2022, Lâm Khánh Chi đã thực hiện phẫu thuật thanh quản. 

Lâm Khánh Chi bức xúc vì bị chê bai ngoại hình, miệt thị giới tính, tức giận 'run tay' đáp trả - Ảnh 4

Về đời tư, nữ ca sĩ lên xe hoa với Phi Hùng vào cuối năm 2017. Một thời gian sau, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. Tuy nhiên, tới cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi bất ngờ "đường ai nấy đi" với chồng trẻ.

Lâm Khánh Chi bức xúc vì bị chê bai ngoại hình, miệt thị giới tính, tức giận 'run tay' đáp trả - Ảnh 5

Sau những khúc mắc, hiện cả hai đã cải thiện mối quan hệ. Trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi thường xuyên khoe niềm vui cuộc sống, tập trung công việc, làm đẹp và chăm con. Gần đây, cô liên tục có những động thái muốn níu kéo tình cảm với chồng cũ khi thường xuyên đăng ảnh cùng những dòng trạng thái tình cảm với chồng cũ.

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