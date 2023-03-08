Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì?

Hậu trường 08/03/2023 09:16

Loạt hành động này của Lâm Khánh Chi sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến khán giả bức xúc và hiện tại hình ảnh này đã được cô xoá khỏi trang cá nhân.

Những ngày qua, người hâm mộ cải lương và dàn sao Việt không khỏi bàng hoàng tiếc thương trước sự ra đi của nghệ sĩ đình đám Vũ Linh. Tại lễ tang, đông đảo nghệ sĩ và khán giả gần xa đến đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng. Trong đó có nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Thủy, Kim Tử Long, Hồng Vân, Quế Trân, Quyền Linh, Thanh Hằng,...

Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì? - Ảnh 1
Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì? - Ảnh 2
Tại lễ tang, đông đảo nghệ sĩ và khán giả gần xa đến đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, mới đây nhất, ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng đến viếng NS Vũ Linh bày tỏ lòng thành kính. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nữ ca sĩ đã ngay lập tức vướng những ý kiến trái chiều bởi diện trang phục sáng màu, thướt tha bèo nhún và có biểu cảm được cho là chưa phù hợp tại tang lễ. 

Loạt hành động này của Lâm Khánh Chi sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến khán giả bức xúc và hiện tại hình ảnh này đã được cô xoá khỏi trang cá nhân.

Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì? - Ảnh 3
Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì? - Ảnh 4
Sự xuất hiện của nữ ca sĩ đã ngay lập tức vướng những ý kiến trái chiều bởi diện trang phục sáng màu, thướt tha bèo nhún và có biểu cảm được cho là chưa phù hợp tại tang lễ - Ảnh: Internet

Để tìm hiểu thêm thông tin sự việc, chia sẻ với Thể thao và văn hóa, nữ ca sĩ cho biết, cô vừa đi dự tiệc với bạn nên tranh thủ thời gian qua viếng nghệ sĩ Vũ Linh: "Tôi vừa mới đi dự tiệc với bạn xong đi đám tang luôn, chứ không phải mặc từ nhà để đi".

Ngoài ra, cô còn cho biết nghệ sĩ Vũ Linh là thần tượng của cô trong suốt nhiều năm nay và rất buồn trước sự ra đi của "ông hoàng cải lương".

Bị chỉ trích diện đồ điệu đà và chụp ảnh cười khi đến viếng NS Vũ Linh, Lâm Khánh Chi nói gì? - Ảnh 5
Đông đảo khán giả gần xa đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi tang lễ diễn ra tại nhà riêng, linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Nghệ sĩ Vũ Linh được khán giả yêu mến vì giọng hát ngọt ngào và làn hơi dài. Tên tuổi của ông gắn liền với các tác phẩm Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Lương Sơn Bá, Cô đào hát… 

Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh

Lâm Khánh Chi bị chỉ trích vì ăn diện điệu đà, trang điểm lộng lẫy đến viếng NSƯT Vũ Linh

Dù có lòng đến tiễn đưa NSƯT Vũ Linh lần cuối, Lâm Khánh Chi vẫn bị chỉ trích vì ăn diện quá lộng lẫy, khiến nhiều người cảm thấy khá phản cảm.

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Từ khóa:   ca sĩ Lâm Khánh Chi lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh NS Vũ Linh

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