Công an triệu tập nhưng ca sĩ Vy Oanh không đến liệu có vi phạm pháp luật?

Sao Việt 25/03/2023 06:41

Ca sĩ Vy Oanh không có mặt theo giấy triệu tập và gửi văn bản khiếu nại cho PC02 Công an TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, ca sĩ Vy Oanh) đến giải quyết theo đơn tố giác tội phạm.

Nữ ca sĩ bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng PC02 để làm việc.

Công an triệu tập nhưng ca sĩ Vy Oanh không đến liệu có vi phạm pháp luật? - Ảnh 1

Trả lời trên báo Pháp Luật TPHCM, TS Phan Anh Tuấn, giảng viên Khoa Luật Hình sự, Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết đây là quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó, nữ ca sĩ (đang là người bị tố giác) phải có mặt trực tiếp để làm việc với cơ quan công an, nếu không đến thì có thể bị cưỡng chế. Việc công an sử dụng “giấy triệu tập” thay vì “giấy mời” là hoàn toàn đúng luật.

Cũng theo ThS-LS Dũ, trong phần quy định về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, BLTTHS năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017 không quy định rõ là sau khi thụ lý, CQĐT triệu tập hay mời người tố giác, người bị tố giác, người làm chứng, người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai.

Công an triệu tập nhưng ca sĩ Vy Oanh không đến liệu có vi phạm pháp luật? - Ảnh 2

Tuy nhiên, tại một số quy định khác của BLTTHS có quy định về vấn đề này. Cụ thể, điểm d khoản 1 Điều 37 BLTTHS năm 2015 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Điều tra viên, đó là: Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác…

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 185 và Điều 188 BLTTHS năm 2015, đối với người làm chứng, bị hại, đương sự thì CQĐT hoặc ĐTV cũng thực hiện việc triệu tập chứ không phải mời…

“Như vậy, dù ca sĩ Vy Oanh với tư cách bị hại trong vụ án bà Phương Hằng hay với tư cách người bị tố giác trong vụ ông Tuấn tố giác… thì CQĐT đều có quyền sử dụng giấy triệu tập đối với bà. Việc bà khiếu nại cho rằng phải gửi giấy mời cho bà là không có căn cứ” - LS Dũ nêu quan điểm.

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