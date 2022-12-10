Vy Oanh bất ngờ thông báo tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp, không khỏi áy náy vì điều này

Mới đây, trên trang cá nhân, Vy Oanh bất ngờ thông báo về việc cô đã tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp. Người đẹp không khỏi áy náy khi phải mất một thời gian ngắn để dưỡng bệnh, đồng thời nữ ca sĩ khẳng định sẽ nhanh chóng khoẻ trở lại.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Em xin lỗi vì không kịp hồi phục sức khoẻ để tham gia mấy show diễn và quay hình gần đây. Thường em chỉ đưa tin vui thôi mà nay phải đăng hình đi phẫu thuật tuyến giáp vì cảm thấy áy náy quá, em tưởng em là người máy rồi hồi phục nhanh lắm chứ. Đi Mỹ về cái em tranh thủ làm luôn cho lẹ mà ai dè. Chắc là vài hôm nữa sẽ khoẻ lại hát hò um sùm thôi ạ, mọi người thông cảm cho em nha".