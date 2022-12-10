Vy Oanh bất ngờ thông báo tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp, không khỏi áy náy vì điều này

Hậu trường 10/12/2022 09:50

Mới đây, Vy Oanh đã chia sẻ hình ảnh trên bàn mổ để phẫu thuật tuyến giáp. Đồng thời, nữ ca sĩ không khỏi trăn trở vì phải mất một thời gian ngắn để dưỡng bệnh sẽ làm chậm trễ nhiều kế hoạch riêng lẫn chung.

Mới đây, trên trang cá nhân, Vy Oanh bất ngờ thông báo về việc cô đã tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp. Người đẹp không khỏi áy náy khi phải mất một thời gian ngắn để dưỡng bệnh, đồng thời nữ ca sĩ khẳng định sẽ nhanh chóng khoẻ trở lại.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Em xin lỗi vì không kịp hồi phục sức khoẻ để tham gia mấy show diễn và quay hình gần đây. Thường em chỉ đưa tin vui thôi mà nay phải đăng hình đi phẫu thuật tuyến giáp vì cảm thấy áy náy quá, em tưởng em là người máy rồi hồi phục nhanh lắm chứ. Đi Mỹ về cái em tranh thủ làm luôn cho lẹ mà ai dè. Chắc là vài hôm nữa sẽ khoẻ lại hát hò um sùm thôi ạ, mọi người thông cảm cho em nha".

Vy Oanh bất ngờ thông báo tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp, không khỏi áy náy vì điều này - Ảnh 1Vy Oanh bất ngờ thông báo tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp, không khỏi áy náy vì điều này - Ảnh 2
Vy Oanh thông báo về việc cô đã tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn bè lẫn người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bà mẹ ba con và mong cô sớm hồi phục sức khỏe

Sau nhiều năm ở ẩn để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và điều hành công việc kinh doanh, Vy Oanh gần đây đã bắt đầu quay trở lại với sự nghiệp ca hát. Ngoài ra cô còn thường xuyên xuất hiện tại một số sự kiện, chương trình đình đám quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Vy Oanh bất ngờ thông báo tiếp nhận phẫu thuật tuyến giáp, không khỏi áy náy vì điều này - Ảnh 3
Người đẹp không khỏi áy náy khi phải mất một thời gian ngắn để dưỡng bệnh - Ảnh: FBNV

Vy Oanh cho biết, 8 năm qua cô gác lại âm nhạc để lo cho gia đình nhưng chưa bao giờ tình yêu với nghề, nỗi khát khao đứng dưới ánh đèn sân khấu vơi đi. Cô luyện thanh, tập luyện giữ gìn vóc dáng mỗi ngày để sẵn sàng trở lại gặp gỡ khán giả. Ông xã biết được điều đó nên lần này đã hết lòng ủng hộ Vy Oanh. Không những vậy, cả gia đình chồng cô rất yêu mến, tự hào và luôn bên cạnh ủng hộ cho sự nghiệp của cô.

Hậu đấu tố ầm ĩ trên mạng xã hội, gia đình chồng tự hào về Vy Oanh và hết lời ca ngợi

Hậu đấu tố ầm ĩ trên mạng xã hội, gia đình chồng tự hào về Vy Oanh và hết lời ca ngợi

Anh chồng đích thân gửi lời khích lệ đến Vy Oanh trong ngày nữ ca sĩ quay trở lại nghệ thuật.

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