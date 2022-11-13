Vy Oanh bất ngờ nhắc lại việc bị CĐM công kích giữa ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng 'Bị nhiều người hiểu lầm, không có cơ hội giải thích nên để thời gian trả lời, hãnh diện vì bản thân là nghệ sĩ'

Mới đây, Vy Oanh đã có chia sẻ về những ồn ào giữa cô và bà Nguyễn Phương Hằng thời gian trước. Nữ ca sĩ cho biết, cô bị tấn công mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như cuộc sống của mình.
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Xuất hiện trong chương trình mới đây, Vy Oanh đã có chia sẻ về những ồn ào của cô thời gian trước. Nữ ca sĩ cho biết, cô bị tấn công mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như cuộc sống của mình.
Tại chương trình, Vy Oanh tâm sự: "Khi có một người nào đó hiểu lầm, nói những điều không hay về mình thì đã cảm thấy rất tổn thương rồi. Còn đằng này là rất nhiều người hiểu lầm mình. Chính vì vậy, Vy Oanh cũng không có nhiều cơ hội để giải thích. Điều quan trọng Vy Oanh nghĩ là, những khán giả đã thương yêu, đã hiểu sẽ luôn hiểu, mình cũng không cần phải giải thích. Còn khán giả chưa hiểu, với một suy nghĩ nào đó, hay những hình ảnh nào đó có thể làm thay đổi suy nghĩ của họ thì Vy Oanh có giải thích cách mấy cũng vẫn xấu trong đôi mắt họ. Nên lúc đó, Vy Oanh chỉ mong có một thai kỳ khỏe mạnh nhất, sinh ra đứa con khỏe mạnh nhất để làm tròn thiên chức làm mẹ trước đã. Còn lại những chuyện khác, cứ để thời gian trả lời. Vy Oanh tin rằng, chỉ cần mình sống đúng, chỉ cần mình lúc nào cũng tin vào những điều tử tế thì những điều tử tế sẽ đến với mình".
Vy Oanh cho biết dù cô làm nhiều công việc khác nhau nhưng nhìn lại nữ ca sĩ rất hãnh diện khi bản thân được là nghệ sĩ. Chính vì vậy mà trong thâm tâm của mình, cô luôn tự nhủ rằng, cuộc sống đã ban tặng cho cô những thứ này thì nữ ca sĩ phải chịu đựng những điều khác, bởi mọi thứ không bao giờ song hành tốt hết.
Đồng thời, Vy Oanh cũng chia sẻ thêm, thời điểm có những ồn ào gia đình nhỏ của cô cũng bị ảnh hưởng, nhất là người bạn đời của nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ tiết lộ, ông xã cô là một người tử tế và sống có trách nhiệm.
Trước đó, Vy Oanh từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố là con giáp thứ 13, đi đẻ thuê, giật chồng. Tuy nhiên sau đó Vy Oanh đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ thông tin sai sự thật từ phía nữ đại gia Bình Dương. Sau đó, giọng ca "Đồng xanh" đã khởi kiện bà chủ Đại Nam. Mặc dù theo đuổi vụ kiện đến cùng, thế nhưng Vy Oanh vẫn biết cách cân bằng cuộc sống của mình khi dành thời gian chăm sóc cho gia đình và những người cô thương yêu.
Trải qua nhiều sóng gió ồn ào, Vy Oanh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và ba nhóc tì. Chồng của Vy Oanh là doanh nhân Thiện Lê, hiện sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn trong và ngoài nước. Cô cũng thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, đi thăm công trình của ông xã. Có thể thấy, Vy Oanh được chồng doanh nhân rất yêu và chiều chuộng. Mặc dù hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng, Vy Oanh vẫn được biết đến là 'đại gia ngầm' của showbiz khi sở hữu biệt thự khủng, xế hộp bạc tỷ… Một minh chứng cho khối tài sản kếch xù của cô chính là căn biệt thự rộng hơn 1.400 m2.