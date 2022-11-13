Vy Oanh bất ngờ nhắc lại việc bị CĐM công kích giữa ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng 'Bị nhiều người hiểu lầm, không có cơ hội giải thích nên để thời gian trả lời, hãnh diện vì bản thân là nghệ sĩ'

Xuất hiện trong chương trình mới đây, Vy Oanh đã có chia sẻ về những ồn ào của cô thời gian trước. Nữ ca sĩ cho biết, cô bị tấn công mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như cuộc sống của mình.

Vy Oanh chia sẻ về ồn ào trước đây với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tại chương trình, Vy Oanh tâm sự: "Khi có một người nào đó hiểu lầm, nói những điều không hay về mình thì đã cảm thấy rất tổn thương rồi. Còn đằng này là rất nhiều người hiểu lầm mình. Chính vì vậy, Vy Oanh cũng không có nhiều cơ hội để giải thích. Điều quan trọng Vy Oanh nghĩ là, những khán giả đã thương yêu, đã hiểu sẽ luôn hiểu, mình cũng không cần phải giải thích. Còn khán giả chưa hiểu, với một suy nghĩ nào đó, hay những hình ảnh nào đó có thể làm thay đổi suy nghĩ của họ thì Vy Oanh có giải thích cách mấy cũng vẫn xấu trong đôi mắt họ. Nên lúc đó, Vy Oanh chỉ mong có một thai kỳ khỏe mạnh nhất, sinh ra đứa con khỏe mạnh nhất để làm tròn thiên chức làm mẹ trước đã. Còn lại những chuyện khác, cứ để thời gian trả lời. Vy Oanh tin rằng, chỉ cần mình sống đúng, chỉ cần mình lúc nào cũng tin vào những điều tử tế thì những điều tử tế sẽ đến với mình".