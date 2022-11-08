Phản ứng của chồng Vy Oanh khi cô vướng ồn ào 'khẩu chiến' với bà Nguyễn Phương Hằng

Hậu trường 08/11/2022 10:04

Thời gian qua, Vy Oanh "chiếm sóng" mạng xã hội không phải nhờ các hoạt động nghệ thuật, mà bởi liên quan đến ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, Vy Oanh từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố là con giáp thứ 13, đi đẻ thuê, giật chồng... Tuy nhiên, Vy Oanh đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ thông tin sai sự thật từ phía nữ đại gia. Sau đó, nữ ca sĩ đã khởi kiện bà chủ Đại Nam. Với những thiệt hại mà bản thân phải chịu đựng, Vy Oanh yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường mình số tiền 1 tỷ đồng.

Mới đây, tại một sự kiện, Vy Oanh đã có dịp trải lòng về câu chuyện kể trên trong buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc mới của mình. Nữ ca sĩ tự nhận số mình thị phi, cho biết trước nay chỉ muốn sống nhẹ nhàng, tránh xa điều tiếng. Thế nhưng một số sự việc lại khiến cô vô tình trở nên "thị phi" trong mắt khán giả. Điều đó cũng khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng tâm lý. Thực tế, Vy Oanh cho biết bản thân cô chưa bao giờ mong muốn điều này.

Vy Oanh chia sẻ: "Đôi lúc tôi dừng lại để quan sát, nhìn nhận thay đổi sau mọi việc. Nghệ sĩ thường hay vô tư, thoải mái trong lời nói và hành động. Sau tất cả, không riêng gì tôi mà mọi người ai nấy cũng đều cẩn trọng hơn".

Phản ứng của chồng Vy Oanh khi cô vướng ồn ào 'khẩu chiến' với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1
Vy Oanh thắng kiện bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Sau những chuyện không hay trong thời gian qua, Vy Oanh thẳng thắn: "Tôi không bao giờ biết sợ gì hết, tại vì trong bản thân, cái tâm của tôi cảm thấy mình không làm gì sai trái với lương tâm là được. Còn lại tôi thích là tôi làm thôi, làm những điều mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người, ai nhớ ai thương thì mình mừng, nếu không thì cũng không sao. Tại vì tôi cũng không phải đang trên một đường đua nổi tiếng, mình phải là số 1. Tôi không đặt ra những kế hoạch, nó quá mệt mỏi".

Phản ứng của chồng Vy Oanh khi cô vướng ồn ào 'khẩu chiến' với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Vy Oanh cho biết ông xã cô bận nhiều dự án vì làm bên xây dựng, kỹ sư, không rành về nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng tiết lộ phản ứng của ông xã khi vợ vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ bộc bạch thêm: "Ông xã tôi ảnh bận lắm, mà ảnh cũng không phải là người quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như là ông xã rất là ít nói, tự hiểu thôi. Tôi thì cũng không có đáp trả gì nhiều, khi sự việc cần giải quyết thì tôi chỉ nói những thông tin cần thiết".

Vy Oanh cho biết ông xã cô bận nhiều dự án vì làm bên xây dựng, kỹ sư, không rành về nghệ thuật. Tuy nhiên, chồng doanh nhân của cô vẫn ủng hộ những đam mê, những hoạt động của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, chia sẻ về việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Nữa c sĩ cho hay: "Tôi thì thương qua thương lại, nên tôi chỉ cân đối làm sao lo cho gia đình và con cái. Nếu mọi người mời show mà sắp xếp được thời gian thì tôi vẫn sẽ đi hát nhiều hơn ngày trước".

Mặc dù hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng, Vy Oanh vẫn được biết đến là "đại gia ngầm" của làng giải trí Việt khi sở hữu biệt thự khủng, xế hộp bạc tỷ… 

Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên

Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên

Quá trình điều tra, bà Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng đến ca sĩ Vy Oanh và nghệ sĩ Hoài Linh hé lộ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh ông xã Vy Oanh Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 56 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh