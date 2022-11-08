Phản ứng của chồng Vy Oanh khi cô vướng ồn ào 'khẩu chiến' với bà Nguyễn Phương Hằng

Thời gian qua, Vy Oanh "chiếm sóng" mạng xã hội không phải nhờ các hoạt động nghệ thuật, mà bởi liên quan đến ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, Vy Oanh từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố là con giáp thứ 13, đi đẻ thuê, giật chồng... Tuy nhiên, Vy Oanh đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ thông tin sai sự thật từ phía nữ đại gia. Sau đó, nữ ca sĩ đã khởi kiện bà chủ Đại Nam. Với những thiệt hại mà bản thân phải chịu đựng, Vy Oanh yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường mình số tiền 1 tỷ đồng. Mới đây, tại một sự kiện, Vy Oanh đã có dịp trải lòng về câu chuyện kể trên trong buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc mới của mình. Nữ ca sĩ tự nhận số mình thị phi, cho biết trước nay chỉ muốn sống nhẹ nhàng, tránh xa điều tiếng. Thế nhưng một số sự việc lại khiến cô vô tình trở nên "thị phi" trong mắt khán giả. Điều đó cũng khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng tâm lý. Thực tế, Vy Oanh cho biết bản thân cô chưa bao giờ mong muốn điều này.

Vy Oanh chia sẻ: "Đôi lúc tôi dừng lại để quan sát, nhìn nhận thay đổi sau mọi việc. Nghệ sĩ thường hay vô tư, thoải mái trong lời nói và hành động. Sau tất cả, không riêng gì tôi mà mọi người ai nấy cũng đều cẩn trọng hơn". Vy Oanh thắng kiện bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Sau những chuyện không hay trong thời gian qua, Vy Oanh thẳng thắn: "Tôi không bao giờ biết sợ gì hết, tại vì trong bản thân, cái tâm của tôi cảm thấy mình không làm gì sai trái với lương tâm là được. Còn lại tôi thích là tôi làm thôi, làm những điều mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người, ai nhớ ai thương thì mình mừng, nếu không thì cũng không sao. Tại vì tôi cũng không phải đang trên một đường đua nổi tiếng, mình phải là số 1. Tôi không đặt ra những kế hoạch, nó quá mệt mỏi".

Vy Oanh cho biết ông xã cô bận nhiều dự án vì làm bên xây dựng, kỹ sư, không rành về nghệ thuật - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng tiết lộ phản ứng của ông xã khi vợ vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ bộc bạch thêm: "Ông xã tôi ảnh bận lắm, mà ảnh cũng không phải là người quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như là ông xã rất là ít nói, tự hiểu thôi. Tôi thì cũng không có đáp trả gì nhiều, khi sự việc cần giải quyết thì tôi chỉ nói những thông tin cần thiết". Vy Oanh cho biết ông xã cô bận nhiều dự án vì làm bên xây dựng, kỹ sư, không rành về nghệ thuật. Tuy nhiên, chồng doanh nhân của cô vẫn ủng hộ những đam mê, những hoạt động của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, chia sẻ về việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Nữa c sĩ cho hay: "Tôi thì thương qua thương lại, nên tôi chỉ cân đối làm sao lo cho gia đình và con cái. Nếu mọi người mời show mà sắp xếp được thời gian thì tôi vẫn sẽ đi hát nhiều hơn ngày trước". Mặc dù hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng, Vy Oanh vẫn được biết đến là "đại gia ngầm" của làng giải trí Việt khi sở hữu biệt thự khủng, xế hộp bạc tỷ…

Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên Quá trình điều tra, bà Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng đến ca sĩ Vy Oanh và nghệ sĩ Hoài Linh hé lộ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-chong-vy-oanh-khi-co-vuong-on-ao-khau-chien-voi-ba-nguyen-phuong-hang-522251.html