Đây là lý do khiến Hồ Ngọc Hà đến nay vẫn chưa làm đám cưới với Kim Lý dù đã có 2 con

Hồ Ngọc Hà và và Kim Lý được xem là một trong những cặp sao đẹp nhất showbiz Việt vì ngoại hình ấn tượng và tài năng nổi bật. Đầu tháng 11/2020, giọng ca Cả một trời thương nhớ sinh đôi một trai, một gái tại bệnh viện phụ sản quốc tế ở TP.HCM bằng phương pháp sinh mổ. Trong khi đó, Kim Lý lại khiến bạn gái xúc động khi cầu hôn cô ngay chính bệnh viện nơi Hồ Ngọc Hà vừa sinh cho anh hai bé Leon và Lisa. Khung cảnh Hồ Ngọc Hà với gương mặt mộc, ngồi xe đẩy đón nhận lời cầu hôn chân thành từ người thương khiến khán giả thích thú vì quá ngọt ngào.

Mặc dù từng trải qua một lần đổ vỡ và có một cậu con trai riêng với chồng cũ song tính ra tới thời điểm này, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa tổ chức đám cưới lần nào. Cô từng tâm sự không thích làm đám cưới rềnh rang bởi cho rằng đó chỉ là thủ tục, hình thức và không quan trọng bằng tình cảm đôi bên dành cho nhau thế nào. Nữ ca sĩ nói thêm, cô rất sợ đứng trước đám đông và làm điều trọng đại.

Mặc dù từng trải qua một lần đổ vỡ và có một cậu con trai riêng với chồng cũ song Hồ Ngọc Hà vẫn chưa tổ chức đám cưới lần nào - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà cho biết: "Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc cô tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự".

Tổ ấm của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Cô cũng cho biết thêm, dù ghi nhận sự hối thúc của khán giả và của cả Kim Lý nhưng đến nay, cô vẫn chưa quyết định được có nên tổ chức một đám cưới hay không. Tuy nhiên "nếu sau này, Lisa và Leon (cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý) đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình, Kim Lý" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Nhiều khán giả thắc mắc về lựa chọn của Hồ Ngọc Hà nhưng, chắc chắn, với một người thông minh và khéo léo như cô, việc chọn con đường nào cũng đều được cô suy xét kỹ càng.

Trước đây, khi bàn đến chuyện kết hôn, Hồ Ngọc Hà từng cho biết vì cô tin vào số mệnh, tâm linh nên đã quyết định không kết hôn. "Vì mệnh của tôi là không làm đám cưới vì nếu làm đám cưới sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sân khấu" - cô nói.



Cô cho biết khi nào con yêu cầu, cô mới làm đám cưới - Ảnh: Internet

Được biết, Kim Lý sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển. Bố mẹ của anh đều công tác trong ngành giáo dục. Riêng bố anh còn hoạt động kinh doanh với nhiều cửa hiệu tại Mỹ. Với những gì được biết, không ít fan cho rằng gia thế nhà Kim Lý "không phải dạng vừa".