Đây là lý do khiến Hồ Ngọc Hà đến nay vẫn chưa làm đám cưới với Kim Lý dù đã có 2 con

Hậu trường 08/11/2022 09:48

Sau gần 4 năm gắn bó và có với nhau cặp song sinh một trai, một gái, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới.

Hồ Ngọc Hà và và Kim Lý được xem là một trong những cặp sao đẹp nhất showbiz Việt vì ngoại hình ấn tượng và tài năng nổi bật. Đầu tháng 11/2020, giọng ca Cả một trời thương nhớ sinh đôi một trai, một gái tại bệnh viện phụ sản quốc tế ở TP.HCM bằng phương pháp sinh mổ. Trong khi đó, Kim Lý lại khiến bạn gái xúc động khi cầu hôn cô ngay chính bệnh viện nơi Hồ Ngọc Hà vừa sinh cho anh hai bé Leon và Lisa. Khung cảnh Hồ Ngọc Hà với gương mặt mộc, ngồi xe đẩy đón nhận lời cầu hôn chân thành từ người thương khiến khán giả thích thú vì quá ngọt ngào. 


Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cặp đôi đẹp đôi nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Mặc dù từng trải qua một lần đổ vỡ và có một cậu con trai riêng với chồng cũ song tính ra tới thời điểm này, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa tổ chức đám cưới lần nào. Cô từng tâm sự không thích làm đám cưới rềnh rang bởi cho rằng đó chỉ là thủ tục, hình thức và không quan trọng bằng tình cảm đôi bên dành cho nhau thế nào. Nữ ca sĩ nói thêm, cô rất sợ đứng trước đám đông và làm điều trọng đại.

Mặc dù từng trải qua một lần đổ vỡ và có một cậu con trai riêng với chồng cũ song Hồ Ngọc Hà vẫn chưa tổ chức đám cưới lần nào - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà cho biết: "Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc cô tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự".

Tổ ấm của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Cô cũng cho biết thêm, dù ghi nhận sự hối thúc của khán giả và của cả Kim Lý nhưng đến nay, cô vẫn chưa quyết định được có nên tổ chức một đám cưới hay không. Tuy nhiên "nếu sau này, Lisa và Leon (cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý) đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình, Kim Lý" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

 

Nhiều khán giả thắc mắc về lựa chọn của Hồ Ngọc Hà nhưng, chắc chắn, với một người thông minh và khéo léo như cô, việc chọn con đường nào cũng đều được cô suy xét kỹ càng.

 

Trước đây, khi bàn đến chuyện kết hôn, Hồ Ngọc Hà từng cho biết vì cô tin vào số mệnh, tâm linh nên đã quyết định không kết hôn. "Vì mệnh của tôi là không làm đám cưới vì nếu làm đám cưới sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sân khấu" - cô nói.


Cô cho biết khi nào con yêu cầu, cô mới làm đám cưới - Ảnh: Internet

Được biết, Kim Lý sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển. Bố mẹ của anh đều công tác trong ngành giáo dục. Riêng bố anh còn hoạt động kinh doanh với nhiều cửa hiệu tại Mỹ. Với những gì được biết, không ít fan cho rằng gia thế nhà Kim Lý "không phải dạng vừa".

Lấn sân sang 'nghề tay trái' cuộc sống TiTi (HKT) thay đổi 180 độ: Đi xế sang bạc tỷ, du lịch như 'ăn cơm bữa'

Lấn sân sang 'nghề tay trái' cuộc sống TiTi (HKT) thay đổi 180 độ: Đi xế sang bạc tỷ, du lịch như 'ăn cơm bữa'

TiTi tên thật là Phạm Linh Phương, sinh năm 1990. Anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được đông đảo khán giả yêu mến.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 53 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh