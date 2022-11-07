Miss Grand An Giang - Nguyễn Tâm Như 'bóc trần' câu chuyện 'chân dài cặp đại gia' trong giới Hoa hậu

Hậu trường 07/11/2022 10:31

Chia sẻ của Tâm Như khiến nhiều người hiểu rõ hơn quy luật ngầm của các cuộc thi nhan sắc.

Bám sát format từ Miss Grand Thailand và Miss Grand International, Miss Grand Vietnam 2022 cũng chứng kiến những màn hô tên đậm chất giải trí từ các thí sinh. Những cái tên có thể kể đến như: Nguyễn Tâm Như, Huỳnh Thới Ngọc Thảo, Đinh Thị Mỹ Ái,... Không chỉ là cách nói thông thường, dường như các thí sinh đều sử dụng cá tính và giọng điệu riêng để tự hào hô to hai chữ Miss Grand.

Miss Grand An Giang - Nguyễn Tâm Như 'bóc trần' câu chuyện 'chân dài cặp đại gia' trong giới Hoa hậu - Ảnh 1
Màn hô tên đậm chất giải trí từ Nguyễn Tâm Như - Miss Grand An Giang - Ảnh: Internet

Đáng chú ý với màn hô tên của Nguyễn Tâm Như - Miss Grand An Giang khi cô nàng dồn cột hơi và gọi tên An Giang như bùng cháy cả sân khấu. Khán giả và dàn hậu ngồi dưới không thể nhịn cười trước sự hài hước này. Sau cuộc thi, người đẹp vẫn truyền năng lượng tích cực đến khán giả thông qua những buổi livestream thú vị. 

Miss Grand An Giang - Nguyễn Tâm Như 'bóc trần' câu chuyện 'chân dài cặp đại gia' trong giới Hoa hậu - Ảnh 2

Miss Grand An Giang - Nguyễn Tâm Như 'bóc trần' câu chuyện 'chân dài cặp đại gia' trong giới Hoa hậu - Ảnh 3
Sau cuộc thi, người đẹp vẫn truyền năng lượng tích cực đến khán giả thông qua những buổi livestream thú vị - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một livestream giao lưu cùng người hâm mộ, cô đã được dịp chia sẻ lại những câu chuyện liên quan đến quá trình tham gia cuộc thi và tiếp xúc với nghệ thuật. Trong đó, cô khiến nhiều người xem bất ngờ khi tiết lộ việc bản thân bị một số đại gia "mời" ngay sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022.

Miss Grand An Giang - Nguyễn Tâm Như 'bóc trần' câu chuyện 'chân dài cặp đại gia' trong giới Hoa hậu - Ảnh 4
Nguyễn Tâm Như chia sẻ câu chuyện bản thân "bị mời" khiến nhiều người xem không khỏi bất ngờ. - Ảnh: Chụp màn hình

 

Cụ thể, Tâm Như kể rằng, khi đang trò chuyện với người hâm mộ trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam, thì có hai người đàn ông đứng tuổi đến xin chụp hình cùng. Nhưng sau khi chụp xong, họ đưa thêm danh thiếp cho Tâm Như và nói nhỏ: "Có gì liên hệ với anh". Người đẹp An Giang không rõ hành động này là gì nên tìm hiểu thì phát hiện đây là một hình thức "săn" người đẹp của các đại gia giàu có.

Miss Grand An Giang - Nguyễn Tâm Như 'bóc trần' câu chuyện 'chân dài cặp đại gia' trong giới Hoa hậu - Ảnh 5
Tâm Như chia sẻ đây là lần đầu tiên bản thân trải qua tình huống đặc biệt như vậy - Ảnh: Internet

Tâm Như cũng chia sẻ, khi về nhà cô đã tìm hiểu về người đàn ông này, được biết đó là chủ tịch Hội đồng quản trị của một group có tiếng tại TP.HCM. Sau câu chuyện này, Tâm Như đã biết thêm một luật ngầm đó là trong đêm chung kết các cuộc thi sắc đẹp, sẽ có một nhóm chuyên đi mời gọi các thí sinh không lọt top sâu. Họ sẽ để lại phương thức liên lạc, nếu ai có nhu cầu thì liên hệ.

Miss Grand An Giang - Nguyễn Tâm Như 'bóc trần' câu chuyện 'chân dài cặp đại gia' trong giới Hoa hậu - Ảnh 6
Người đẹp An Giang cho biết việc "săn" các chân dài sau cuộc thi vốn là một "luật bất thành văn" - Ảnh: Internet

Nhiều người cảm thấy xót xa cho những cô gái trẻ khi nghe những chia sẻ này của Tâm Như. Đặc biệt, câu chuyện "chân dài cặp với đại gia" đã không còn mới, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để nói lên sự thật. Và đây cũng chính là một trong những điều khiến các cuộc thi nhan sắc bị hạ thấp trong mắt nhiều khán giả. 

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Từ khóa:   Miss Grand Vietnam 2022 Miss Grand An Giang Nguyễn Tâm Như

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