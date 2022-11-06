Tình hình sức khỏe mới nhất của ca sĩ Lâm Khánh Chi sau 10 ngày phẫu thuật

Các fan lẫn bạn bè đều thở phào nhẹ nhõm và mừng thay cho Lâm Khánh Chi.

Thời gian qua, thông tin nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi quyết định phẫu thuật thanh quản với hy vọng cải thiện giọng nói trở thành phiên bản hoàn hảo hơn hiện tại thu hút sự quan tâm của công chúng. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình tại Thái Lan sau ca phẫu thuật thành công. Hiện tại Lâm Khánh Chi đang trong giai đoạn hồi phục lại sức khỏe sau khi phẫu thuật thanh quản. Thông tin nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi quyết định phẫu thuật thanh quản thu hút sự quan tâm của công chúng - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình tại Thái Lan sau ca phẫu thuật thành công - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình sau 10 ngày phẫu thuật: “Hôm nay được 10 ngày rồi em được cắt chỉ mọi thứ suôn sẻ ổn định từng ngày hồi hợp lo lắng. Em không nói được cảm giác rất khó chịu. Ăn uống thì kiêng đủ thứ hết muốn có một giọng nói trong veo dịu dàng thì em cố gắng hết sức để chiều lòng người hâm mộ đã yêu thương em, đặc biệt dành cho người ấy của em.

Lâm Khánh Chi chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau 10 ngày phẫu thuật - Ảnh: Chụp màn hình Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã dành tình cảm cho cô - Ảnh: FBNV Cảm ơn rất nhiều mọi người luôn dành tình cảm cho em suốt 23 năm vẫn còn nồng nhiệt không hề giảm, em biết em là người may mắn không phải ai cũng được như thế. Mãi yêu quý vị. Xin đa tạ khán giả mộ điệu”.

Dòng chia sẻ của Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả gửi nhiều lời chúc tới nữ ca sĩ như: - Chúc em có giọng nói thật tuyệt vời và như ý muốn. - Yêu cô này quá chúc em nhiều sức khỏe bình an, hạnh phúc. - Công nhận Lâm Khánh Chi đẹp quá xuất sắc. - Khánh Chi phải cố gắng kiêng cứ thật kỹ lưỡng để có kết quả tốt nha em. Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới nổi tiếng. Lâm Khánh Chi bắt đầu đi hát từ năm 19 tuổi. Cô trở thành nam ca sĩ được ưa thích nhất vào cuối những những năm 1990, đầu 2000. Khánh Chi sở hữu nhiều ca khúc để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Sầu Thiên Phú, Kẻ cắp trái tim, Mùa đông, Tình yêu sỏi đá,… Sau một thời gian im ắng, nữ ca sĩ quay trở lại làng giải trí và nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng nữ ca sĩ cũng được sống với cái tên Lâm Khánh Chi. Cũng từ đây, giấc mơ được sống với hình hài nữ nhi của cô đã thành hiện thực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-hinh-suc-khoe-moi-nhat-cua-ca-si-lam-khanh-chi-sau-10-ngay-phau-thuat-521713.html